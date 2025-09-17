ATP 250 Hangzhou: forfait di Nardi, Zeppieri entra nel main draw

La giornata d’esordio all’ATP 250 di Hangzhou si apre con notizie contrastanti per il tennis italiano.

Nardi dà forfait, spazio a un lucky loser

A poche ore dal debutto, Luca Nardi ha annunciato il forfait. Il 22enne marchigiano avrebbe dovuto affrontare lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 69 del ranking ATP, ma problemi fisici lo hanno costretto a ritirarsi. Al suo posto nel tabellone principale entrerà un lucky loser.

Zeppieri promosso al tabellone principale

La nota positiva di giornata porta la firma di Giulio Zeppieri. Il 23enne mancino di Latina, n.169 ATP (in gara grazie al ranking protetto), si è qualificato brillantemente per il main draw. Dopo la vittoria in rimonta contro il canadese Liam Draxl (n.119), Zeppieri ha superato con autorità il ceco Dalibor Svrcina (n.99 ATP e seconda testa di serie delle qualificazioni) con il punteggio di 6-1 6-4.

Nel primo set l’azzurro ha dominato, ottenendo due break e non concedendo chance al servizio. Nel secondo parziale, decisivo il break conquistato sul 2-2: da lì Zeppieri ha controllato la partita fino al 6-4 conclusivo, senza lasciare spiragli al suo avversario.

Una vittoria significativa anche sul piano personale, visto che lo scorso anno Svrcina lo aveva battuto al turno decisivo delle qualificazioni di Montpellier (indoor), in tre set.