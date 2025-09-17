ATP 250 Hangzhou: Berrettini torna in campo e sfiderà un lucky loser, Zeppieri sfida la wild card Sun (con il tabellone aggiornato e il programma di domani)
L’attesa è finita: Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista romano farà il suo debutto all’ATP 250 di Hangzhou, dove affronterà nel primo turno il ceco Dalibor Svrčina, giovane talento classe 2002 attualmente in top 100 del ranking ATP e lucky loser. Una sfida insidiosa ma che segna soprattutto il rientro ufficiale del finalista di Wimbledon 2021, fermato a lungo dagli infortuni negli ultimi mesi.
Il sorteggio ha inoltre stabilito l’accoppiamento di Giulio Zeppieri, che dopo aver superato le qualificazioni si troverà di fronte la wild card di casa, il cinese Fajing Sun. Un’opportunità importante per il mancino di Latina, che avrà la chance di giocarsi l’accesso al secondo turno contro un avversario meno quotato sulla carta.
Md
(1) Andrey Rublev vs Bye
Aleksandar Kovacevic vs (Q) Valentin Royer
(Q) Giulio Zeppieri vs (WC) Fajing Sun
Mariano Navone vs (7) Learner Tien
(4) Corentin Moutet vs Bye
Arthur Cazaux vs Matteo Arnaldi
Damir Dzumhur vs Tomas Martin Etcheverry
(Q) Rinky Hijikata vs (5) Camilo Ugo Carabelli
(8) Matteo Berrettini vs (LL) Dalibor Svrcina
Yunchaokete Bu vs (WC) Zhizhen Zhang
Aleksandar Vukic vs David Goffin
Bye vs (3) Alexander Bublik
(6) Adrian Mannarino vs (WC) Yibing Wu
Adam Walton vs Sebastian Korda
(Q) Nishesh Basavareddy vs Marin Cilic
Bye vs (2) Daniil Medvedev
ATP Chengdu
Center Court – Ore: 07:00
🇦🇹 Filip Misolic vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard
🏳️ Qualifier vs 🇭🇰 Coleman Wong
🇰🇿 Alexander Shevchenko vs 🇫🇷 Gaël Monfils (Non prima 10:30)
Court 1 – Ore: 07:00
🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇦🇷 Juan Manuel Cerundolo
🇫🇷 Terence Atmane vs 🇭🇷 Dino Prizmic
🏳️ Qualifier vs 🇦🇷 Sebastián Báez
Court 2 – Ore: 07:00
🇦🇺 Jordan Thompson vs 🏳️ Qualifier
🏳️ Qualifier vs 🇳🇱 Botic van de Zandschulp
TAG: ATP 250 Hagzhou 2025, ATP 250 Hangzhou, Giulio Zeppieri, Matteo Berrettini
Grande curiosità di vedere Matteo dopo tanto tempo
E ti pareva che lo scrittore fallito non commentasse…
Oggi niente da dire sui LL? Forse perché non sono italiani?
@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4484045)
Che cosa?
Rimettilo pure,è l’ennesima medaglia.
@ italo (#4484050)
Questi strani accoppiamenti,sempre in un verso
Avevo messo pollice verso poi l’ho tolto poiché in fin dei conti hai ragione. E ti pareva che non facessi il tuo solito commento!?!?!?!?
Direi che Zeppieri non poteva pescare meglio, per Berrettini stiamo a vedere in che condizioni è Matteo.
Vuoi vedere che Svrcina
bastonato da Zeppo nelle Q
ora darà l’anima col Berretto ? 😉
Svrcina il vecchio ammazzaitaliani dopo aver perso con un italiano è LL e sfida un altro italiano. Che essendo il Berretto di ritorno dai noti malanni …. speriamo bene. Berrettini in forma lo batterebbe giocando con la sinistra in ciabatte e vestaglia, spalle alla rete e col sigaro in bocca. Ma essendo di ritorno doo mesi di disgrazie …
E pensare che poteva essere Zeppieri-Berrettini e Sun-Svrcina
una bella vittoria e 2 vittorie italiane d’obbligo direi
E ti pareva. .