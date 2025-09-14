Challenger 75 Villa Maria: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Maestrelli nel md. Juarez nelle quali
Challenger 75 Villa Maria – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava vs Daniel Dutra da Silva
Juan Pablo Varillas vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias vs Juan Carlos Prado Angelo
Maximus Jones vs (8) Joao Lucas Reis Da Silva
(3) Francesco Maestrelli vs (Alt) Lorenzo Joaquin Rodriguez
Matias Soto vs Qualifier
Guido Ivan Justo vs (WC) Juan Bautista Torres
Murkel Dellien vs (5) Genaro Alberto Olivieri
(6) Gonzalo Bueno vs Andrea Collarini
Luciano Emanuel Ambrogi vs Qualifier
Nicolas Kicker vs Qualifier
(WC) Fernando Cavallo vs (4) Federico Agustin Gomez
(7) Alex Barrena vs Gonzalo Villanueva
Qualifier vs (WC) Juan Manuel La Serna
Qualifier vs (Alt) Mariano Kestelboim
Lautaro Midon vs (2) Hugo Dellien
Challenger 75 Villa Maria – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Hernan Casanova vs Juan Sebastian Gomez
Valentin Basel vs (12) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
(2) Facundo Bagnis vs (Alt) Federico Aguilar Cardozo
(WC) Dante Pagani vs (7) Leonardo Aboian
(Alt) (3) Valerio Aboian vs Franco Ribero
Ezequiel Monferrer vs (8) Lautaro Agustin Falabella
(4) Facundo Juarez vs (WC) Tadeo Meneo
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (9) Lucio Ratti
(5) Santiago De La Fuente vs (WC) Nicolas Garcia Longo
(WC) Julian Cundom vs (10) Thiago Cigarran
(6) Ignacio Monzon vs Tomas Martinez
Carlos Maria Zarate vs (11) Juan Sebastian Osorio
Cancha Central – Ore: 15:00
Valentin Basel vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
Facundo Juarez vs Tadeo Meneo
Facundo Bagnis vs Federico Aguilar Cardozo
Santiago De La Fuente vs Nicolas Garcia Longo
Cancha 2 – Ore: 15:00
Hernan Casanova vs Juan Sebastian Gomez
Dante Pagani vs Leonardo Aboian
Valerio Aboian vs Franco Ribero
Carlos Maria Zarate vs Juan Sebastian Osorio
Cancha 3 – Ore: 15:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Lucio Ratti
Ezequiel Monferrer vs Lautaro Agustin Falabella
Ignacio Monzon vs Tomas Martinez
Julian Cundom vs Thiago Cigarran
TAG: Circuito Challenger
1 commento
H.DELLIEN
OLIVIERI
DA SILVA
COLLARINI
VARILLAS
SOTO
KICKER
VILLANUEVA