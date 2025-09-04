Swiatek, battibecco con un giornalista dopo la sconfitta contro Anisimova a US Open (video)

La finale di Wimbledon è lontana per Iga Swiatek. Sul “duro” di US Open Amanda Anisimova si è presa una bella rivincita sulla polacca, cancellando a furia di grandi servizi e colpi potentissimi lo shock per il doppio cappotto subito da Iga sull’erba londinese. Swiatek dopo la partita ha affrontato la press conference con calma, rispondendo con dovizia di particolari alle domande dei colleghi presenti e sottolineando i meriti dell’avversaria. Fino ad una domanda che l’ha lasciata perplessa: lì è nato un piccolo battibecco col giornalista. Niente di pesante, ma strano vedere una ragazza pacata come Iga rispondere così piccata.

“Hai giocato molto nelle ultime settimane. Wimbledon, i tornei americani che hanno preceduto questo torneo. Quanto sei stanca in questo momento?” chiedono a Swiatek. Lei risponde, dopo una pausa, “Beh, non lo so. Non è che le mie partite siano state estenuanti qui”.

“Senti di aver bisogno di una pausa mentale? Non mi riferisco alla sconfitta in se” continua il giornalista.

“Perché lo dici?” chiede Swiatek di getto al cronista, che le risponde: “Mi chiedevo soltanto… è stato davvero tanto, tutto di fila. Guardi con un po’ di sollievo all’idea di una pausa?”.

Swiatek ribatte: “Beh, parla con i responsabili del programmazione. Dobbiamo adattarci. Tu hai bisogno di una pausa mentale?”.

“Scusa?” chiede il giornalista, e Iga indicandolo “Mi sembra che tu abbia bisogno di una pausa mentale”.

“Sì, sì.” e allora Swiatek lo incalza: “Beh, allora cosa ci fai qui?”. “Devo arrivare alla fine del torneo” afferma il giornalista.

“Buona fortuna”, così la polacca chiude il siparietto.

Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open Iga: “Do you need a mental break?” “Sorry?” Iga: “You look like you need a mental break.” “I do yeah.” Iga: “Then what are you doing here?” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/p8Yfxrv755 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025

Un passaggio insolito per una press conference di Swiatek, generalmente piuttosto pacata e pronta a parlare ai cronisti anche dopo le sue sconfitte senza entrare in polemica.

Mario Cecchi