Corretja parla del derby azzurro nei quarti a US Open: “È una partita molto interessante perché giocano un tennis diverso”

Alex Corretja non si sbilancia in un pronostico ma è sicuro che sull’Arthur Ashe stanotte ci sarà un grande spettacolo. I due attori, attesissimi, sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, a sfidarsi nello stadio tennistico più grande del mondo per un posto in semifinale contro Felix Auger-Aliassime, venuto a capo di Alex De Minaur dopo una vera battaglia. Parlando ai microfoni di SuperTennis, l’ex top 10 spagnolo – oggi stimato commentatore per Eurosport ed altri network – sottolinea come i due italiani abbiano un tennis estremamente diverso, e consiglia a Lorenzo di variare il gioco il più possibile per non cadere nel pressing di Jannik, letale per tutti gli avversari. Interessante anche una sua considerazione di fondo: per quanto sia Sinner che Musetti abbiano due tra i rovesci migliori del tour, seppur molto diversi tra loro, è il diritto il colpo che più fa la differenza e a suo parere la farà anche nella sfida di stanotte a New York.

“Sinner e Musetti mi piacciono tanto. A Jannik voglio davvero bene, è un bravissimo ragazzo, estremamente educato e sono sempre stato con lui in tutto quello che ha passato. E con Lorenzo lo stesso, è un giocatore con molta classe, eleganza. Ha un rovescio ad un mano, e mi identifico di più in lui, no” ricorda Alex, che ai suoi tempi aveva un rovescio ad una mano tra i più efficaci del tour. “Con Sinner mi identifico di meno, tira così forte che penso come riesci a fare tutto questo! Vista da fuori sarà una partita molto interessante perché hanno stili di gioco molto diversi. Lore deve variare molto, non può giocare allo stesso ritmo di Jannik altrimenti è quasi impossibile… Penso che è molto importante per lui giocare slice e anche il servizio”.

🎙️ Alex Corretja è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlarci del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti pic.twitter.com/dQjxxAReNe — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 3, 2025

“Il diritto è stato un colpo molto importante per avanzare nel torneo, e puntare alla semifinale o alla finale. Il rovescio nel tennis è molto importante, ma secondo me è il diritto che ti dà la vittoria. Il diritto di Jannik è diventato molto più solido di prima. È molto difficile giocare contro Sinner perché il suo diritto è bello, ma anche il rovescio, il servizio, la risposta…Nei momenti importanti della partita non ha più i dubbi che aveva prima, per questo è davvero molto difficile giocare contro di lui”.

Mario Cecchi