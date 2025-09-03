Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

03/09/2025 08:47 1 commento
Andrea Picchione nella foto
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 13:30
Tom Gentzsch GER vs Francesco Forti ITA
Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU vs Andrea Picchione ITA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 13:30
Admir Kalender CRO / Pavel Verbin RUS vs Patrick Kaukovalta FIN / Eero Vasa FIN
Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Gregoire Jacq FRA vs Adil Kalyanpur IND / Parikshit Somani IND

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA / Vito Antonio Darderi ITA vs Mick Veldheer NED / Szymon Walkow POL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Daniel Cukierman ISR vs Gianluca Cadenasso ITA / Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – 1° Turno, cemento

CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Clement Chidekh FRA vs Valentin Vacherot MON
ATP Cassis
Clement Chidekh
0
1
1
Valentin Vacherot [8]
0
6
2
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Daniil Glinka EST (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Benoit Paire FRA vs Mae Malige FRA

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL / Thijmen Loof NED vs Clement Chidekh FRA / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski POL vs Titouan Droguet FRA

ATP Cassis
Olaf Pieczkowski
0
1
2
Titouan Droguet [5]
15
6
1
Mostra dettagli

Hamish Stewart GBR vs Dan Added FRA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Kenny De Schepper FRA vs Eliakim Coulibaly CIV

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare

Kenny De Schepper FRA / Antoine Escoffier FRA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 10:00
Tom Paris FRA vs Olle Wallin SWE

ATP Cassis
Tom Paris
40
6
1
Olle Wallin
A
2
0
Mostra dettagli

Maxime Janvier FRA vs Mark Lajal EST (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI vs Justin Engel GER

Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov BUL / Enzo Wallart FRA vs Mac Kiger USA / Joshua Paris GBR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – 2° turno, cemento

In attesa..





CHALLENGER Seville 🇪🇸 2° turno, terra battuta

Central – ore 11:00
Ignacio Buse PER vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Guy Den Ouden NED vs Carlos Taberner ESP (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Jonas Forejtek CZE vs Vilius Gaubas LTU (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Jaime Faria POR (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 11:00
Theo Arribage FRA / Arjun Kadhe IND vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Carlos Lopez Montagud ESP

Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP / German Lopez Andujar ESP vs Carlos Sanchez Jover ESP / Carlos Taberner ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Jonas Forejtek CZE / Dominik Kellovsky CZE vs Sergio Martos Gornes ESP / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 11:00
Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Daniel Rincon ESP vs Frederico Ferreira Silva POR / Henrique Rocha POR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Court 3 – ore 07:00
Filip Peliwo POL vs Luca Van Assche FRA
ATP Shanghai
Filip Peliwo
30
6
0
Luca Van Assche
0
4
0
Vincitore: Peliwo
Mostra dettagli

Oliver Crawford GBR vs Marat Sharipov RUS

ATP Shanghai
Oliver Crawford
6
6
Marat Sharipov
3
2
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN vs Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND

ATP Shanghai
Aoran Wang / Yi Zhou
30
5
5
Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan [2]
15
7
2
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN vs Jie Cui CHN / Rigele Te CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 07:00
Beibit Zhukayev KAZ vs Ilia Simakin RUS

ATP Shanghai
Beibit Zhukayev [6]
4
7
5
Ilia Simakin
6
6
7
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

Daniel Evans GBR vs Linang Xiao CHN

ATP Shanghai
Daniel Evans [1]
6
6
Linang Xiao
4
4
Vincitore: Evans
Mostra dettagli

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Joshua Charlton AUS / David Stevenson GBR

ATP Shanghai
Finn Reynolds / James Watt [1]
15
5
Joshua Charlton / David Stevenson
40
5
Mostra dettagli

Jason Jung TPE / Reese Stalder USA vs Hanyi Liu CHN / Linghao Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 07:00
Petr Bar Biryukov RUS vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Shanghai
Petr Bar Biryukov
6
6
Sho Shimabukuro [8]
4
4
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Matthew Christopher Romios AUS / Fajing Sun CHN vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

ATP Shanghai
Matthew Christopher Romios / Fajing Sun [3]
3
3
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
6
6
Vincitore: Uesugi / Watanabe
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS / Beibit Zhukayev KAZ vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 07:00
Yasutaka Uchiyama JPN vs Arthur Gea FRA

ATP Shanghai
Yasutaka Uchiyama
7
6
Arthur Gea
5
4
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

Rio Noguchi JPN vs Yosuke Watanuki JPN

ATP Shanghai
Rio Noguchi
6
7
Yosuke Watanuki [2]
4
5
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

James McCabe AUS / Bernard Tomic AUS vs Kokoro Isomura JPN / Yuta Shimizu JPN

ATP Shanghai
James McCabe / Bernard Tomic
0
2
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
0
3
Mostra dettagli

Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE vs Yosuke Watanuki JPN / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – 2° turno, terra battuta

In attesa…

