Si trova a Shenzhen per la finale di BJKCup Copertina, Video, WTA

Townsend sbeffeggia il buffet in Cina sui social, poi chiede scusa (video)

17/09/2025 14:53 20 commenti
Un fotogramma di Townsend nelle storie Instagram
Un fotogramma di Townsend nelle storie Instagram

“Che… diavolo è questo?” Così inizia un video pubblicato come storia su Instagram dalla n.1 in doppio Taylor Townsend mentre, sghignazzando, mostra alcuni piatti del buffet preparato per le tenniste a Shenzhen, per le squadre in gara alla finale di Billie Jean King Cup. La statunitense è una delle stelle del team USA impegnato in Cina e in un lungo video social ha mostrato alcuni piatti tipici della cucina locale, che possono apparire bizzarri per la sua cultura occidentale ma che, in loco, sono considerate vere prelibatezze. “Onestamente sono davvero scioccata da quello che ho visto al buffet della cena. Mentre torno indietro e guardo… queste persone stanno letteralmente uccidendo rane… Rane toro. Ma non sono velenose? Non sono quelle che ti fanno venire verruche e bubboni e cose del genere? E il fatto è che sia tutto stufato con peperoncini, peperoni e cipolle… Tipo: oh, avete davvero fatto di questo un piatto. Darei come voto un 2 su 10 finora, perché questa è una follia” afferma Townsend nel video, che riportiamo.

 

Dopo aver ricevuto moltissimi commenti avversi, ed esser entrata in tendenza sul maggiore social cinese come “tennista americana insulta il cibo cinese”, Taylor ha capito di aver esagerato e si è scusata con un altro video, nel quale si prende la colpa per aver denigrato usanze locali. “Non ci sono scuse per me, farò meglio la prossima volta. Capisco di essere molto privilegiata, come atleta professionista, ad avere la possibilità di viaggiare in tutto il mondo e vivere le differenze culturali, che è una delle cose che amo di più di ciò che faccio”.

 

Una brutta figura per la tennista, attesa da una sfida contro il Kazakhstan nella giornata di giovedì a Shenzhen.

Mario Cecchi

TAG: , ,

20 commenti. Lasciane uno!

Pikario Furioso 17-09-2025 17:29

Scritto da walden

Scritto da MADE
ma che avrà detto mai? chiunque sia stato in Cina si è trovato davanti delle cose abominevoli (io ancora non mi scordo il vassoio di becchi d’anatra). ma farsi tutti una risata e tirare avanti? mamma mia, è tutto un’offesa e una sollevazione popolare per ogni cosa

Si, ma che bisogno c’è di esternarlo in un messaggio che può essere visto da migliaia di persone? Si fa una battuta con l’amica e finisce li. Questa ragazza evidentemente vive quella che Richard Sennet ha definito “The fall of the public man”, ossia il declino dell’uomo (e della donna) pubblico/a. Non so come si possa trovare una soluzione a questo problema, temo che ormai la situazione sia compromessa.

Esatto, postare un video di quel tipo e’ da persone ignoranti. Per non parlar della cucina cinese, che ovviamente e’ ricchissima, ma non apprezzata da tipi o palato mediterraneo, per apprezzarle bisogna allenare le papille gustative. E cmq la carissima Towshand, che posti le prelibatezze statunitensi, cioe’ burgers, pork ribs con bbq sauce …e via discorrendo.

 20
walden 17-09-2025 16:54

Scritto da MADE
ma che avrà detto mai? chiunque sia stato in Cina si è trovato davanti delle cose abominevoli (io ancora non mi scordo il vassoio di becchi d’anatra). ma farsi tutti una risata e tirare avanti? mamma mia, è tutto un’offesa e una sollevazione popolare per ogni cosa

Si, ma che bisogno c'è di esternarlo in un messaggio che può essere visto da migliaia di persone? Si fa una battuta con l'amica e finisce li. Questa ragazza evidentemente vive quella che Richard Sennet ha definito "The fall of the public man", ossia il declino dell'uomo (e della donna) pubblico/a. Non so come si possa trovare una soluzione a questo problema, temo che ormai la situazione sia compromessa.

 19
tinapica 17-09-2025 16:45

Scritto da MADE
ma che avrà detto mai? chiunque sia stato in Cina si è trovato davanti delle cose abominevoli (io ancora non mi scordo il vassoio di becchi d’anatra). ma farsi tutti una risata e tirare avanti? mamma mia, è tutto un’offesa e una sollevazione popolare per ogni cosa

Vero

Scritto da Maxiclimb

Scritto da MADE
ma che avrà detto mai? chiunque sia stato in Cina si è trovato davanti delle cose abominevoli (io ancora non mi scordo il vassoio di becchi d’anatra). ma farsi tutti una risata e tirare avanti? mamma mia, è tutto un’offesa e una sollevazione popolare per ogni cosa

Giusto, farsi una risata e passare avanti… senza postarlo sui social media per acchiappare due like, salvo poi dover fare marcia indietro di corsa per timore di una (legittima) shitstorm.

Vero anche questo

 18
Losvizzero 17-09-2025 16:25

Bè non ha tutti i torti, basta guardare Contagion

 17
Koko (Guest) 17-09-2025 16:22

Direi che una civiltà risalente al 3000 AC ha forse qualcosa di più da insegnare anche in cucina agli USA con storia che data al 1776! Con tutti quegli obesi è quasi certo che sia così!

 16
kev (Guest) 17-09-2025 16:21

Allora non ha fatto niente di così grave detto ciò da una che al posto del sangue ha l'olio delle patatine fritte nelle vene avrei sinceramente evitato

 15
Maxiclimb (Guest) 17-09-2025 16:20

Scritto da MADE
ma che avrà detto mai? chiunque sia stato in Cina si è trovato davanti delle cose abominevoli (io ancora non mi scordo il vassoio di becchi d’anatra). ma farsi tutti una risata e tirare avanti? mamma mia, è tutto un’offesa e una sollevazione popolare per ogni cosa

Giusto, farsi una risata e passare avanti… senza postarlo sui social media per acchiappare due like, salvo poi dover fare marcia indietro di corsa per timore di una (legittima) shitstorm.

 14
Harlan (Guest) 17-09-2025 16:18

Per me, peggio della morte nera

 13
PAOLO (Guest) 17-09-2025 15:59

@ Luca (#4484154)

Esattamente!

 12
PAOLO (Guest) 17-09-2025 15:59

@ Pier no guest (#4484158)

Esattamente!

 11
Antonio2 (Guest) 17-09-2025 15:50

Neanche ha assaggiato e giudica…Townsend un esempio di ignoranza ed arroganza.

 10
MADE 17-09-2025 15:48

ma che avrà detto mai? chiunque sia stato in Cina si è trovato davanti delle cose abominevoli (io ancora non mi scordo il vassoio di becchi d'anatra). ma farsi tutti una risata e tirare avanti? mamma mia, è tutto un'offesa e una sollevazione popolare per ogni cosa

 9
walden 17-09-2025 15:45

Scritto da Pier no guest
Le mie due ragazze in USA sono 4 anni che vanno avanti a riso,pollo patate per restare nel presunto cibo salutare,presunto perché pure quello è ricco di additivi.
Ora non dico che impazzirebbero per delle rane ma non mi vanterei del cibo yankee che è pessimo.

Il pollo negli USA dovrebbe essere vietato, per come viene allevato. Io fossi in loro mi farei spedire dei pacchi da papà e mamma, perchè in USA esiste la possibilità di nutrirsi decentemente, ma costa un occhio, a meno che non si viva a NY dove si possono trovare i mercatini.

 8
Pier no guest 17-09-2025 15:39

Le mie due ragazze in USA sono 4 anni che vanno avanti a riso,pollo patate per restare nel presunto cibo salutare,presunto perché pure quello è ricco di additivi.
Ora non dico che impazzirebbero per delle rane ma non mi vanterei del cibo yankee che è pessimo.

 7
Ranio (Guest) 17-09-2025 15:38

disse la mangia ciambelle glassate alla fragola

 6
Luca (Guest) 17-09-2025 15:27

Visto il girovita direi che i buffet, più che commentarli, è abituata a scofanarseli

 5
Di Passaggio 17-09-2025 15:25

Le rane sono ben cucinate e mangiate in tutta la bassa Lombardia. Poi una può anche mangiare solo bigmac, basta che non lo sbandieri in giro come unico cibo civile.

 4
martinezsanchez (Guest) 17-09-2025 15:23

Ma il bello è che si è scusata perché è stata criticata, altrimenti mica ci arrivava da sola ….

 3
GianlucaPozziPerSempre (Guest) 17-09-2025 15:04

Quanto è brutta e triste l'ignoranza

 2
zedarioz 17-09-2025 14:58

Più che altro detto da una che a livello di alimentazione deve essere un disastro totale.

 1
