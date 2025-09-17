ATP 250 Hangzhou: Berrettini torna in campo e sfiderà un lucky loser, Zeppieri sfida la wild card Sun (con il tabellone aggiornato e il programma di domani)

L’attesa è finita: Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista romano farà il suo debutto all’ATP 250 di Hangzhou, dove affronterà nel primo turno il ceco Dalibor Svrčina, giovane talento classe 2002 attualmente in top 100 del ranking ATP e lucky loser. Una sfida insidiosa ma che segna soprattutto il rientro ufficiale del finalista di Wimbledon 2021, fermato a lungo dagli infortuni negli ultimi mesi.

Il sorteggio ha inoltre stabilito l’accoppiamento di Giulio Zeppieri, che dopo aver superato le qualificazioni si troverà di fronte la wild card di casa, il cinese Fajing Sun. Un’opportunità importante per il mancino di Latina, che avrà la chance di giocarsi l’accesso al secondo turno contro un avversario meno quotato sulla carta.

(1) Andrey Rublevvs ByeAleksandar Kovacevicvs (Q) Valentin Royervs (WC) Fajing SunMariano Navonevs (7) Learner Tien

(4) Corentin Moutet vs Bye

Arthur Cazaux vs Matteo Arnaldi

Damir Dzumhur vs Tomas Martin Etcheverry

(Q) Rinky Hijikata vs (5) Camilo Ugo Carabelli

(8) Matteo Berrettini vs (LL) Dalibor Svrcina

Yunchaokete Bu vs (WC) Zhizhen Zhang

Aleksandar Vukic vs David Goffin

Bye vs (3) Alexander Bublik

(6) Adrian Mannarino vs (WC) Yibing Wu

Adam Walton vs Sebastian Korda

(Q) Nishesh Basavareddy vs Marin Cilic

Bye vs (2) Daniil Medvedev

ATP Chengdu

Center Court – Ore: 07:00

🇦🇹 Filip Misolic vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard

🏳️ Qualifier vs 🇭🇰 Coleman Wong

🇰🇿 Alexander Shevchenko vs 🇫🇷 Gaël Monfils (Non prima 10:30)

Court 1 – Ore: 07:00

🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇦🇷 Juan Manuel Cerundolo

🇫🇷 Terence Atmane vs 🇭🇷 Dino Prizmic

🏳️ Qualifier vs 🇦🇷 Sebastián Báez

Court 2 – Ore: 07:00

🇦🇺 Jordan Thompson vs 🏳️ Qualifier

🏳️ Qualifier vs 🇳🇱 Botic van de Zandschulp