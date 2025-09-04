Dalla Svezia: Bjorn Borg ha un cancro alla prostata

Arriva una terribile indiscrezione dalla Svezia. Secondo quanto riporta il quotidiano svedese Expressen, il leggendario Bjorn Borg ha rivelato di avere un tumore alla prostata nella sua nuova autobiografia, in uscita il prossimo 18 settembre in Svezia e poi nel resto del mondo. L’undici volte campione Slam avrebbe voluto mantenere privati i contenuti del libro, intitolato “Hjartslag”, ossia “Battiti”, fino all’uscita del volume, ma alcune copie vendute in anticipo su Amazon hanno svelato il passaggio in cui il 69enne confermerebbe la diagnosi.

Si apprende dal quotidiano svedese che il volume è “circondato dal massimo riserbo”: l’editore non ha inviato copie in anteprima ai recensori e lo stesso Borg concederà pochissime interviste per promuoverne l’uscita. Il libro, dedicato all’uomo che ha conquistato cinque Wimbledon consecutivi, è stato scritto a quattro mani con la moglie Patricia, ma né la coppia né l’editore hanno risposto alle richieste di Expressen per confermare la notizia della malattia.

Vista la portata del personaggio, in patria l’attesa per l’uscita è altissima: la casa editrice Norstedts che pubblicherà il volume lo ha descritto come “una delle più grandi stelle sportive internazionali di sempre. (…) Bjorn Borg è una delle leggende sportive più iconiche della Svezia, con una storia di successo unica da raccontare” ha dichiarato Linda Altrov Berg, Rights Director di Norstedts Agency. “Non sono la sola ad attendere con curiosità tutto ciò che Borg non ha mai rivelato prima — sulla sua carriera, la sua vita, i suoi alti e bassi. Non vedo l’ora di portare la storia di Patricia e Bjorn Borg in giro per il mondo”.

Nato a Stoccolma nel giugno 1956, Borg è diventato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi e icona dello sport e del costume e cavallo degli anni ’70 e ’80. Passato professionista a 17 anni, ha conquistato sei titoli Roland Garros tra il 1974 e il 1981 e cinque consecutivi a Wimbledon. I suoi incredibili successi, il suo impatto a livello tecnico sul gioco con i suoi colpi innovativi e il suo carisma l’hanno reso uno dei tennisti più noti e indimenticabili nella storia della disciplina. Non resta che attendere l’uscita del volume o, speriamo, una smentita per quanto riguarda la malattia.

