US Open, Auger-Aliassime “risorge”: supera De Minaur in 4 set e torna tra i grandi

È Felix Auger-Aliassime il primo semifinalista degli US Open 2025. Il canadese, testa di serie n.25, si è imposto al termine di una battaglia estenuante di quattro ore e dieci minuti contro Alex De Minaur (n.8 del seeding), superandolo con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4). Una vittoria che rilancia il 24enne di Montréal nei piani alti del tennis mondiale: solido, brillante nei momenti chiave e soprattutto impeccabile al servizio (22 ace), Aliassime ha mostrato maturità e continuità, ribaltando situazioni delicate e chiudendo con la forza del suo tennis offensivo. De Minaur ha giocato con la consueta generosità, ma ha pagato caro i passaggi a vuoto nei momenti decisivi: avanti di un break sia nel secondo che nel quarto set, l’australiano non ha saputo capitalizzare il vantaggio, lasciando campo alla potenza e all’aggressività del canadese. Le basse percentuali al servizio (soprattutto con la prima) lo hanno costretto a difendersi troppo, finendo per subire la pressione costante dell’avversario. La differenza l’ha fatta proprio la qualità offensiva di Auger-Aliassime, che con il suo tennis verticale ha avuto la meglio sulla resistenza difensiva del “Demon”.

Il percorso dei due protagonisti

Aliassime ha costruito la sua corsa a New York eliminando nell’ordine Harris, Safiullin, Zverev (in quattro set molto intensi) e Rublev negli ottavi. Nel torneo ha messo in mostra numeri importanti: media di oltre 10 ace a partita, grande efficienza al servizio e uno score perfetto nei tie-break (4-0). Contro Rublev, in particolare, ha impressionato con 13 ace e 42 vincenti. Per il canadese si tratta del primo quarto di finale in uno Slam dal 2022 e della seconda semifinale in carriera a New York, dopo quella del 2021.

De Minaur, invece, era al suo sesto quarto di finale Slam. Ha raggiunto il traguardo battendo O’Connell, Mochizuki, Altmaier (ritiro) e Riedi in tre set rapidi. L’australiano ha provato a proporre un tennis più offensivo rispetto al passato, ma la sua solidità da fondo non è bastata contro un FAA in questa forma.

Le prospettive

Auger-Aliassime raggiunge così la sua seconda semifinale Slam (dopo quella del 2021 a Flushing Meadows, persa contro Medvedev). Ad attenderlo ci sarà il vincitore del derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Con Sinner esiste un solo precedente, recente e pesante: il netto 6-0 6-2 incassato nei quarti di Cincinnati due settimane fa. Con Musetti, invece, il bilancio è di 7 confronti diretti con il toscano avanti 4-3, grazie al successo nell’ultimo scontro di Miami 2025.

Chiunque sarà il rivale, Aliassime si presenta in semifinale con fiducia, dati solidi e la consapevolezza che non sarà facile fermarlo.

La Cronaca

Primo set Il match si apre nel segno dell’equilibrio. Félix Auger-Aliassime parte con grande spinta, sostenuto da un servizio incisivo – saranno ben 8 gli ace nel set – mentre Alex De Minaur si affida alla solita velocità di gambe e alla sua abilità difensiva, capace di trasformare ogni scambio in un test di resistenza e pazienza. Il canadese prova a imporre la sua potenza, ma è l’australiano a colpire al momento giusto. Nel settimo gioco, infatti, un errore di dritto di Auger-Aliassime consegna il break a De Minaur, che sale 4-3. Il “Demon” rischia nel turno di battuta successivo, quando si trova a fronteggiare due palle break, ma con freddezza le annulla e conferma il vantaggio portandosi sul 5-3. Aliassime resta aggrappato al parziale grazie al servizio, ma sul 5-4 l’australiano è implacabile: difende con intelligenza, spinge con il dritto quando serve e al secondo set point chiude il parziale per 6-4, nonostante una percentuale di prime in campo molto bassa (33%). La qualità del gioco da fondo e la continuità nei momenti chiave fanno la differenza.

Primo set punti salienti

7° gioco: De Minaur conquista il break approfittando di un errore di dritto di Auger-Aliassime (4-3).

8° gioco: l’australiano annulla due palle break e consolida il vantaggio (5-3).

10° gioco: De Minaur chiude il set al secondo set point, 6-4.

Secondo set Anche il secondo parziale si gioca sul filo dell’equilibrio, con continui ribaltamenti e un livello di intensità altissimo. Auger-Aliassime parte con qualche sbavatura – un doppio fallo e qualche errore frettoloso – ma riesce a salvarsi con servizio e coraggio. Dall’altra parte De Minaur fatica ancora con la prima (percentuali basse anche in questo set), ma la sua tenacia e la profondità da fondo lo tengono in corsa. canadese annulla una palla break nel game d’apertura, mentre il quarto gioco diventa il cuore del set: 24 punti giocati, 13 minuti di battaglia, con De Minaur costretto a fronteggiare tre palle break prima di trovare l’uscita vincente e agganciare sul 2-2. Spinto dall’adrenalina, l’australiano ottiene subito il break nel game successivo (3-2), ma paga a caro prezzo un passaggio a vuoto immediato: Aliassime reagisce con forza e controbrekka (3-3). Il parziale fila così verso il tie-break, con il servizio a dominare nei giochi finali. Nel “gioco decisivo” De Minaur sembra avere l’inerzia in mano: vola 4-2 e si procura un set point sul 6-5. Ma Aliassime non trema: cancella la chance con un ace, piazza un rovescio profondo che sorprende l’australiano e ribalta la situazione. Alla seconda opportunità chiude il conto 9-7, portando a casa un set di grande spessore mentale e tecnico.

Secondo set punti salienti

1° gioco: Auger-Aliassime annulla una palla break e tiene il servizio (1-0).

4° gioco: De Minaur annulla tre palle break in un game da 24 punti e 13 minuti (2-2).

5° gioco: break De Minaur (3-2).

6° gioco: immediata risposta di Auger-Aliassime che recupera il break (3-3).

Tie-break: De Minaur avanti 6-5 con un set point, Aliassime lo annulla e chiude alla seconda occasione utile, 9-7.

Terzo set. Anche il terzo parziale si trasforma in una vera battaglia, fatto di break e controbreak, con scambi intensi e grande qualità da parte di entrambi. Alex de Minaur parte bene al servizio, ma è Félix Auger-Aliassime ad alzare progressivamente il livello: il canadese spinge con continuità da fondo e soprattutto continua a martellare con la prima, trovando punti rapidi e mettendo pressione al rivale. Nel quinto gioco arriva il primo strappo: un doppio fallo di De Minaur consegna a FAA il break per il 3-2. Aliassime rischia subito di restituirlo, ma con coraggio annulla due palle break e consolida il vantaggio salendo 4-2. L’australiano prova a rimanere agganciato al set e, quando Aliassime serve per chiudere sul 5-4, trova il controbreak approfittando dei doppi falli del canadese (ben sette fino a quel momento). Il set sembra destinato al tie-break, ma Aliassime ha un’altra accelerazione: nel game successivo insiste con pressione da fondo, spinge il “Demon” all’errore e conquista il break del 6-5. Al momento di servire per il set, il canadese non trema: due errori dell’australiano lo spingono sul 30-0, poi l’ace numero 18 gli regala due set point. Alla seconda occasione chiude 7-5, portandosi avanti due set a uno.

Terzo set punti salienti

5° gioco: Auger-Aliassime conquista il break su un doppio fallo di de Minaur (3-2).

6° gioco: FAA annulla due palle break e conferma il vantaggio (4-2).

10° gioco: due doppi falli di Aliassime permettono a de Minaur di rientrare con il break (5-5).

11° gioco: il canadese insiste da fondo e piazza il nuovo break (6-5).

12° gioco: Aliassime chiude il set con un ace, 7-5.

Quarto set

Quando sembrava tutto pronto per il quinto set, con De Minaur avanti 5-2 e in pieno controllo, la partita ha vissuto la svolta decisiva. L’australiano ha gestito bene l’inizio, trovando il break nel quarto gioco grazie ai gratuiti di Auger-Aliassime e consolidandolo con sicurezza per il 4-1. Con il servizio tornato incisivo e il sostegno del pubblico, “Demon” ha allungato fino al 5-2, dando l’impressione di poter trascinare la sfida al parziale decisivo. Aliassime, però, ha avuto il merito di non arrendersi. Con la battuta ha tenuto in vita il set e nel nono gioco ha piazzato un break a zero, rientrando clamorosamente in corsa. Aggressivo in risposta e più concreto da fondo, il canadese ha rimontato fino al 5-5, approfittando di un passaggio a vuoto dell’australiano. De Minaur ha avuto comunque la forza di tornare avanti 6-5, ma FAA ha mostrato grande lucidità e ha portato la sfida al tie-break. Nello spareggio finale si è giocato più di testa che di forza: entrambi hanno commesso doppi falli, ma Aliassime ha saputo restare concentrato nei momenti chiave. Avanti 4-2 grazie agli errori di De Minaur, il canadese ha trovato solidità con la prima e ha chiuso al secondo match point con un dritto vincente. Dopo oltre tre ore di lotta, Auger-Aliassime conquista la semifinale dello US Open per la seconda volta in carriera.

Quarto set punti salienti

4° gioco: De Minaur ottiene il break 3-1.

5° gioco: De Minaur conferma il break a zero 4-1.

9° gioco: Aliassime non si arrende, break a zero 4-5.

10° gioco: Aliassime aggancia l’australiano 5-5.

Tie-break: Aliassime più solido, chiude 7-6(4).





Enrico Milani

F. Auger-Aliassime vs A. de Minaur

