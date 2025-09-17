Townsend sbeffeggia il buffet in Cina sui social, poi chiede scusa (video)
“Che… diavolo è questo?” Così inizia un video pubblicato come storia su Instagram dalla n.1 in doppio Taylor Townsend mentre, sghignazzando, mostra alcuni piatti del buffet preparato per le tenniste a Shenzhen, per le squadre in gara alla finale di Billie Jean King Cup. La statunitense è una delle stelle del team USA impegnato in Cina e in un lungo video social ha mostrato alcuni piatti tipici della cucina locale, che possono apparire bizzarri per la sua cultura occidentale ma che, in loco, sono considerate vere prelibatezze. “Onestamente sono davvero scioccata da quello che ho visto al buffet della cena. Mentre torno indietro e guardo… queste persone stanno letteralmente uccidendo rane… Rane toro. Ma non sono velenose? Non sono quelle che ti fanno venire verruche e bubboni e cose del genere? E il fatto è che sia tutto stufato con peperoncini, peperoni e cipolle… Tipo: oh, avete davvero fatto di questo un piatto. Darei come voto un 2 su 10 finora, perché questa è una follia” afferma Townsend nel video, che riportiamo.
Taylor Townsend on the dinner buffet she saw in China:
“I’m honestly just so shocked at what I saw in the dinner buffet. As I go back and I look… these people are literally killing frogs… bullfrogs. Aren’t those poisonous? Aren’t those the ones that give you warts and boils… pic.twitter.com/IQHDp49yrZ
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2025
Dopo aver ricevuto moltissimi commenti avversi, ed esser entrata in tendenza sul maggiore social cinese come “tennista americana insulta il cibo cinese”, Taylor ha capito di aver esagerato e si è scusata con un altro video, nel quale si prende la colpa per aver denigrato usanze locali. “Non ci sono scuse per me, farò meglio la prossima volta. Capisco di essere molto privilegiata, come atleta professionista, ad avere la possibilità di viaggiare in tutto il mondo e vivere le differenze culturali, che è una delle cose che amo di più di ciò che faccio”.
Taylor Townsend issues an apology for the comments she made about the Chinese buffet:
“I will be better.” https://t.co/HG0XbRPh2E pic.twitter.com/OZDTnlU0WJ
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 17, 2025
Una brutta figura per la tennista, attesa da una sfida contro il Kazakhstan nella giornata di giovedì a Shenzhen.
Mario Cecchi
TAG: billie Jean King Cup 2025, Taylor Townsend, Video
Esatto, postare un video di quel tipo e’ da persone ignoranti. Per non parlar della cucina cinese, che ovviamente e’ ricchissima, ma non apprezzata da tipi o palato mediterraneo, per apprezzarle bisogna allenare le papille gustative. E cmq la carissima Towshand, che posti le prelibatezze statunitensi, cioe’ burgers, pork ribs con bbq sauce …e via discorrendo.
Si, ma che bisogno c’è di esternarlo in un messaggio che può essere visto da migliaia di persone? Si fa una battuta con l’amica e finisce li. Questa ragazza evidentemente vive quella che Richard Sennet ha definito “The fall of the public man”, ossia il declino dell’uomo (e della donna) pubblico/a. Non so come si possa trovare una soluzione a questo problema, temo che ormai la situazione sia compromessa.
Vero
Vero anche questo
Bè non ha tutti i torti, basta guardare Contagion
Direi che una civiltà risalente al 3000 AC ha forse qualcosa di più da insegnare anche in cucina agli USA con storia che data al 1776! Con tutti quegli obesi è quasi certo che sia così!
Allora non ha fatto niente di così grave detto ciò da una che al posto del sangue ha l’olio delle patatine fritte nelle vene avrei sinceramente evitato
Giusto, farsi una risata e passare avanti… senza postarlo sui social media per acchiappare due like, salvo poi dover fare marcia indietro di corsa per timore di una (legittima) shitstorm.
Per me, peggio della morte nera
@ Luca (#4484154)
Esattamente!
@ Pier no guest (#4484158)
Esattamente!
Neanche ha assaggiato e giudica…Townsend un esempio di ignoranza ed arroganza.
ma che avrà detto mai? chiunque sia stato in Cina si è trovato davanti delle cose abominevoli (io ancora non mi scordo il vassoio di becchi d’anatra). ma farsi tutti una risata e tirare avanti? mamma mia, è tutto un’offesa e una sollevazione popolare per ogni cosa
Il pollo negli USA dovrebbe essere vietato, per come viene allevato. Io fossi in loro mi farei spedire dei pacchi da papà e mamma, perchè in USA esiste la possibilità di nutrirsi decentemente, ma costa un occhio, a meno che non si viva a NY dove si possono trovare i mercatini.
Le mie due ragazze in USA sono 4 anni che vanno avanti a riso,pollo patate per restare nel presunto cibo salutare,presunto perché pure quello è ricco di additivi.
Ora non dico che impazzirebbero per delle rane ma non mi vanterei del cibo yankee che è pessimo.
disse la mangia ciambelle glassate alla fragola
Visto il girovita direi che i buffet, più che commentarli, è abituata a scofanarseli
Le rane sono ben cucinate e mangiate in tutta la bassa Lombardia. Poi una può anche mangiare solo bigmac, basta che non lo sbandieri in giro come unico cibo civile.
Ma il bello è che si è scusata perché è stata criticata, altrimenti mica ci arrivava da sola ….
Quanto è brutta e triste l’ignoranza
Più che altro detto da una che a livello di alimentazione deve essere un disastro totale.