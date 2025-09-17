Circuito WTA Copertina, WTA

Sabalenka rinuncia a Pechino: l’obiettivo è rientrare a Wuhan

17/09/2025 12:51 2 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Dopo il trionfo all’ultimo US Open, Aryna Sabalenka ha deciso di prendersi il tempo necessario per recuperare al meglio e tornare in campo solo quando sarà pronta al 100%. La numero uno del mondo ha infatti annunciato il forfait al prossimo WTA 1000 di Pechino, torneo che non è mai riuscita a conquistare in carriera.
La notizia è stata ufficializzata dagli organizzatori tramite un comunicato: “Aryna Sabalenka si è ritirata dal China Open 2025 a causa di un lieve infortunio. Le auguriamo una pronta guarigione e non vediamo l’ora di riaccoglierla a Pechino in futuro”, si legge nel messaggio diffuso sui social ufficiali del torneo.

Il piano della bielorussa è quello di rientrare direttamente a Wuhan, evento che rappresenta un vero e proprio fortino personale: tre partecipazioni e tre titoli conquistati. Una scelta che le consentirà di avere più giorni a disposizione per ritrovare la miglior condizione fisica dopo le fatiche di New York.

2 commenti

JOA20 (Guest) 17-09-2025 14:18

Aryna non ha mai perso a Wuhan, ha letteralmente il 100% di vittorie in singolare lì 😮

JannikUberAlles 17-09-2025 13:11

Sicuramente il suo team sta cercando di gestire la #1 nel modo migliore e credo che il suo prossimo vero obiettivo siano le Finals.

Ha un notevole vantaggio di punti in classifica e questo le consente la scelta più efficiente ed efficace nel calendario di stagione.

