Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 16 Settembre 2025

ATP 250 Hangzhou – hard
Q1 Zeppieri – Draxl Inizio 06:00
ATP Hangzhou
Giulio Zeppieri
6
6
6
Liam Draxl [7]
7
1
3
Vincitore: Zeppieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Draxl
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-1 → 4-2
G. Zeppieri
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-1 → 4-1
L. Draxl
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Draxl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
L. Draxl
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-A
40-40
A-40
ace
4-0 → 4-1
L. Draxl
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-0 → 3-0
L. Draxl
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
L. Draxl
0-40
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
6-5 → 6-6
L. Draxl
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-3 → 4-4
G. Zeppieri
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
2-2 → 3-2
L. Draxl
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
G. Zeppieri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
G. Zeppieri
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
CH 75 Villa Maria – terra
R32 Juarez – Kestelboim 2° inc. ore 18
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Bad Waltersdorf – terra
R32 Tirante – Piraino Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
CH Columbus – hard
R32 Bondioli – Martin 5° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Saint-Tropez – hard
R32 Landaluce – Cina 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Droguet – Potenza Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Butvilas – Gigante 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Targu Mures 2 – terra
R32 Giustino – Alcala Gurr ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Cadenasso – Raynel A 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q2 Pennaforti – Tomescu 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Tolentino 125 – terra
1T Oliynykova – Urgesi 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Trevisan – Kraus ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
1T Pieri – Curmi ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T De Stefano – Zantedeschi ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
1T Ambrosio /Brancaccio – Barnett /Lechemia 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
1T Rus /Zidansek – Rocchetti /Ruggeri 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Che bella vittoria per Zeppio
Piraino ieri si è ritirato al terzo e oggi gioca come LL. Mah comincio a dubitare