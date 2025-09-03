Incredibile: il rapper Drake rivela di aver scommesso 300mila dollari sulla vittoria di Sinner a US Open 2025

Arriva dai social un rivelazione quantomeno singolare. Il rapper Drake, uno degli artisti più noti e ascoltati sulle piattaforme di streaming, ha pubblicato un post social nel quale rivela di aver puntato fortissimo su Jannik Sinner su di un sito di betting online. L’artista canadese infatti ha scommesso ben 300.000 dollari sul numero uno del mondo come vincitore agli US Open in corso a New York. Conosciuto per le sue puntate milionarie sugli eventi sportivi — e per le frequenti perdite — l’artista in caso di successo di Jannik a Flushing Meadows otterrebbe una vincita di 507.000 dollari.

La cosa fa ancor più rumore visto il precedente dell’anno scorso, quando lo stesso Drake si sbilanciò sulla vittoria di Taylor Fritz in finale contro il nostro n.1 proprio a US Open, subendo una perdita di 210mila dollari. Nell’ambiente si scherza su di una presunta “maledizione di Drake”, visto che la maggior parte delle volte il rapper non indovina il suo pronostico, con perdite a tanti zeri in vari sport, non solo il tennis.

Secondo quanto riporta tennis.com, facendo un bilancio delle puntante sul tennis rese pubbliche dal rapper nell’ultimo periodo, Drake è in rosso di 115.000 dollari, avendo limitato i danni grazie al bonus incassato lo scorso gennaio, quando con la sua puntata centrò la vittoria di Sinner nella finale degli Australian Open lo scorso gennaio.

Mario Cecchi