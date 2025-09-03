WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Martina Trevisan nella foto
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 11:30
(5) Darja Semenistaja
vs Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
Dominika Salkova vs Andrea Lazaro Garcia
Il match deve ancora iniziare
Teodora Kostovic vs Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch / Angelica Moratelli vs Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Tara Wuerth vs (6) Julia Grabher Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
(1) Emily Appleton / (1) Isabelle Haverlag vs Anouk Koevermans / Valentina Ryser Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs (2) Aliona Bolsova / (2) Darja Semenistaja Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Dominika Salkova / Kathinka Von Deichmann vs Arantxa Rus / Anca Todoni
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – 2° Turno, cemento
Grandstand – ore 19:00
Victoria Jimenez Kasintseva
vs Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
Nikola Bartunkova vs Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Ana Sofia Sanchez vs Kayla Day
Il match deve ancora iniziare
(1) Irina Khromacheva / (1) Kamilla Rakhimova vs Anastasia Detiuc / Elena Pridankina
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
(4) Francesca Jones vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Maria Kozyreva vs Martina Trevisan
Il match deve ancora iniziare
Varvara Lepchenko vs (2) Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
(7) Katarzyna Kawa
vs Nicole Fossa Huergo
Il match deve ancora iniziare
Elena Pridankina vs (3) Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
Storm Hunter / Laura Pigossi vs Magali Kempen / Monica Niculescu
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Changsha 🇨🇳 – 2° Turno , terra battuta
Center Court – ore 03:00
(4) Xinyu Gao
vs Chloe Paquet Inizio 03:00
WTA Changsha 125
Xinyu Gao [4]
6
4
6
Chloe Paquet
3
6
4
Vincitore: Gao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan vs (2) Estelle Cascino / (2) Shuo Feng
WTA Changsha 125
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan•
6
7
1
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [2]
9
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
2-6
2-7
3-7
4-7
5-7
5-8
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 1-6
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-5 → 1-5
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-4 → 0-5
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-1 → 0-2
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
5-5 → 6-5
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
5-3 → 5-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
4-3 → 5-3
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
2-2 → 2-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Ye-Xin Ma vs (3) Veronika Erjavec Non prima 08:30
Il match deve ancora iniziare
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee vs Ekaterina Reyngold / Maria Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
Yu-Yun Li / Xinxin Yao vs Meiling Wang / Yidi Yang
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 03:00
(5) Lanlana Tararudee vs Jessica Pieri Inizio 03:00
WTA Changsha 125
Lanlana Tararudee [5]
0
6
7
0
Jessica Pieri
0
2
5
0
Vincitore: Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lanlana Tararudee
4-3 → 4-4
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Lanlana Tararudee
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
5-2 → 6-2
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Lanlana Tararudee
1-0 → 2-0
Carole Monnet / Sijia Wei vs Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
WTA Changsha 125
Carole Monnet / Sijia Wei
0
7
6
0
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye•
0
5
0
0
Vincitore: Monnet / Wei
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
5-0 → 6-0
Carole Monnet / Sijia Wei
4-0 → 5-0
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
3-0 → 4-0
Carole Monnet / Sijia Wei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
1-0 → 2-0
Carole Monnet / Sijia Wei
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
6-5 → 7-5
Carole Monnet / Sijia Wei
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Carole Monnet / Sijia Wei
4-4 → 4-5
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
4-3 → 4-4
Carole Monnet / Sijia Wei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Carole Monnet / Sijia Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
1-2 → 2-2
Carole Monnet / Sijia Wei
0-2 → 1-2
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Carole Monnet / Sijia Wei
0-0 → 0-1
Sara Saito vs (2) Joanna Garland Non prima 08:30
WTA Changsha 125
Sara Saito•
0
2
0
Joanna Garland [2]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Saito
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Sara Saito
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Sara Saito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Court 3 – ore 03:00
Xiaodi You vs (8) Maria Timofeeva Inizio 03:00
WTA Changsha 125
Xiaodi You
0
2
0
0
Maria Timofeeva [8]•
0
6
6
0
Vincitore: Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Maria Timofeeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
(1) I-Hsuan Cho / (1) Yi-Tsen Cho vs Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
WTA Changsha 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [1]
4
7
8
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
6
6
10
Vincitore: Plipuech / Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
1*-4
2-4*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
3-2 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
2-1 → 2-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-3 → 4-3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-2 → 3-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(1) Maria Lourdes Carle vs Yidi Yang Non prima 09:30
WTA Changsha 125
Maria Lourdes Carle [1]
40
0
Yidi Yang•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yidi Yang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
Court 4 – ore 03:00
Ekaterina Reyngold
vs Carol Zhao Inizio 03:00
WTA Changsha 125
Ekaterina Reyngold•
0
6
6
0
Carol Zhao
0
4
2
0
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
5-2 → 6-2
Ekaterina Reyngold
3-2 → 4-2
Ekaterina Reyngold
1-2 → 2-2
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Ekaterina Reyngold
1-0 → 1-1
Carol Zhao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Reyngold
5-4 → 6-4
Carol Zhao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Ekaterina Reyngold
3-4 → 4-4
Carol Zhao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Carol Zhao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Ekaterina Reyngold
2-1 → 2-2
Carol Zhao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Ekaterina Reyngold
0-1 → 1-1
Alina Charaeva vs Zhibek Kulambayeva Non prima 08:30
WTA Changsha 125
Alina Charaeva•
0
6
0
Zhibek Kulambayeva
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Zhibek Kulambayeva
4-1 → 5-1
Zhibek Kulambayeva
2-1 → 3-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
