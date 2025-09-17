Townsend sbeffeggia il buffet in Cina sui social, poi chiede scusa (video)

“Che… diavolo è questo?” Così inizia un video pubblicato come storia su Instagram dalla n.1 in doppio Taylor Townsend mentre, sghignazzando, mostra alcuni piatti del buffet preparato per le tenniste a Shenzhen, per le squadre in gara alla finale di Billie Jean King Cup. La statunitense è una delle stelle del team USA impegnato in Cina e in un lungo video social ha mostrato alcuni piatti tipici della cucina locale, che possono apparire bizzarri per la sua cultura occidentale ma che, in loco, sono considerate vere prelibatezze. “Onestamente sono davvero scioccata da quello che ho visto al buffet della cena. Mentre torno indietro e guardo… queste persone stanno letteralmente uccidendo rane… Rane toro. Ma non sono velenose? Non sono quelle che ti fanno venire verruche e bubboni e cose del genere? E il fatto è che sia tutto stufato con peperoncini, peperoni e cipolle… Tipo: oh, avete davvero fatto di questo un piatto. Darei come voto un 2 su 10 finora, perché questa è una follia” afferma Townsend nel video, che riportiamo.

Taylor Townsend on the dinner buffet she saw in China: “I’m honestly just so shocked at what I saw in the dinner buffet. As I go back and I look… these people are literally killing frogs… bullfrogs. Aren’t those poisonous? Aren’t those the ones that give you warts and boils… pic.twitter.com/IQHDp49yrZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2025

Dopo aver ricevuto moltissimi commenti avversi, ed esser entrata in tendenza sul maggiore social cinese come “tennista americana insulta il cibo cinese”, Taylor ha capito di aver esagerato e si è scusata con un altro video, nel quale si prende la colpa per aver denigrato usanze locali. “Non ci sono scuse per me, farò meglio la prossima volta. Capisco di essere molto privilegiata, come atleta professionista, ad avere la possibilità di viaggiare in tutto il mondo e vivere le differenze culturali, che è una delle cose che amo di più di ciò che faccio”.

Taylor Townsend issues an apology for the comments she made about the Chinese buffet: “I will be better.” https://t.co/HG0XbRPh2E pic.twitter.com/OZDTnlU0WJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 17, 2025

Una brutta figura per la tennista, attesa da una sfida contro il Kazakhstan nella giornata di giovedì a Shenzhen.

Mario Cecchi