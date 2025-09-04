Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Giovedì 04 Settembre 2025

04/09/2025 08:01 1 commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

USA US Open – hard – (🌦️ 25-18)
R32 Crivellaro ITA / Mecarelli ITA vs Johnston USA / Willwerth USA 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 125 Genova – terra – (🌤️ 26-21)
R16 Travaglia ITA – Cadenasso ITA Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare

R16 Caniato ITA – Bondioli ITA 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Dalla Valle ITA – Monteiro BRA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Darderi ITA – Popko KAZ Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

QF Herbert FRA/Jacq FRA – Agamenone ITA/Agostini ITA 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

QF Cadenasso ITA/Carboni ITA – Pellegrino ITA/Tirante ARG 3° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

QF Bondioli ITA/Travaglia ITA – Veldheer NED/Walkow POL 4° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare



CHN CH Shanghai – hard – (🌦️ 34-27)
R16 Zeppieri ITA – Bar Biryukov RUS Inizio 09:00

ATP Shanghai
Giulio Zeppieri
6
6
Petr Bar Biryukov
4
1
Vincitore: Zeppieri
Mostra dettagli



TUR CH Istanbul – hard – (☀️ 29-23)
R16 Gombos SVK – Potenza ITA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare



AUT CH Tulln – terra – (☀️ 27-15)
R16 Wehnelt GER – Maestrelli ITA 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



MEX Guadalajara 125 – hard – (🌥️ 28-17)
QF Fossa Huergo ITAit 2 incontro dalle 20:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Andreas Seppi 04-09-2025 08:50

Super Fossa! Forza

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!