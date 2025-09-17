Dal 19 al 21 settembre in esclusiva su Eurosport: il Torneo dei Continenti con Alcaraz, Cobolli e Fonseca

Il grande tennis torna sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery, che da venerdì 19 settembre trasmettono in esclusiva italiana l’8ª edizione della Laver Cup LIVE su Eurosport 2 e in streaming su discovery+, disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Dal Chase Center di San Francisco, tre giorni di grande tennis con i nuovi capitani del Team Europa, Yannick Noah e Tim Henman, e del Team Mondo di Andre Agassi e Pat Rafter. Fra i 12 partecipanti, il numero 1 del ranking mondiale Carlos Alcaraz con Alexander Zverev e Flavio Cobolli tutti confermati nel Team Europe detentore del torneo dei continenti.

Il Team World schiererà invece Taylor Fritz con i connazionali statunitensi Frances Tiafoe, Alex Michelsen e Reilly Opelka, ma molti fari saranno già puntati sul diciannovenne Joao Fonseca, astro nascente del tennis che quest’anno ha debuttato nel Grand Slam.

La Laver Cup sarà trasmessa in Italia solo su Eurosport 2, visibile su discovery+ e disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA LAVER CUP 2025

Venerdì 19 settembre dalle 22:00 su Eurosport 2 e discovery+

Sabato 20 settembre dalle 22:00 su Eurosport 2 e discovery+

Domenica 21 settembre dalle 21:00 su Eurosport 2 e discovery+

La Laver Cup è nata nel 2017 su un’idea di Roger Federer e del suo agente Tony Godsick. Molto affezionato a Rod Laver, unico tennista nella storia a completare il Grande Slam vincendo Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open nella stessa stagione (1962 e 1969), Federer ha voluto celebrarlo con questo torneo a squadre che riunisce i migliori tennisti del circuito. Giunta alla sua 8ª edizione, il Team Europe conduce 5-2 nell’albo d’oro.