CTB Emilbanca Gardens Cup: eliminate Vesely, Kivattsev e Ribecai. Fuori le principali teste di serie al Circolo Tennis Bologna

Ecatombe di teste di serie alla CTB Emilbanca Gardens cup, torneo internazionale in corso di svolgimento al Circolo Tennis Bologna. Salutano la competizione al primo turno della manifestazione il russo Kirill Kivattsev e il ceco Jiri Vesely, rispettivamente numero 1 e 2 del tabellone: il primo, sul campo centrale, cede 7-5, 6-1 ad un positivo Andrea Meduri, 1142 del ranking ATP, che soprattutto nel secondo set fa valere la sua energia da fondo campo; l’ex numero 35 e vincitore della Davis 2013, invece, si arrende nel match serale alle accelerazioni del qualificato lituano Ainius Sabaliauskas, che davanti al pubblico delle grandi occasioni si impone 7-5, 6-3. Out, al secondo turno, il toscano Michele Ribecai: il numero 3 cade per mano del 18enne Daniele Rapagnetta 6-3, 6-4.

Accedono ai quarti di finale il veneto Pietro Romeo Scomparin grazie al 6-3, 6-1 al qualificato Alessandro Coccioli, mentre il 20enne Juan Cruz Martin Manzano ha piegato 6-2, 6-1 Lorenzo Comino. Prosegue la propria marcia anche il mancino iraniano Kasra Rahmani grazie al 7-6, 6-3 nel match disputato sul centrale contro il romano Massimo Giunta. Il già citato Meduri, dopo il successo a sorpresa su Kivattsev, paga dazio nel match successivo contro il milanese Giulio Perego, che vince 6-4, 6-2 ed entra così nei primi 8 del torneo a poco più di un anno dall’analogo risultato ottenuto nel luglio 2024 a Padova.

Nella giornata di sabato andranno in scena le semifinali del singolare e la finale del doppio; domenica alle 11, con ingresso libero, la gara che assegnerà il titolo del singolare.