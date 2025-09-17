Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Hangzhou: Berrettini torna in campo e sfiderà un lucky loser, Zeppieri sfida la wild card Sun (con il tabellone aggiornato e il programma di domani)

17/09/2025 12:09 11 commenti
Giulio Zeppieri nella foto
Giulio Zeppieri nella foto

L’attesa è finita: Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista romano farà il suo debutto all’ATP 250 di Hangzhou, dove affronterà nel primo turno il ceco Dalibor Svrčina, giovane talento classe 2002 attualmente in top 100 del ranking ATP e lucky loser. Una sfida insidiosa ma che segna soprattutto il rientro ufficiale del finalista di Wimbledon 2021, fermato a lungo dagli infortuni negli ultimi mesi.

Il sorteggio ha inoltre stabilito l’accoppiamento di Giulio Zeppieri, che dopo aver superato le qualificazioni si troverà di fronte la wild card di casa, il cinese Fajing Sun. Un’opportunità importante per il mancino di Latina, che avrà la chance di giocarsi l’accesso al secondo turno contro un avversario meno quotato sulla carta.

Md
(1) Andrey Rublev RUS vs Bye
Aleksandar Kovacevic USA vs (Q) Valentin Royer FRA
(Q) Giulio Zeppieri ITA vs (WC) Fajing Sun CHN
Mariano Navone ARG vs (7) Learner Tien USA

(4) Corentin Moutet FRA vs Bye
Arthur Cazaux FRA vs Matteo Arnaldi ITA
Damir Dzumhur BIH vs Tomas Martin Etcheverry ARG
(Q) Rinky Hijikata AUS vs (5) Camilo Ugo Carabelli ARG

(8) Matteo Berrettini ITA vs (LL) Dalibor Svrcina CZE
Yunchaokete Bu CHN vs (WC) Zhizhen Zhang CHN
Aleksandar Vukic AUS vs David Goffin BEL
Bye vs (3) Alexander Bublik KAZ

(6) Adrian Mannarino FRA vs (WC) Yibing Wu CHN
Adam Walton AUS vs Sebastian Korda USA
(Q) Nishesh Basavareddy USA vs Marin Cilic CRO
Bye vs (2) Daniil Medvedev RUS

ATP Chengdu
Center Court – Ore: 07:00
🇦🇹 Filip Misolic vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard
🏳️ Qualifier vs 🇭🇰 Coleman Wong
🇰🇿 Alexander Shevchenko vs 🇫🇷 Gaël Monfils (Non prima 10:30)

Court 1 – Ore: 07:00
🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇦🇷 Juan Manuel Cerundolo
🇫🇷 Terence Atmane vs 🇭🇷 Dino Prizmic
🏳️ Qualifier vs 🇦🇷 Sebastián Báez

Court 2 – Ore: 07:00
🇦🇺 Jordan Thompson vs 🏳️ Qualifier
🏳️ Qualifier vs 🇳🇱 Botic van de Zandschulp

Silvy__89 (Guest) 17-09-2025 14:29

Grande curiosità di vedere Matteo dopo tanto tempo

 11
Marco M. 17-09-2025 14:25

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
E ti pareva. .

E ti pareva che lo scrittore fallito non commentasse…
Oggi niente da dire sui LL? Forse perché non sono italiani?

 10
Gian 61 17-09-2025 12:51

@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4484045)

Che cosa?

 9
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 17-09-2025 12:48

Scritto da j

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
E ti pareva. .

Avevo messo pollice verso poi l’ho tolto poiché in fin dei conti hai ragione. E ti pareva che non facessi il tuo solito commento!?!?!?!?

Rimettilo pure,è l’ennesima medaglia.

 8
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 17-09-2025 12:47

@ italo (#4484050)

Questi strani accoppiamenti,sempre in un verso

 7
j 17-09-2025 12:44

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
E ti pareva. .

Avevo messo pollice verso poi l’ho tolto poiché in fin dei conti hai ragione. E ti pareva che non facessi il tuo solito commento!?!?!?!?

 6
JOA20 (Guest) 17-09-2025 12:27

Direi che Zeppieri non poteva pescare meglio, per Berrettini stiamo a vedere in che condizioni è Matteo.

 5
pablito 17-09-2025 12:25

Vuoi vedere che Svrcina
bastonato da Zeppo nelle Q
ora darà l’anima col Berretto ? 😉

 4
Detuqueridapresencia 17-09-2025 12:20

Svrcina il vecchio ammazzaitaliani dopo aver perso con un italiano è LL e sfida un altro italiano. Che essendo il Berretto di ritorno dai noti malanni …. speriamo bene. Berrettini in forma lo batterebbe giocando con la sinistra in ciabatte e vestaglia, spalle alla rete e col sigaro in bocca. Ma essendo di ritorno doo mesi di disgrazie …

 3
italo (Guest) 17-09-2025 12:18

E pensare che poteva essere Zeppieri-Berrettini e Sun-Svrcina
una bella vittoria e 2 vittorie italiane d’obbligo direi

 2
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 17-09-2025 12:14

E ti pareva. .

 1
