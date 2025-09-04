Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Giovedì 04 Settembre 2025
US Open – hard – (🌦️ 25-18)
R32 Crivellaro / Mecarelli vs Johnston / Willwerth 4° inc. ore 17
CH 125 Genova – terra – (🌤️ 26-21)
R16 Travaglia – Cadenasso Inizio 13:30
R16 Caniato – Bondioli 2° inc. ore 13:30
R16 Dalla Valle – Monteiro Non prima 18:30
R16 Darderi – Popko Non prima 20:30
QF Herbert /Jacq – Agamenone /Agostini 2° inc. ore 13:30
QF Cadenasso /Carboni – Pellegrino /Tirante 3° inc. ore 13:30
QF Bondioli /Travaglia – Veldheer /Walkow 4° inc. ore 13:30
CH Shanghai – hard – (🌦️ 34-27)
R16 Zeppieri – Bar Biryukov Inizio 09:00
CH Istanbul – hard – (☀️ 29-23)
R16 Gombos – Potenza Non prima 11:00
CH Tulln – terra – (☀️ 27-15)
R16 Wehnelt – Maestrelli 4° inc. ore 11
Guadalajara 125 – hard – (🌥️ 28-17)
QF Fossa Huergo – 2 incontro dalle 20:00
