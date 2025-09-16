Billie Jean King Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Billie Jean King Cup: Quarti di Finale. Italia vs Cina 1-0. Incredibile rimonta di Elisabetta Cocciaretto che regala il primo punto alle azzurre. Ora in campo la Paolini (LIVE)

16/09/2025 14:12 79 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Cocciaretto da urlo: rimonta importante e vittoria contro Yuan dopo quasi tre ore di battaglia
Una maratona di 2 ore e 53 minuti, una partita di carattere e resistenza mentale che ha messo in risalto lo spirito indomabile di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha sconfitto la cinese Yue Yuan con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, dopo essere stata a un passo dalla sconfitta, sotto 6-4 4-1 e 15-40. Con grande determinazione, ha annullato situazioni complicatissime e servito per restare in partita ben quattro volte, fino a ribaltare tutto con una vittoria che resterà impressa.

Primo set: parte meglio Yuan
L’avvio di match vede la cinese più solida e concreta nei momenti chiave. Cocciaretto prova a spingere con il dritto, ma incappa in qualche errore di troppo. Yuan strappa il servizio nel momento decisivo e conquista il parziale per 6-4, approfittando anche di un doppio fallo dell’azzurra sul game finale.

Secondo set: la rimonta prende forma
La partita sembra sfuggire di mano alla marchigiana: Yuan vola sul 5-2 ed è ad un passo dalla vittoria. È però qui che emerge la forza mentale di Cocciaretto, che con coraggio e colpi vincenti torna in partita. Aggancia la rivale sul 5-5 e, dopo un break decisivo, riesce a chiudere con un magnifico dritto lungolinea in corsa che sigla il 7-5. Il match si riapre, con l’inerzia che cambia lato.

Terzo set: cuore e resistenza azzurra
Nella frazione decisiva la cinese riparte forte, si porta avanti 4 a 0, ma Elisabetta non cede. Ancora una volta, chiamata a servire per restare in partita, la marchigiana reagisce con grande lucidità e determinazione. Sul 5-5 trova il break che la porta a servire per il match: un rovescio incrociato stretto la lancia verso la vittoria, suggellata dall’errore di dritto di Yuan. Il punteggio finale è 7-5 e il boato liberatorio di Cocciaretto racconta meglio di qualsiasi parola il valore di questa rimonta.

Una vittoria di forza, carattere e resistenza per Elisabetta Cocciaretto, capace di trasformare una partita segnata in un trionfo personale e tecnico. Una di quelle battaglie che possono cambiare la fiducia di un’intera stagione.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Quarti di Finale – Hard
Location: Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, Cina
11:00 🇮🇹 Italia – 🇨🇳 Cina 1‑0

🇮🇹 Billie Jean King Cup

Cemento

1° inc.
Ore 11:00

Cocciaretto ITA vs Yuan CHN
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 26°C
H2H: 0-0
Billie Jean King Cup
Cocciaretto
4
7
7
Yuan
6
5
5
Vincitore: Elisabetta Cocciaretto
2° inc.
Ore 12:30

Paolini ITA vs Xinyu Wang CHN
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 27°C
H2H: 1-1
Billie Jean King Cup
Paolini
3
Wang
4
3° inc. • Doppio
Ore 14:00

Paolini ITA / Errani ITA
vs Jiang CHN / Zhang CHN
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 27°C
H2H: prima volta
Billie Jean King Cup – Quarti di Finale
Merc. 11:00 🇪🇸 Spagna – 🇺🇦 Ucraina
Gioved. 04:00 🇰🇿 Kazakistan – 🇺🇸 USA
Gioved. 11:00 🇯🇵 Giappone – 🇬🇧 Gran Bretagna

79 commenti. Lasciane uno!

Paola (Guest) 16-09-2025 15:15

Perché ha cominciato da schifo Paolini? Ha perso due volte il servizio e così complica le cose per una qualificazione a portata di mano.

 79
Maxiclimb (Guest) 16-09-2025 15:12

Scritto da Betafasan
Scusate però con qs Servizio Cocciaretto non va da nessuna parte!
E anche a rete deve ALLENARSI TANTO!!

Ma voi pensate che La Coccia ( o chiunque altra) non si alleni?
E credete davvero che basti allenarsi per migliorare automaticamente?

Io posso allenarmi 8 ore al giorno per 20 anni di seguito ma il record mondiale dei 100mt piani non lo batterò mai, e probabilmente nemmeno il record condominiale.

L’allenamento può far migliorare, ma solo fino a un certo punto, i limiti dettati dal talento naturale e dalle doti fisiche sono invalicabili.
Sara Errani ha provato di tutto per migliorare il servizio, per tutta la carriera, e non c’è mai riuscita.
Pensate che sia solo una questione di volontà?

Magari Cocciaretto più di così non può fare, un po’ perché è sempre rotta e forse perché in suo più grande limite è mentale, ma anche su quello non è detto che si possa davvero fare molto.

 78
Palu 16-09-2025 15:03

Scritto da Betafasan
Scusate però con qs Servizio Cocciaretto non va da nessuna parte!
E anche a rete deve ALLENARSI TANTO!!

da nessuna parte…

intanto ha 1WTA-250 e 1BJK cup (pur senza contributo) in saccoccia-retto 😆
e in corsa per un’altra (stavolta con vittoria)

 77
Maxiclimb (Guest) 16-09-2025 15:00

Scritto da Markux
Grant e’ altissima e nel Tennis si paga in velocità e agilità contro giocatorici di 1.60 scarsi che hanno i missili nelle gambe e le molle nei piedi come Paolini o la Halep dei tempi d’oro. Questo essere legnosi lo si può compensare solo se hai un gran Servizio e una grande tecnica come la Bielorussa insegna.

Mah, l’altezza media tra le top 10 attuali è circa 176cm …

Anche tra le top 30 siamo lì, 175 sono un’altezza perfetta per il tennis femminile, permette di essere rapide negli spostamenti come Swiatek e Gauff , conservando una buona potenza e la possibilità di avere un servizio decisivo.

La Grant deve ancora dimostrare tutto, ma se avrà dei problemi non saranno certo legati all’altezza.
Semmai temo che possa avere una tendenza a mettere su peso facilmente, e bisognerà vedere se le sue doti atletiche saranno all’altezza.
Oltre alla tecnica e all’aspetto mentale, ancora tutti da scoprire.

 76
Betafasan 16-09-2025 14:50

Per l’informazione: SABALENKA altezza 1,84 m
Swiatek 1,80
Gauf 1,76
Errani 1,63
Paolini 1,59
Bronzetti 1,72
Cocciaretto 1,64
……

 75
Betafasan 16-09-2025 14:46

Scusate però con qs Servizio Cocciaretto non va da nessuna parte!
E anche a rete deve ALLENARSI TANTO!!

 74
JannikUberAlles 16-09-2025 14:43

Scritto da Markux
Grant e’ altissima e nel Tennis si paga in velocità e agilità contro giocatorici di 1.60 scarsi che hanno i missili nelle gambe e le molle nei piedi come Paolini o la Halep dei tempi d’oro. Questo essere legnosi lo si può compensare solo se hai un gran Servizio e una grande tecnica come la Bielorussa insegna.

Per la cronaca: Halep 168 cm.

 73
Inox 16-09-2025 14:42

@ Sudtyrol (#4483559)

Questa te la potevi risparmiare perché io stavo parlando del commento dei telecronisti non ho mai scritto nulla sulla Coccia.

 72
SGT76 16-09-2025 14:42

Scritto da Alessandro 63
La COCIARETTO È PROPRIO SCARSA
4-6 PRIMO SET PERSO

63 è un’aggravante..in ogni caso.
Potrai solo peggiorare i tuoi post (gia pessimi)

 71
JannikUberAlles 16-09-2025 14:41

Scritto da Giano
@ arnaldo (#4483468)

Scritto da arnaldo
Patetico il commentatore di Supertennis che per 1 punto 1 della Cocciaretto si esalta, quando e’ lampante la stesa che sta pigliando. Che umiliazione

Italiani popolo di coach, super coach, fisioterapisti, mental coach, capitani non giocatori e commentatori televisivi

Hai dimenticato talent-scout e visionari: ad esempio gli espertoni di LT hanno quasi completato il carico della nave che trasporta i futuri #1…

 70
SGT76 16-09-2025 14:40

Scritto da Silvy__89
Fortunatamente l’avversaria è ancora più scarsa di lei, e quindi la porta miracolosamente a casa

“A volte meglio star zitti e sembrare uno STUPIDO, piuttosto che scrivere ✍️ sui forum e Togliere ogni dubbio”

 69
Riku Naito (Guest) 16-09-2025 14:31

Leggo i commenti e mi faccio grasse risate. 1 set Elisabetta viene dipinta come una dilettante scarsona . Alla fine del match pare che Elisabetta abbia vinto una finale grande Slam contro Sabalenka. Patetici. Io dico solo brava a Cocciaretto!

 68
Markux (Guest) 16-09-2025 14:30

Grant e’ altissima e nel Tennis si paga in velocità e agilità contro giocatorici di 1.60 scarsi che hanno i missili nelle gambe e le molle nei piedi come Paolini o la Halep dei tempi d’oro. Questo essere legnosi lo si può compensare solo se hai un gran Servizio e una grande tecnica come la Bielorussa insegna.

 67
MarcoP 16-09-2025 14:26

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Silvy__89
Fortunatamente l’avversaria è ancora più scarsa di lei, e quindi la porta miracolosamente a casa

Più che scarsa direi molto più emotiva e probabilmente meno aiutata dal suo Capitano (che pareva un capitone surgelato).
Al contrario si è vista l’esperienza e la competenza della Garbin, che ha tirato fuori la Coccia dal “buco” che si era scavato da sola!

Il coach cinese mi ricordava Barazzutti in analogo ruolo.

 66
JOA20 (Guest) 16-09-2025 14:24

Brava Coccia(, ha )retto! 👿

 65
von Hayek 16-09-2025 14:24

Scritto da Giano
@ arnaldo (#4483468)

Scritto da arnaldo
Patetico il commentatore di Supertennis che per 1 punto 1 della Cocciaretto si esalta, quando e’ lampante la stesa che sta pigliando. Che umiliazione

Italiani popolo di coach, super coach, fisioterapisti, mental coach, capitani non giocatori e commentatori televisivi

… nel tempo libero. In realtà pizzaioli.

 64
MarcoP 16-09-2025 14:22

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Inox

Scritto da arnaldo
Patetico il commentatore di Supertennis che per 1 punto 1 della Cocciaretto si esalta, quando e’ lampante la stesa che sta pigliando. Che umiliazione

Si davvero penoso poco professionale perché tu non devi fare il Tifo, un minimo di commento tecnico e di Realtà lo devi fare, mi spiace ma Fares è di un’ altro livello

Patetici siete voi due. I commenti si fanno sempre alla fine. Consiglio d’amicizia.

Forse stai confondendo il commento sui due telecronisti , piuttosto scarsi, con i commenti critici su Coccia.

 63
walden 16-09-2025 14:20

Scritto da Silvy__89
Fortunatamente l’avversaria è ancora più scarsa di lei, e quindi la porta miracolosamente a casa

Fortunatamente faresti bene a startene un po’ zitta…

 62
tomasol 16-09-2025 14:20

Scritto da Silvy__89
Arrivo ora da lavoro e la domanda mi sorge spontanea…come mai è stata schierata la Cocciaretto?

che lavoro fai?
spali …?

 61
Giambi (Guest) 16-09-2025 14:20

Chi vince ha sempre ragione, quindi complimenti a Cocciaretto e Garbin che l’ha scelta contro il parere di molti e del ranking.
PS.
Perché alla Grant hanno dato una felpa sbagliata con una manica più lunga dell’altra?

 60
Sudtyrol (Guest) 16-09-2025 14:19

Scritto da Inox

Scritto da Sudtyrol
Coccia ha retto mentalmente. Che donna!

Bellissima questa Coccia…ha retto

Hai colto la sfumatura….

 59
JannikUberAlles 16-09-2025 14:19

Scritto da Silvy__89
Fortunatamente l’avversaria è ancora più scarsa di lei, e quindi la porta miracolosamente a casa

Più che scarsa direi molto più emotiva e probabilmente meno aiutata dal suo Capitano (che pareva un capitone surgelato).

Al contrario si è vista l’esperienza e la competenza della Garbin, che ha tirato fuori la Coccia dal “buco” che si era scavato da sola!

 58
Tutto Dritto 16-09-2025 14:19

Che Coccia 😉
Bravissima, che rimonta. Top

 57
Sudtyrol (Guest) 16-09-2025 14:18

Scritto da Inox

Scritto da arnaldo
Patetico il commentatore di Supertennis che per 1 punto 1 della Cocciaretto si esalta, quando e’ lampante la stesa che sta pigliando. Che umiliazione

Si davvero penoso poco professionale perché tu non devi fare il Tifo, un minimo di commento tecnico e di Realtà lo devi fare, mi spiace ma Fares è di un’ altro livello

Patetici siete voi due. I commenti si fanno sempre alla fine. Consiglio d’amicizia.

 56
walden 16-09-2025 14:18

Scritto da Silvy__89
Arrivo ora da lavoro e la domanda mi sorge spontanea…come mai è stata schierata la Cocciaretto?

facevi meglio a startene al lavoro…

 55
Inox 16-09-2025 14:18

Scritto da Sudtyrol
Coccia ha retto mentalmente. Che donna!

Bellissima questa Coccia…ha retto 🙂

 54
Razzotto 16-09-2025 14:16

Crazy Coccia strikes again, nel bene e nel male. Mai banale!

 53
JannikUberAlles 16-09-2025 14:16

Scritto da Silvy__89
Arrivo ora da lavoro e la domanda mi sorge spontanea…come mai è stata schierata la Cocciaretto?

L’attuale Bronzetti potrebbe avere una minima possibilità solo contro un’avversaria fallosissima!

 52
Silvy__89 (Guest) 16-09-2025 14:16

Fortunatamente l’avversaria è ancora più scarsa di lei, e quindi la porta miracolosamente a casa

 51
walden 16-09-2025 14:16

.-.. NON PRIMA DI AVER RESO OMAGGIO ALL’INDOMITA ELISABETTA, SPERANDO DI NON TROVARVELA, FRA QUALCHE ANNO COME AVVOCATO DELLA CONTROPARTE.

 50
Dr House (Guest) 16-09-2025 14:16

Alla fine la Coccia ha vinto.
sembrava che avrebbe perso 6-0 6-0 dai commenti.
Certo l’avversaria ha sprecato tutto lo sprecabile e di più, ma alla fine conta l’ultimo punto e quello lo ha vinto Eli
1-0 per L’italia, con la Paolini dovrebbe arrivare il punto decisivo.
certo contro L’Ucraina sarà un’altra musica, e per le nostre potrebbe non essere gradita

 49
Sudtyrol (Guest) 16-09-2025 14:16

Scritto da Silvy__89
Arrivo ora da lavoro e la domanda mi sorge spontanea…come mai è stata schierata la Cocciaretto?

Per vincere.

 48
Palu 16-09-2025 14:15

Grande Cocciaretto!!!
da 2-5 a 7-5 e da 0-4 a 7-5!
prossima volta un pò meno montagne russe per favore!

 47
Sudtyrol (Guest) 16-09-2025 14:15

Coccia ha retto mentalmente. Che donna!

 46
Giano (Guest) 16-09-2025 14:14

@ arnaldo (#4483468)

Scritto da arnaldo
Patetico il commentatore di Supertennis che per 1 punto 1 della Cocciaretto si esalta, quando e’ lampante la stesa che sta pigliando. Che umiliazione

Italiani popolo di coach, super coach, fisioterapisti, mental coach, capitani non giocatori e commentatori televisivi

 45
Frale (Guest) 16-09-2025 14:13

Brava a stare lì e a crederci, ma gliel’ha regalata la Yuan crollata mentalmente sul più bello.

 43
akgul num.1 16-09-2025 14:12

Scritto da MarcoP
Perché Coccia insiste a giocare scambi con il dritto incrociato?
Su quella diagonale è chiaramente in difficoltà.

L’apparenza a volte inganna, la Coccia nonostante il fisico minuto non è proprio una volpe, diciamo più un ariete da sfondamento

 42
MarcoP 16-09-2025 14:08

Braccino Yuan, come nel secondo set?

 41
MarcoP 16-09-2025 13:59

Scritto da Inox

Scritto da MarcoP

Scritto da Inox
Aspetta un attimo che forse la Coccia si è ripresa

Ma inizia il terzo set in maniera disastrosa.
Finita la pacchia?

Pare di no… comunque incontro rocambolesco

Decisamente: 4 giochi in cui ha fatto in totale forse 2 quindici; e poi strappa il servizio a zero.

 40
MarcoP 16-09-2025 13:58

Perché Coccia insiste a giocare scambi con il dritto incrociato?

Su quella diagonale è chiaramente in difficoltà.

 39
Inox 16-09-2025 13:54

Scritto da MarcoP

Scritto da Inox
Aspetta un attimo che forse la Coccia si è ripresa

Ma inizia il terzo set in maniera disastrosa.
Finita la pacchia?

Pare di no… comunque incontro rocambolesco

 38
Ale (Guest) 16-09-2025 13:49

@ Silvy__89 (#4483506) Rimonterà!!!

 37
Silvy__89 (Guest) 16-09-2025 13:32

Arrivo ora da lavoro e la domanda mi sorge spontanea…come mai è stata schierata la Cocciaretto?

 36
arnaldo (Guest) 16-09-2025 13:25

Il film della vita della Cocciaretto. Nb. L altra e’ 112

 35
MarcoP 16-09-2025 13:21

Scritto da Inox
Aspetta un attimo che forse la Coccia si è ripresa

Ma inizia il terzo set in maniera disastrosa.
Finita la pacchia?

 34
demorpurgo (Guest) 16-09-2025 13:14

@ Alessandro 63 (#4483452)

Magna e tasi

 33
Palu 16-09-2025 13:12

Coccia la ribalta? daje Coccia!!

 32
Palu 16-09-2025 13:10

Scritto da Markux
Ma la Grant e’ gigantesca, forse troppo per il Tennis.

Ma scusa.. stai facendo il confronto con Errani e Paolini??
Sarà qualche cm più alta della Bronzetti.
Ecco ora vedo 175 cm su wiki..
Crescerà ancora un pò probabilmente ma siamo in linea con le varie Gauff, Swiatek, Sabalenka…
Dici che anche loro non dovrebbero giocare a tennis?

 31
Gian 61 16-09-2025 13:09

Scritto da Inox
@ Gian 61 (#4483465)
Beh… non è che la bronzetti sia tanto meglio, purtroppo questo è il livello delle nostre esclusa la Jasmine

Questo è vero. E magari proprio in extremis,la Garbin potrebbe aver azzeccato. Stiamo a vedere. Nel tennis, mai dire mai!

 30
Gian 61 16-09-2025 13:06

Dai che forse forse …almeno un po’ di garra la stiamo vedendo e anche qualche bel colpo e diversi vincenti ! Brava brava Elisabetta e speriamo che la Yuan abbia concluso il suo periodo d’oro. Sembra lei adesso in rottura…

 29
Inox 16-09-2025 13:06

Aspetta un attimo che forse la Coccia si è ripresa

 28
Federico (Guest) 16-09-2025 12:55

@ MarcoP (#4483481)

Mi piaceva il suo tennis potente, un fisico statuario ma fragile come una coppa di cristallo…

 27
Tafanus 16-09-2025 12:55

Scritto da Remandrew
Chi fareste giocare come prima singolarità?

Chiunque tranne la Cocciaretto degli ultimi mesi.

 26
akgul num.1 16-09-2025 12:51

Scritto da Inox
@ Gian 61 (#4483465)
Beh… non è che la bronzetti sia tanto meglio, purtroppo questo è il livello delle nostre esclusa la Jasmine

Solo per come ha giocato a Malaga l’anno scorso meritava di essere titolare…
Anche la classifica parla chiaro nonostante la crisi di Lucia questa primavera, per non parlare delle prestazioni delle 2 in nord America.

Ma la tentazione di fare la Fenomeno evidentemente era troppo grande per Tax

 25
MarcoP 16-09-2025 12:51

@ Inox (#4483477)

Anche Knapp come commentatrice… diciamo che giocava meglio a tennis.

 24
Inox 16-09-2025 12:43

Scritto da arnaldo
Patetico il commentatore di Supertennis che per 1 punto 1 della Cocciaretto si esalta, quando e’ lampante la stesa che sta pigliando. Che umiliazione

Si davvero penoso poco professionale perché tu non devi fare il Tifo, un minimo di commento tecnico e di Realtà lo devi fare, mi spiace ma Fares è di un’ altro livello

 23
Frale (Guest) 16-09-2025 12:41

Ma come si fa ad andare in giro con Cocciaretto, che anche l’anno scorso fece ridere e perse pure da una meno forte della Yuan.

 22
Inox 16-09-2025 12:41

@ Gian 61 (#4483465)

Beh… non è che la bronzetti sia tanto meglio, purtroppo questo è il livello delle nostre esclusa la Jasmine

 21
Az67 (Guest) 16-09-2025 12:40

Scritto da cataflic
Non avevo notato che la Grant fosse così alta

Non è lei che è così alta…….

 20
Federico (Guest) 16-09-2025 12:39

Credo che l’eventuale sconfitta di oggi della nostra squadra non possa che far bene a tutte e tutti. Bisogna finalmente rendersi conto della povertà, senza Jasmine, del nostro settore femminile, e iniziare a porvi rimedio. Inutile crogiolarsi quando abbiamo seconde linee inesistenti e non si vede neanche un piccolo bagliore nelle terze linee. Anche Grant, per quanto giovane e promettente, deve ancora dimostrare tutto ed evolversi fisicamente se vuole competere a livelli molto alti

 19
arnaldo (Guest) 16-09-2025 12:35

Patetico il commentatore di Supertennis che per 1 punto 1 della Cocciaretto si esalta, quando e’ lampante la stesa che sta pigliando. Che umiliazione

 18
Gian 61 16-09-2025 12:28

Scritto da Alessandro 63
La COCIARETTO È PROPRIO SCARSA
4-6 PRIMO SET PERSO

Io non direi in assoluto che è scarsa una giocatrice che è arrivata al numero 29 del mondo.
Ma di certo da un bel po’ vive un periodo di involuzione e ne azzecca pochissime.
Anche oggi non è mai incisiva: o la spara fuori o tira troppo corto per cui la Yuan ha vita facile a fare vincenti di dritto a ripetizione. La seconda è un passaggio alla cinese che può fare ciò che vuole.
Ma anche tatticamente, non gioca profondo, non muove la cinese e non cerca sufficientemente il rovescio. Insomma, fino ad ora,si può sperare solo in un black out della Youan.
Davvero difficile capire la scelta di Garbin.

 17
Paola (Guest) 16-09-2025 12:28

Tutto nelle mani di Paolini ed Errani oggi,tiriamo il sipario.

 16
Markux (Guest) 16-09-2025 12:18

Ma la Grant e’ gigantesca, forse troppo per il Tennis.

 15
Marco (Guest) 16-09-2025 12:17

Non capisco l’ ostinazione di far giocare la Cocciaretto. Forse sarebbe stato meglio scegliere la Bronzetti oppure la Grant. O no ?. Grazie mille e buona giornata.

 14
 12
walden 16-09-2025 12:12

Questa foto ci fa capire quale sia uno dei problemi delle tennis femminile italiano…

 11
Alessandro 63 (Guest) 16-09-2025 12:11

La COCIARETTO È PROPRIO SCARSA
4-6 PRIMO SET PERSO

 10
arnaldo (Guest) 16-09-2025 11:59

Mai scelta fu cosi infausta

 9
akgul num.1 16-09-2025 10:51

Tatiana deve averla vista proprio bene in allenamento per schierarla titolare…
perchè altrimenti è proprio una scelta senza senso

forse confida nel fatto che anche la Yuan sia una colpitrice monocorde quindi possono scornarsi quanto vogliono, ma se la cinese per caso fosse capace a giocare un back per noi è finita

 8
akgul num.1 16-09-2025 10:34

Scritto da cataflic
Non avevo notato che la Grant fosse così alta

Non è così alta, è di fianco a Cocciaretto ed Errani

 7
piper 16-09-2025 10:34

Mi posso guardare solo Coccia e nemmeno tutto il match credo, di sicuro no se vanno al 3° set.

 6
piper 16-09-2025 10:31

@ cataflic (#4483422)

175 cm.

 5
Inox 16-09-2025 10:21

Scritto da Remandrew
Chi fareste giocare come prima singolarità?

Addirittura siamo al Big bang!!

 4
cataflic (Guest) 16-09-2025 10:05

Non avevo notato che la Grant fosse così alta

 3
Remandrew 16-09-2025 09:45

Chi fareste giocare come prima singolarità?

 2
Andreas Seppi 16-09-2025 08:31

Forza ragazze

 1
