Il Lexus Tolentino Open lancia Silvia Ambrosio, l’italiana di Francoforte: primi quarti Wta e Slam nel mirino

C’è stato un periodo, nemmeno così lontano, nel quale la possibilità di fare del tennis un lavoro non arrivava neppure nei pensieri di Silvia Ambrosio, l’italiana classe ’97 nata (e cresciuta) in Germania, nei pressi di Francoforte, da genitori campani. Poi, l’esperienza al college negli Stati Uniti ne ha cambiato completamente le prospettive e oggi Silvia è ormai a un passo dal sogno di raggiungere le qualificazioni dei tornei del Grande Slam. Le darà una bella spinta il risultato colto al Lexus Tolentino Open, dove battendo con un doppio 6-3 la ceca Barbora Palicova si è regalata per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo Wta 125. “Non credo di aver giocato il match perfetto – ha raccontato – ma ho fatto il necessario per vincere. Mi sentivo abbastanza sicura nei miei turni di battuta (non ha mai perso il servizio, ndr) e questo mi ha aiutato a mettere pressione alla mia avversaria”. Il gran risultato colto nelle Marche accende i riflettori sulla storia della 28enne azzurra, per la quale per anni il tennis ha ricoperto lo spazio di un hobby o poco più. Solo durante l’esperienza accademica negli States, prima a Milwaukee e poi in Indiana, si è resa conto di poter fare il salto di qualità. “Inizialmente – prosegue – ho vissuto il college come un’occasione per studiare senza abbandonare la racchetta, ma allenandomi ogni giorno mi sono accorta che il mio livello cresceva sempre di più. Così, una volta presa la laurea in psicologia, ho deciso di provarci col professionismo”. Nel 2019 ha saggiato per la prima volta i tornei internazionali (a 22 anni), poi la stagione seguente ci si è messa di mezzo la pandemia e così le sue ambizioni sono state rimandate ulteriormente. Ma lo spazio per emergere l’ha trovato ugualmente.

Nel 2021 la sua prima vera stagione intera da “pro”, nel 2023 una crescita enorme nel ranking Wta e il cambio di bandiera (prima aveva sempre giocato per la Germania), quindi costanti progressi fino ai nuovi standard toccati al Tennis Tolentino, merito anche della scelta di trasferirsi in Italia per allenarsi al Tennis Club Rungg di Appiano, a due passi da Bolzano, sotto la guida di Manuel Gasbarri. “È vero – dice ancora –, sono sempre più vicina alle qualificazioni dei tornei del Grande Slam, ma cerco di non pensarci. Preferisco concentrarmi sulla performance e sui miglioramenti ancora da compiere: il resto verrà di conseguenza”. Intanto, venerdì sarà in campo nelle Marche a giocarsi un posto in semifinale: avversaria la francese Alice Rame, che agli ottavi ha approfittato del ritiro dell’olandese Anouk Koevermans, costretta ad alzare bandiera bianca dopo aver perso al tie-break il primo set. Giovedì a Tolentino gli ultimi quattro match di secondo turno del singolare, oltre ai quarti di finale del tabellone di doppio. Si parte alle 12, con Pieri-Rus. Alle 14 le sfide Sherif-Gorgodze e Oliynykova-Semenistaja. In serata, non prima delle 20, Radivojevic-Kraus. Ingresso gratuito.

MEET&GREET AL CLUB PER I PIÙ PICCOLI

Mercoledì, al Lexus Tolentino Open anche una bella attività destinata ai ragazzini degli istituti scolastici della città: non solo sono stati invitati ad assistere agli incontri (iniziativa che proseguirà anche nei prossimi giorni), ma hanno avuto anche l’opportunità di incontrare quattro giocatrici partecipanti al torneo. Per un’oretta, Angelica Moratelli, Sofia Rocchetti, Aurora Zantedeschi e Tatiana Pieri hanno firmato autografi, scattato foto e risposto alle curiosità dei più piccoli, regalando a tutti un’esperienza da ricordare.

RISULTATI

Singolare. Secondo turno: Silvia Ambrosio (Ita) b. Barbora Palicova (Cze) 6-3 6-3, Alice Rame (Fra) b. Anouk Koevermans (Ned) 7-6 ritiro.

Da completare: Tamara Zidansek (Slo) vs Ylena In-Albon (Sui), Nuria Brancaccio (Ita) vs Aurora Zantedeschi (Ita).

Doppio. Primo turno: Maleckova/Skoch (Cze/Cze) b. Kucmova/Werner (Cze/Ger) 6-4 3-6 10/5, Jakupovic/Radisic (Slo/Slo) b. Anane/Saner (Gbr/Swe) 6-2 6-0, Gorgodze/Semenistaja (Geo/Lat) b. Osborne/Shinde (Aus/Ind) 6-2 6-4.