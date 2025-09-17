Zeppieri nel Md ATP, Copertina

ATP 250 Hangzhou: forfait di Nardi, Zeppieri entra nel main draw

17/09/2025 08:14 7 commenti
Giulio Zeppieri nella foto
Giulio Zeppieri nella foto

La giornata d’esordio all’ATP 250 di Hangzhou si apre con notizie contrastanti per il tennis italiano.

Nardi dà forfait, spazio a un lucky loser
A poche ore dal debutto, Luca Nardi ha annunciato il forfait. Il 22enne marchigiano avrebbe dovuto affrontare lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 69 del ranking ATP, ma problemi fisici lo hanno costretto a ritirarsi. Al suo posto nel tabellone principale entrerà un lucky loser.

Zeppieri promosso al tabellone principale
La nota positiva di giornata porta la firma di Giulio Zeppieri. Il 23enne mancino di Latina, n.169 ATP (in gara grazie al ranking protetto), si è qualificato brillantemente per il main draw. Dopo la vittoria in rimonta contro il canadese Liam Draxl (n.119), Zeppieri ha superato con autorità il ceco Dalibor Svrcina (n.99 ATP e seconda testa di serie delle qualificazioni) con il punteggio di 6-1 6-4.
Nel primo set l’azzurro ha dominato, ottenendo due break e non concedendo chance al servizio. Nel secondo parziale, decisivo il break conquistato sul 2-2: da lì Zeppieri ha controllato la partita fino al 6-4 conclusivo, senza lasciare spiragli al suo avversario.
Una vittoria significativa anche sul piano personale, visto che lo scorso anno Svrcina lo aveva battuto al turno decisivo delle qualificazioni di Montpellier (indoor), in tre set.

ATP Hangzhou
Dalibor Svrcina [2]
1
4
Giulio Zeppieri
6
6
Vincitore: Zeppieri
Mostra dettagli
TAG: , , ,

7 commenti

JOA20 (Guest) 17-09-2025 10:27

Bene Zeppio, se continua così può migliorare il BR per fine anno!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-09-2025 09:57

Soddisfazione vedere Finalmente ZEPPIERI giocare come sa!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ale (Guest) 17-09-2025 09:04

Grande Zeppo!!!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 17-09-2025 08:53

vedremo chi sarà il LL

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 17-09-2025 08:47

Nardi si ritira a pochi minuti dall’inizio del match: si è infortunato durante il riscaldamento?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 17-09-2025 08:32

Che c’ha Nardi? Vuole provare a entrare da Lucky Loser?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 17-09-2025 08:23

Dai zeppo, ora proviamo a prendere punti importanti anche nel MD

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!