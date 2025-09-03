WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

03/09/2025
Martina Trevisan nella foto

WTA 125 Montreux 🇨🇭 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 11:30
(5) Darja Semenistaja LAT vs Kaja Juvan SLO
Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE vs Andrea Lazaro Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

Teodora Kostovic SRB vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER / Angelica Moratelli ITA vs Oksana Selekhmeteva RUS / Simona Waltert SUI Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Tara Wuerth CRO vs (6) Julia Grabher AUT Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
(1) Emily Appleton GBR / (1) Isabelle Haverlag NED vs Anouk Koevermans NED / Valentina Ryser SUI Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs (2) Aliona Bolsova ESP / (2) Darja Semenistaja LAT Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE / Kathinka Von Deichmann LIE vs Arantxa Rus NED / Anca Todoni ROU

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – 2° Turno, cemento

Grandstand – ore 19:00
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Alana Smith USA
Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

Ana Sofia Sanchez MEX vs Kayla Day USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Irina Khromacheva RUS / (1) Kamilla Rakhimova RUS vs Anastasia Detiuc CZE / Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
(4) Francesca Jones GBR vs Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

Maria Kozyreva RUS vs Martina Trevisan ITA

Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA vs (2) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 19:00
(7) Katarzyna Kawa POL vs Nicole Fossa Huergo ITA
Il match deve ancora iniziare

Elena Pridankina RUS vs (3) Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Laura Pigossi BRA vs Magali Kempen BEL / Monica Niculescu ROU

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – 2° Turno , terra battuta

Center Court – ore 03:00
(4) Xinyu Gao CHN vs Chloe Paquet FRA Inizio 03:00
WTA Changsha 125
Xinyu Gao [4]
6
4
6
Chloe Paquet
3
6
4
Vincitore: Gao
Mostra dettagli

Zheng Xiao CHN / Chengyiyi Yuan CHN vs (2) Estelle Cascino FRA / (2) Shuo Feng CHN

WTA Changsha 125
Zheng Xiao / Chengyiyi Yuan
6
7
1
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [2]
9
5
6
0
Mostra dettagli

Ye-Xin Ma CHN vs (3) Veronika Erjavec SLO Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsam GER / Lanlana Tararudee THA vs Ekaterina Reyngold RUS / Maria Timofeeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Yu-Yun Li TPE / Xinxin Yao CHN vs Meiling Wang CHN / Yidi Yang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 03:00
(5) Lanlana Tararudee THA vs Jessica Pieri ITA Inizio 03:00

WTA Changsha 125
Lanlana Tararudee [5]
0
6
7
0
Jessica Pieri
0
2
5
0
Vincitore: Tararudee
Mostra dettagli

Carole Monnet FRA / Sijia Wei CHN vs Na-Ri Kim KOR / Qiu Yu Ye CHN

WTA Changsha 125
Carole Monnet / Sijia Wei
0
7
6
0
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
0
5
0
0
Vincitore: Monnet / Wei
Mostra dettagli

Sara Saito JPN vs (2) Joanna Garland TPE Non prima 08:30

WTA Changsha 125
Sara Saito
0
2
0
Joanna Garland [2]
0
6
0
Mostra dettagli



Court 3 – ore 03:00
Xiaodi You CHN vs (8) Maria Timofeeva RUS Inizio 03:00

WTA Changsha 125
Xiaodi You
0
2
0
0
Maria Timofeeva [8]
0
6
6
0
Vincitore: Timofeeva
Mostra dettagli

(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN

WTA Changsha 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [1]
4
7
8
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
6
6
10
Vincitore: Plipuech / Zheng
Mostra dettagli

(1) Maria Lourdes Carle ARG vs Yidi Yang CHN Non prima 09:30

WTA Changsha 125
Maria Lourdes Carle [1]
40
0
Yidi Yang
30
0
Mostra dettagli




Court 4 – ore 03:00
Ekaterina Reyngold RUS vs Carol Zhao CAN Inizio 03:00
WTA Changsha 125
Ekaterina Reyngold
0
6
6
0
Carol Zhao
0
4
2
0
Vincitore: Reyngold
Mostra dettagli

Alina Charaeva RUS vs Zhibek Kulambayeva KAZ Non prima 08:30

WTA Changsha 125
Alina Charaeva
0
6
0
Zhibek Kulambayeva
0
1
0
Mostra dettagli

