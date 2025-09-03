US Open, Alcaraz e Sinner: la sfida per il numero 1 mondiale entra nel vivo

L’US Open 2025 non è solo l’ultimo Slam della stagione: è anche il palcoscenico di una lotta appassionante per il numero 1 del ranking ATP tra i due dominatori del tennis attuale, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Con l’accesso alla semifinale, ottenuto senza cedere un set, Alcaraz ha già compiuto un passo verso la vetta. Il murciano, attualmente numero 2, ha infatti la possibilità di chiudere il torneo da leader mondiale, ma il destino resta ancora nelle mani di Sinner.

L’azzurro conserva due scenari per difendere la sua posizione in cima al ranking:

Vincere il torneo;

Arrivare in finale e perderla contro Novak Djokovic.

Qualsiasi altro esito riporterebbe Alcaraz al numero 1, posizione che non occupa dal settembre 2023.

Quella tra lo spagnolo e l’italiano è ormai una rivalità che ha preso il centro della scena nel circuito ATP: Alcaraz insegue il suo sesto Slam, mentre Sinner punta a confermare la straordinaria continuità che lo ha portato a dominare gran parte della stagione.

Il verdetto arriverà nel weekend di Flushing Meadows, quando, tra semifinali e finale, si decideranno non solo il campione dello US Open 2025 ma anche chi sarà il nuovo re del tennis mondiale.