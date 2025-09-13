Da Santa Margherita di Pula Copertina, Future

Al via le qualificazioni del primo ITF Forte Village (con il tabellone di Quali)

13/09/2025 21:45 2 commenti
Nella foto (di Antonio Burruni): Matteo Mura
Si parte. Inizia domani, con il primo turno del singolare maschile, il primo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Tutti e 12 i tornei in programma (si gioca fino a domenica 26 ottobre) avranno un montepremi di 30mila dollari, per un ammontare complessivo quindi, di 360mila dollari, in costante crescita rispetto allo scorso anno.

Ben diciassette gli italiani all’inseguimento di uno degli otto pass per il tabellone principale: Cosimo Banti, Enrico Becuzzi, Gregorio Biondolillo, Guelfo Borghini Baldovinetti, Francesco Canò, Antonio Caruso, Paolo Emilio Cossu Floris, Giacomo Crisostomo, Niccolò Dessì, Matteo Mura, Gabriele Maria Piano, Gabriele Pierro, Mattias Pisanu, Mattia Pozzi, Jacopo Sanna, Matteo Sciahbasi e Mattia Secci.

Tabellone Qualificazione
[1] Giacomo Crisostomo ITA vs TBD
Janis Mellups LAT vs Francesco Cano ITA
[2] Antonio Caruso ITA vs TBD
Gasper Skof SLO vs mattia Secci ITA

[3] Cosimo Banti ITA vs TBD
Jacopo Sanna ITA vs Enrico Becuzzi ITA
[4] Kyle Overmyer USA vs TBD
Paolo Emilio Cossu floris ITA vs Ashwin Vaithianathan USA

[5] Guelfo Borghini baldovinetti ITA vs TBD
[9] Matteo Sciahbasi ITA vs TBD
[6] Matteo Mura ITA vs TBD
Gabriele Pierro ITA vs [12] Mattia Pozzi ITA

[7] Gregorio Biondolillo ITA vs TBD
[10] Gabriele Maria Piano ITA vs TBD
[8] Niccolo Dessi ITA vs TBD
[11] Mattias Pisanu ITA vs TBD

2 commenti

Brufen (Guest) 13-09-2025 22:17

Hahahahahaha

Non ci credo.

HE’S BACK!

 2
Dario (Guest) 13-09-2025 22:11

Il mitico Becuzzi!

 1
