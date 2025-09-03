Lo scorso anno il cantante sbagliò pronostico puntando su Fritz Altro, Copertina

Incredibile: il rapper Drake rivela di aver scommesso 300mila dollari sulla vittoria di Sinner a US Open 2025

03/09/2025 16:37 21 commenti
Il Rapper Drake
Il Rapper Drake

Arriva dai social un rivelazione quantomeno singolare. Il rapper Drake, uno degli artisti più noti e ascoltati sulle piattaforme di streaming, ha pubblicato un post social nel quale rivela di aver puntato fortissimo su Jannik Sinner su di un sito di betting online. L’artista canadese infatti ha scommesso ben 300.000 dollari sul numero uno del mondo come vincitore agli US Open in corso a New York. Conosciuto per le sue puntate milionarie sugli eventi sportivi — e per le frequenti perdite — l’artista in caso di successo di Jannik a Flushing Meadows otterrebbe una vincita di 507.000 dollari.

La cosa fa ancor più rumore visto il precedente dell’anno scorso, quando lo stesso Drake si sbilanciò sulla vittoria di Taylor Fritz in finale contro il nostro n.1 proprio a US Open, subendo una perdita di 210mila dollari. Nell’ambiente si scherza su di una presunta “maledizione di Drake”, visto che la maggior parte delle volte il rapper non indovina il suo pronostico, con perdite a tanti zeri in vari sport, non solo il tennis.

Secondo quanto riporta tennis.com, facendo un bilancio delle puntante sul tennis rese pubbliche dal rapper nell’ultimo periodo, Drake è in rosso di 115.000 dollari, avendo limitato i danni grazie al bonus incassato lo scorso gennaio, quando con la sua puntata centrò la vittoria di Sinner nella finale degli Australian Open lo scorso gennaio.

Mario Cecchi

21 commenti.

Kobayashi (Guest) 03-09-2025 20:17

Ti piace vincere facile…

 21
Peter (Guest) 03-09-2025 19:19

Scritto da zedarioz
Speriamo che si copra scommettendo su Alcaraz n. 1 a fine anno per compensare.

E quella non è proprio sicura

 20
andrewthefirst 03-09-2025 18:53

Somiglia più ad alcaraz, però

 19
Markux (Guest) 03-09-2025 18:40

Il Drake ha fatto la Storia della Formula Uno e và rispettato, anche se il vizietto delle scommesse e’ nocivo alla salute.

 18
Losvizzero 03-09-2025 18:38

Bruscolini x lui

 17
Alberto Rossi 03-09-2025 18:23

Vabbè, senza entrare nel merito, entrambi scommettiamo per gioco, epperò lui c’ha i soldi e può anche perderli 300.000 euro, io scommetto al massimo 5 euro

16
PeteBondurant 03-09-2025 17:56

Equivalente di 50 cent per il parcheggio

 15
flaubert (Guest) 03-09-2025 17:51

Ha i soldi, ne farà quello che vuole? Perché gentaglia? Se la gente compra la sua musica buon per lui, scema la gente. Che scommetta fino all’ultimo centesimo del suo patrimonio. Soldi suoi

 14
zedarioz 03-09-2025 17:44

Speriamo che si copra scommettendo su Alcaraz n. 1 a fine anno per compensare.

 13
Peter (Guest) 03-09-2025 17:43

Scritto da walden
Comunque a Melbourne l’ha azzeccata…

12
robi (Guest) 03-09-2025 17:28

Ma vaffanculo….mi viene solo questo per questa gentaglia..potete pure censurarmi ma è quello che penso!

 11
Intrepido (Guest) 03-09-2025 17:25

Nel dubbio io una grattatina…

 10
halilovic a. 03-09-2025 17:18

“Incredibile”?

 9
Di Passaggio 03-09-2025 17:17

Spero che la prox volta questo nobiluomo scommetta sul pari.

 8
mattia saracino 03-09-2025 17:11

Scritto da Il GUEst
Vabbè è finita, questo è molto ma molto peggio di Gufander

È vero.

 7
walden 03-09-2025 17:04

Comunque a Melbourne l’ha azzeccata…

 6
Kenobi 03-09-2025 16:59

Una specie di Wilander applicato.

Gli scommettitori sono la malattia dello sport.

 5
king_scipion66 03-09-2025 16:57

Dai prima o poi ci prende…per la legge dei grandi numeri 🙂

 4
Andy.Fi (Guest) 03-09-2025 16:54

Hanno visto un signore anziano con la barba bianca puntare il gettone di Bublik di NY su Jannik vincente.

 3
Ospite1 03-09-2025 16:54

Notizia da non pubblicare.

 2
Il GUEst 03-09-2025 16:48

Vabbè è finita, questo è molto ma molto peggio di Gufander

 1
