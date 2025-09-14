Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Villa Maria: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Maestrelli nel md. Juarez nelle quali

14/09/2025 00:39 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

ARG Challenger 75 Villa Maria – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava USA vs Daniel Dutra da Silva BRA
Juan Pablo Varillas PER vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Maximus Jones THA vs (8) Joao Lucas Reis Da Silva BRA

(3) Francesco Maestrelli ITA vs (Alt) Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG
Matias Soto CHI vs Qualifier
Guido Ivan Justo ARG vs (WC) Juan Bautista Torres ARG
Murkel Dellien BOL vs (5) Genaro Alberto Olivieri ARG

(6) Gonzalo Bueno PER vs Andrea Collarini ARG
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Qualifier
Nicolas Kicker ARG vs Qualifier
(WC) Fernando Cavallo ARG vs (4) Federico Agustin Gomez ARG

(7) Alex Barrena ARG vs Gonzalo Villanueva ARG
Qualifier vs (WC) Juan Manuel La Serna ARG
Qualifier vs (Alt) Mariano Kestelboim ARG
Lautaro Midon ARG vs (2) Hugo Dellien BOL

ARG Challenger 75 Villa Maria – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Hernan Casanova ARG vs Juan Sebastian Gomez COL
Valentin Basel ARG vs (12) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen ARG

(2) Facundo Bagnis ARG vs (Alt) Federico Aguilar Cardozo URU
(WC) Dante Pagani ARG vs (7) Leonardo Aboian ARG

(Alt) (3) Valerio Aboian ARG vs Franco Ribero ARG
Ezequiel Monferrer ARG vs (8) Lautaro Agustin Falabella ARG

(4) Facundo Juarez ITA vs (WC) Tadeo Meneo ARG
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs (9) Lucio Ratti ARG

(5) Santiago De La Fuente ARG vs (WC) Nicolas Garcia Longo ARG
(WC) Julian Cundom ARG vs (10) Thiago Cigarran ARG

(6) Ignacio Monzon ARG vs Tomas Martinez ARG
Carlos Maria Zarate ARG vs (11) Juan Sebastian Osorio COL

Cancha Central – Ore: 15:00
Valentin Basel ARG vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen ARG
Facundo Juarez ITA vs Tadeo Meneo ARG
Facundo Bagnis ARG vs Federico Aguilar Cardozo URU
Santiago De La Fuente ARG vs Nicolas Garcia Longo ARG

Cancha 2 – Ore: 15:00
Hernan Casanova ARG vs Juan Sebastian Gomez COL
Dante Pagani ARG vs Leonardo Aboian ARG
Valerio Aboian ARG vs Franco Ribero ARG
Carlos Maria Zarate ARG vs Juan Sebastian Osorio COL

Cancha 3 – Ore: 15:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Lucio Ratti ARG
Ezequiel Monferrer ARG vs Lautaro Agustin Falabella ARG
Ignacio Monzon ARG vs Tomas Martinez ARG
Julian Cundom ARG vs Thiago Cigarran ARG

TAG:

1 commento

kaishaku 14-09-2025 01:05

H.DELLIEN

OLIVIERI

DA SILVA
COLLARINI

VARILLAS
SOTO
KICKER
VILLANUEVA

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!