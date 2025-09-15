ATP 250 Stoccolma, Almaty e Brussels: Entry list Md. Almeno cinque azzurri presenti aspettando l’entry in Belgio. Berrettini presente anche a Stoccolma

Matteo Berrettini non si arrende. Nonostante i continui stop che ormai da anni ne condizionano la carriera, il romano continua a lavorare con determinazione per ritrovare il posto tra i migliori del circuito. Il suo ultimo match risale al primo turno di Wimbledon, prima dell’ennesimo infortunio che lo ha costretto a saltare l’intera tournée nordamericana sul cemento.

Ora, però, l’ex finalista dei Championships è pronto a tornare in campo: lo farà anche all’ATP 250 di Stoccolma dopo la tournèe asiatica, in programma dal 13 al 19 ottobre, dove sarà affiancato dal connazionale Lorenzo Sonego. Un’occasione importante per testare la condizione fisica e cercare di riprendere ritmo in vista degli ultimi impegni stagionali.

Non solo Stoccolma nel calendario azzurro: nel torneo ATP 250 di Almaty ci sarà un forte contingente italiano composto da Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, tutti alla ricerca di punti preziosi per scalare la classifica e chiudere l’anno in crescita.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Stoccolma (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 15/09/2025 20:12 Main Draw (cut off: 63 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0) 12. C. Ruud

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Stoccolma (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 15/09/2025 20:11 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0) Alternates

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Almaty (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 15/09/2025 20:12 Main Draw (cut off: 85 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0) 10. K. Khachanov

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Almaty (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 15/09/2025 20:10 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0) Alternates

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Brussels (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 15/09/2025 20:10 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0) Alternates