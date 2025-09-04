Swiatek, battibecco con un giornalista dopo la sconfitta contro Anisimova a US Open (video)
La finale di Wimbledon è lontana per Iga Swiatek. Sul “duro” di US Open Amanda Anisimova si è presa una bella rivincita sulla polacca, cancellando a furia di grandi servizi e colpi potentissimi lo shock per il doppio cappotto subito da Iga sull’erba londinese. Swiatek dopo la partita ha affrontato la press conference con calma, rispondendo con dovizia di particolari alle domande dei colleghi presenti e sottolineando i meriti dell’avversaria. Fino ad una domanda che l’ha lasciata perplessa: lì è nato un piccolo battibecco col giornalista. Niente di pesante, ma strano vedere una ragazza pacata come Iga rispondere così piccata.
“Hai giocato molto nelle ultime settimane. Wimbledon, i tornei americani che hanno preceduto questo torneo. Quanto sei stanca in questo momento?” chiedono a Swiatek. Lei risponde, dopo una pausa, “Beh, non lo so. Non è che le mie partite siano state estenuanti qui”.
“Senti di aver bisogno di una pausa mentale? Non mi riferisco alla sconfitta in se” continua il giornalista.
“Perché lo dici?” chiede Swiatek di getto al cronista, che le risponde: “Mi chiedevo soltanto… è stato davvero tanto, tutto di fila. Guardi con un po’ di sollievo all’idea di una pausa?”.
Swiatek ribatte: “Beh, parla con i responsabili del programmazione. Dobbiamo adattarci. Tu hai bisogno di una pausa mentale?”.
“Scusa?” chiede il giornalista, e Iga indicandolo “Mi sembra che tu abbia bisogno di una pausa mentale”.
“Sì, sì.” e allora Swiatek lo incalza: “Beh, allora cosa ci fai qui?”. “Devo arrivare alla fine del torneo” afferma il giornalista.
“Buona fortuna”, così la polacca chiude il siparietto.
Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open
Iga: “Do you need a mental break?”
“Sorry?”
Iga: “You look like you need a mental break.”
“I do yeah.”
Iga: “Then what are you doing here?” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/p8Yfxrv755
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025
Un passaggio insolito per una press conference di Swiatek, generalmente piuttosto pacata e pronta a parlare ai cronisti anche dopo le sue sconfitte senza entrare in polemica.
Ma è un uomo, dai. Un uomo ossesso.
Ultimamente Iga è nervosetta e ha un rapporto abbastanza difficile con i giornalisti polacchi…
Bisognerebbe avere più informazioni prima di giudicare, ad esempio se c’erano già stati degli “screzi” con il tipo in questione…
Non tutti hanno la pazienza e lo spirito di Jannik, che riesce anche a ridere davanti a certe “sparate”, come quelle di Ubaldo…
Domanda normale, risposta piccata di una tennista che in quel momento poteva avere le scatole girate per la sconfitta.
Capita a tanti.
L’importante è che questi episodi diventino frequenti.
Tutto abbastanza normale.
@ RobinHood (#4475747)
Segui anche tu Schiaffo al volo? 🙂
Non l’ho (tutt’ora) vista.
Mi fido della trascrizione che mi sembra essere abbastanza puntuale.
Faccio male? Forse.
Mi spiace di aver ancora una volta disturbato il Suo precario equilibrio psichico: forse anche Lei ha bisogno di una pausa.
Non ha chiesto nulla di che e con modi garbati. Deve aver frainteso.
Perché, come tuo, anzi suo, solito, straparla… Se sapesse parlare inglese, se avesse visto la press conference… Vabbè troppi se… Torna al tuo passato, inutile, remoto
Concordo. E’ precipitata in un modo di pensare e di fare che – abituata a un recente passato da vincitrice “sempre e comunque” – non contempla psicologicamente il fatto che TUTTE e TUTTI ogni tanto possano entrare in un ciclo non troppo positivo.
Ancora un paio di sconfitte, e inizierà il balletto del cambio mensile del coach (vedi Raducanu, Rune, e in parte anche e purtroppo la nostra Paolini).
Per me Swiatek ha frainteso; il giornalista le ha detto che forse necessitava una pausa rigenerante (mental break) per il calendario fitto e lei ha capito che l’accussasse di avere un esaurimento nervoso (mental breakdown)…
Certe volte le press conference sono più faticose e complicate delle partite, perché non sai mai cosa ti possano chiedere.
Capisco perché certi tennisti e tenniste le soffrano (v. Osaka alcuni anni fa).
Il livello di certe domande poi è imbarazzante.
Nervosetta… comincia a starmi antipatica.
Non (ancora) quanto la DetestabiLettone, ma insomma…