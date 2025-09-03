Ranking ATP ATP, Copertina

US Open, Alcaraz e Sinner: la sfida per il numero 1 mondiale entra nel vivo

03/09/2025 16:14 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

L’US Open 2025 non è solo l’ultimo Slam della stagione: è anche il palcoscenico di una lotta appassionante per il numero 1 del ranking ATP tra i due dominatori del tennis attuale, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.
Con l’accesso alla semifinale, ottenuto senza cedere un set, Alcaraz ha già compiuto un passo verso la vetta. Il murciano, attualmente numero 2, ha infatti la possibilità di chiudere il torneo da leader mondiale, ma il destino resta ancora nelle mani di Sinner.

L’azzurro conserva due scenari per difendere la sua posizione in cima al ranking:
Vincere il torneo;
Arrivare in finale e perderla contro Novak Djokovic.

Qualsiasi altro esito riporterebbe Alcaraz al numero 1, posizione che non occupa dal settembre 2023.
Quella tra lo spagnolo e l’italiano è ormai una rivalità che ha preso il centro della scena nel circuito ATP: Alcaraz insegue il suo sesto Slam, mentre Sinner punta a confermare la straordinaria continuità che lo ha portato a dominare gran parte della stagione.

Il verdetto arriverà nel weekend di Flushing Meadows, quando, tra semifinali e finale, si decideranno non solo il campione dello US Open 2025 ma anche chi sarà il nuovo re del tennis mondiale.

Legend - Ultimo aggiornamento: 03-09-25 16:35

N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri.

Pos LIVE
Posizione attuale, differenza
-
Nome giocatore
Nazione
Punti LIVE
Punti attuali
Punti in entrata
Nome torneo
Punti in uscita
Nome torneo
1
2, +1
Best: 1
Carlos Alcaraz
ESP, 05.05.2003
10340
9590
+800 (Semifinale)
US Open
-50 (R64)
US Open (26-08-2024)
Reset
2
1, -1
Best: 1
Jannik Sinner
ITA, 16.08.2001
9880
11480
+400 (Quarti di finale)
US Open
-2000 (W)
US Open (26-08-2024)
Reset
3
3, 0
Best: 2
Alexander Zverev
GER, 20.04.1997
5930
6230
+100 (Terzo turno)
US Open (Eliminato)
-400 (QF)
US Open (26-08-2024)
Reset
4
7, +3
Best: 1
Novak Djokovic
SRB, 22.05.1987
4830
4130
+800 (Semifinale)
US Open
-100 (R32)
US Open (26-08-2024)
Reset
5
4, -1
Best: 4
Taylor Fritz
USA, 28.10.1997
4675
5575
+400 (Quarti di finale)
US Open (Eliminato)
-1300 (F)
US Open (26-08-2024)
Reset
6
6, 0
Best: 6
Ben Shelton
USA, 09.10.2002
4280
4280
+100 (Terzo turno)
US Open (Eliminato)
-100 (R32)
US Open (26-08-2024)
Reset
7
5, -2
Best: 4
Jack Draper
GBR, 22.12.2001
3690
4440
+50 (Secondo turno)
US Open
-800 (SF)
US Open (26-08-2024)
Reset
8
8, 0
Best: 6
Alex de Minaur
AUS, 17.02.1999
3545
3545
+400 (Quarti di finale)
US Open
-400 (QF)
US Open (26-08-2024)
Reset
9
10, +1
Best: 6
Lorenzo Musetti
ITA, 03.03.2002
3505
3205
+400 (Quarti di finale)
US Open
-100 (R32)
US Open (26-08-2024)
Reset
10
9, -1
Best: 8
Karen Khachanov
RUS, 21.05.1996
3280
3240
+50 (Secondo turno)
US Open (Eliminato)
-10 (R128)
US Open (26-08-2024)
Reset
TAG: , ,