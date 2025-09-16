Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 16 Settembre 2025

16/09/2025 08:00 2 commenti
Matteo Gigante nella foto
Matteo Gigante nella foto

CHN ATP 250 Hangzhou – hard
Q1 Zeppieri ITA – Draxl CAN Inizio 06:00

ATP Hangzhou
Giulio Zeppieri
6
6
6
Liam Draxl [7]
7
1
3
Vincitore: Zeppieri
Mostra dettagli



ARG CH 75 Villa Maria – terra
R32 Juarez ITA – Kestelboim ARG 2° inc. ore 18

Il match deve ancora iniziare



AUT CH 125 Bad Waltersdorf – terra
R32 Tirante ARG – Piraino ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



USA CH Columbus – hard
R32 Bondioli ITA – Martin USA 5° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 125 Saint-Tropez – hard
R32 Landaluce ESP – Cina ITA 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Droguet FRA – Potenza ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Butvilas LTU – Gigante ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 50 Targu Mures 2 – terra
R32 Giustino ITA – Alcala Gurr ESP ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Cadenasso ITA – Raynel A FRA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q2 Pennaforti ITA – Tomescu ROU 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ITA Tolentino 125 – terra
1T Oliynykova UKR – Urgesi ITA 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Trevisan ITA – Kraus AUT ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

1T Pieri ITA – Curmi MLT ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T De Stefano ITA – Zantedeschi ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Ambrosio ITA/Brancaccio ITA – Barnett GBR/Lechemia FRA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Rus NED/Zidansek SLO – Rocchetti ITA/Ruggeri ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

Andreas Seppi 16-09-2025 08:32

Che bella vittoria per Zeppio

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ospite1 16-09-2025 08:16

Piraino ieri si è ritirato al terzo e oggi gioca come LL. Mah comincio a dubitare

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!