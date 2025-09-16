Billie Jean King Cup: Quarti di Finale. Italia vs Cina 1-0. Incredibile rimonta di Elisabetta Cocciaretto che regala il primo punto alle azzurre. Ora in campo la Paolini (LIVE)

Cocciaretto da urlo: rimonta importante e vittoria contro Yuan dopo quasi tre ore di battaglia

Una maratona di 2 ore e 53 minuti, una partita di carattere e resistenza mentale che ha messo in risalto lo spirito indomabile di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha sconfitto la cinese Yue Yuan con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, dopo essere stata a un passo dalla sconfitta, sotto 6-4 4-1 e 15-40. Con grande determinazione, ha annullato situazioni complicatissime e servito per restare in partita ben quattro volte, fino a ribaltare tutto con una vittoria che resterà impressa.

Primo set: parte meglio Yuan

L’avvio di match vede la cinese più solida e concreta nei momenti chiave. Cocciaretto prova a spingere con il dritto, ma incappa in qualche errore di troppo. Yuan strappa il servizio nel momento decisivo e conquista il parziale per 6-4, approfittando anche di un doppio fallo dell’azzurra sul game finale.

Secondo set: la rimonta prende forma

La partita sembra sfuggire di mano alla marchigiana: Yuan vola sul 5-2 ed è ad un passo dalla vittoria. È però qui che emerge la forza mentale di Cocciaretto, che con coraggio e colpi vincenti torna in partita. Aggancia la rivale sul 5-5 e, dopo un break decisivo, riesce a chiudere con un magnifico dritto lungolinea in corsa che sigla il 7-5. Il match si riapre, con l’inerzia che cambia lato.

Terzo set: cuore e resistenza azzurra

Nella frazione decisiva la cinese riparte forte, si porta avanti 4 a 0, ma Elisabetta non cede. Ancora una volta, chiamata a servire per restare in partita, la marchigiana reagisce con grande lucidità e determinazione. Sul 5-5 trova il break che la porta a servire per il match: un rovescio incrociato stretto la lancia verso la vittoria, suggellata dall’errore di dritto di Yuan. Il punteggio finale è 7-5 e il boato liberatorio di Cocciaretto racconta meglio di qualsiasi parola il valore di questa rimonta.

Una vittoria di forza, carattere e resistenza per Elisabetta Cocciaretto, capace di trasformare una partita segnata in un trionfo personale e tecnico. Una di quelle battaglie che possono cambiare la fiducia di un’intera stagione.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Quarti di Finale – Hard

Location: Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, Cina

11:00 🇮🇹 Italia – 🇨🇳 Cina 1‑0

🇮🇹 Billie Jean King Cup Cemento 1° inc. Ore 11:00 Cocciaretto vs Yuan vs Yuan Billie Jean King Cup Cocciaretto Cocciaretto 4 7 7 Yuan Yuan 6 5 5 Vincitore: Elisabetta Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Cocciaretto 6-5 → 7-5 Yuan 5-5 → 6-5 Cocciaretto 4-5 → 5-5 Yuan 3-5 → 4-5 Cocciaretto 2-5 → 3-5 Yuan 2-4 → 2-5 Cocciaretto 1-4 → 2-4 Yuan 0-4 → 1-4 Cocciaretto 0-3 → 0-4 Yuan 0-2 → 0-3 Cocciaretto 0-1 → 0-2 Yuan 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Cocciaretto 6-5 → 7-5 Yuan 5-5 → 6-5 Cocciaretto 4-5 → 5-5 Yuan 3-5 → 4-5 Cocciaretto 2-5 → 3-5 Yuan 2-4 → 2-5 Cocciaretto 1-4 → 2-4 Yuan 1-3 → 1-4 Cocciaretto 0-3 → 1-3 Yuan 0-2 → 0-3 Cocciaretto 0-1 → 0-2 Yuan 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yuan 4-4 Cocciaretto 3-4 → 4-4 Yuan 2-4 → 3-4 Cocciaretto 2-3 → 2-4 Yuan 2-2 → 2-3 2° inc. Ore 12:30 Paolini vs Xinyu Wang vs Xinyu Wang Billie Jean King Cup Paolini Paolini 3 Wang • Wang 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Wang 3-4 Risultato 0-0 3° inc. • Doppio Ore 14:00 Paolini / Errani

vs Jiang / Zhang vs Jiang/ Zhang Il match deve ancora iniziare

Merc. 11:00 🇪🇸 Spagna – 🇺🇦 UcrainaGioved. 04:00 🇰🇿 Kazakistan – 🇺🇸 USAGioved. 11:00 🇯🇵 Giappone – 🇬🇧 Gran Bretagna