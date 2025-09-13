Al via le qualificazioni del primo ITF Forte Village (con il tabellone di Quali)

Si parte. Inizia domani, con il primo turno del singolare maschile, il primo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Tutti e 12 i tornei in programma (si gioca fino a domenica 26 ottobre) avranno un montepremi di 30mila dollari, per un ammontare complessivo quindi, di 360mila dollari, in costante crescita rispetto allo scorso anno.

Ben diciassette gli italiani all’inseguimento di uno degli otto pass per il tabellone principale: Cosimo Banti, Enrico Becuzzi, Gregorio Biondolillo, Guelfo Borghini Baldovinetti, Francesco Canò, Antonio Caruso, Paolo Emilio Cossu Floris, Giacomo Crisostomo, Niccolò Dessì, Matteo Mura, Gabriele Maria Piano, Gabriele Pierro, Mattias Pisanu, Mattia Pozzi, Jacopo Sanna, Matteo Sciahbasi e Mattia Secci.

Tabellone Qualificazione

[1] Giacomo Crisostomo vs TBD

Janis Mellups vs Francesco Cano

[2] Antonio Caruso vs TBD

Gasper Skof vs mattia Secci

[3] Cosimo Banti vs TBD

Jacopo Sanna vs Enrico Becuzzi

[4] Kyle Overmyer vs TBD

Paolo Emilio Cossu floris vs Ashwin Vaithianathan

[5] Guelfo Borghini baldovinetti vs TBD

[9] Matteo Sciahbasi vs TBD

[6] Matteo Mura vs TBD

Gabriele Pierro vs [12] Mattia Pozzi

[7] Gregorio Biondolillo vs TBD

[10] Gabriele Maria Piano vs TBD

[8] Niccolo Dessi vs TBD

[11] Mattias Pisanu vs TBD