Elmer Moller, il nuovo incubo della Spagna in Coppa Davis

La Coppa Davis 2025 sta regalando sorprese a Marbella e il nome che domina la scena è quello di Elmer Moller. Il danese, 22enne e ancora fuori dalla top 100 ATP, ha sconfitto Jaume Munar al CT Puente Romano, conquistando un punto cruciale che mette la Spagna in grande difficoltà e porta la Danimarca a un passo dalla qualificazione alla fase finale.

Moller ha già dimostrato in passato di trasformarsi quando indossa la maglia della sua nazionale. Nel 2024 aveva superato Alexander Bublik e firmato il punto decisivo contro la Serbia rimontando Hamad Medjedovic. Ora, in trasferta e con una folta rappresentanza di tifosi danesi sugli spalti andalusi, ha nuovamente sfoderato un rendimento straordinario.

In conferenza stampa, il giovane talento ha raccontato il suo speciale legame con questa competizione:

“Non so perché in Coppa Davis gioco così bene. Forse è per l’atmosfera, qui è tutto diverso rispetto al circuito normale. La gente è molto più coinvolta e giocare per un Paese è qualcosa di speciale. Ringrazio tantissimo i tifosi danesi che sono venuti fin qui, per noi significa molto”.

Analizzando la vittoria su Munar, il danese ha aggiunto:

“Ho espresso il mio miglior tennis quando ho colpito la palla più forte. Probabilmente lui mi ha lasciato qualche spazio in più in alcuni momenti, ma sapevo di avere di fronte un grande avversario. Mi piace giocare sulla terra e sono abituato a queste condizioni grazie ai tornei Challenger che disputo regolarmente”.

Con Holger Rune a guidare la squadra e l’entusiasmo di Moller, la Danimarca sogna la qualificazione storica. La Spagna, priva di Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich e Marcel Granollers, si trova ora costretta a una vera e propria impresa per evitare una sconfitta che avrebbe il sapore dell’amara delusione.