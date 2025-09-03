Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Andrea Picchione nella foto
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 13:30
Tom Gentzsch
vs Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Alvaro Guillen Meza vs Andrea Picchione (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Nikolas Sanchez Izquierdo (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:30
Admir Kalender
/ Pavel Verbin
vs Patrick Kaukovalta
/ Eero Vasa
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert / Gregoire Jacq vs Adil Kalyanpur / Parikshit Somani
Il match deve ancora iniziare
Luciano Darderi / Vito Antonio Darderi vs Mick Veldheer / Szymon Walkow (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux / Daniel Cukierman vs Gianluca Cadenasso / Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – 1° Turno, cemento
CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Clement Chidekh
vs Valentin Vacherot
ATP Cassis
Clement Chidekh
0
1
1
Valentin Vacherot [8]•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Chidekh
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-5 → 1-5
V. Vacherot
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-4 → 0-5
C. Chidekh
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-3 → 0-4
V. Vacherot
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-2 → 0-3
C. Chidekh
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 0-2
Quentin Halys vs Daniil Glinka (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Benoit Paire vs Mae Malige
Il match deve ancora iniziare
Jurij Rodionov vs Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts / Thijmen Loof vs Clement Chidekh / Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski vs Titouan Droguet
ATP Cassis
Olaf Pieczkowski
0
1
2
Titouan Droguet [5]•
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Pieczkowski
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
O. Pieczkowski
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
T. Droguet
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Hamish Stewart vs Dan Added (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Kenny De Schepper vs Eliakim Coulibaly
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand vs Edas Butvilas
Il match deve ancora iniziare
Kenny De Schepper / Antoine Escoffier vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 10:00
Tom Paris vs Olle Wallin
ATP Cassis
Tom Paris
40
6
1
Olle Wallin•
A
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Wallin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
ace
T. Paris
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Wallin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
5-2 → 6-2
T. Paris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-2 → 5-2
O. Wallin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-2 → 4-2
T. Paris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
O. Wallin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Paris
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
1-1 → 2-1
Maxime Janvier vs Mark Lajal (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Jakub Paul vs Justin Engel
Il match deve ancora iniziare
Anthony Genov / Enzo Wallart vs Mac Kiger / Joshua Paris (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – 2° turno, cemento
In attesa..
CHALLENGER Seville 🇪🇸 2° turno, terra battuta
Central – ore 11:00
Ignacio Buse
vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
Dusan Lajovic vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Guy Den Ouden vs Carlos Taberner (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Jonas Forejtek vs Vilius Gaubas (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Javier Barranco Cosano vs Pablo Carreno Busta (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Merida vs Jaime Faria (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – ore 11:00
Theo Arribage / Arjun Kadhe vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Carlos Lopez Montagud
Il match deve ancora iniziare
Pablo Llamas Ruiz / German Lopez Andujar vs Carlos Sanchez Jover / Carlos Taberner (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Jonas Forejtek / Dominik Kellovsky vs Sergio Martos Gornes / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 11:00
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Alexander Merino / Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Daniel Rincon vs Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Court 3 – ore 07:00
Filip Peliwo
vs Luca Van Assche
ATP Shanghai
Filip Peliwo•
30
6
0
Luca Van Assche
0
4
0
Vincitore: Peliwo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Peliwo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
F. Peliwo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Van Assche
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
F. Peliwo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-2 → 0-3
Oliver Crawford vs Marat Sharipov
ATP Shanghai
Oliver Crawford
6
6
Marat Sharipov
3
2
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-1 → 5-1
M. Sharipov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
40-A
df
3-1 → 4-1
M. Sharipov
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Sharipov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Sharipov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Sharipov
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-1 → 2-2
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Aoran Wang / Yi Zhou vs Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan
ATP Shanghai
Aoran Wang / Yi Zhou•
30
5
5
Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan [2]
15
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Banthia / Ramanathan
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
A. Wang / Zhou
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
3-2 → 4-2
S. Banthia / Ramanathan
3-1 → 3-2
S. Banthia / Ramanathan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
S. Banthia / Ramanathan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banthia / Ramanathan
5-5 → 5-6
S. Banthia / Ramanathan
4-4 → 4-5
A. Wang / Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Banthia / Ramanathan
3-3 → 3-4
A. Wang / Zhou
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
S. Banthia / Ramanathan
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 2-2
S. Banthia / Ramanathan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
A. Wang / Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
S. Banthia / Ramanathan
0-0 → 0-1
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs Jie Cui / Rigele Te
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 07:00
Beibit Zhukayev vs Ilia Simakin
ATP Shanghai
Beibit Zhukayev [6]
4
7
5
Ilia Simakin
6
6
7
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Zhukayev
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
B. Zhukayev
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
ace
ace
4-5 → 5-5
I. Simakin
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
4-4 → 4-5
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-4 → 3-4
I. Simakin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
B. Zhukayev
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
B. Zhukayev
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
B. Zhukayev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
B. Zhukayev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
B. Zhukayev
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
B. Zhukayev
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Zhukayev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
B. Zhukayev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-3 → 4-3
B. Zhukayev
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
2-2 → 3-2
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
B. Zhukayev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Daniel Evans vs Linang Xiao
ATP Shanghai
Daniel Evans [1]
6
6
Linang Xiao
4
4
Vincitore: Evans
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Xiao
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-3 → 5-4
D. Evans
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
D. Evans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
L. Xiao
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-0 → 4-1
D. Evans
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-0 → 4-0
L. Xiao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Evans
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Evans
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
L. Xiao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
L. Xiao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
D. Evans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
D. Evans
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
1-2 → 1-3
D. Evans
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
L. Xiao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Finn Reynolds / James Watt vs Joshua Charlton / David Stevenson
ATP Shanghai
Finn Reynolds / James Watt [1]
15
5
Joshua Charlton / David Stevenson•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Reynolds / Watt
4-5 → 5-5
J. Charlton / Stevenson
4-4 → 4-5
F. Reynolds / Watt
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
J. Charlton / Stevenson
3-3 → 3-4
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Charlton / Stevenson
2-2 → 2-3
F. Reynolds / Watt
1-2 → 2-2
J. Charlton / Stevenson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Reynolds / Watt
0-1 → 1-1
J. Charlton / Stevenson
0-0 → 0-1
Jason Jung / Reese Stalder vs Hanyi Liu / Linghao Zhang
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 07:00
Petr Bar Biryukov vs Sho Shimabukuro
ATP Shanghai
Petr Bar Biryukov
6
6
Sho Shimabukuro [8]
4
4
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
S. Shimabukuro
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
5-3 → 5-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
5-4 → 6-4
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Shimabukuro
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
30-30
ace
2-3 → 3-3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Matthew Christopher Romios / Fajing Sun vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
ATP Shanghai
Matthew Christopher Romios / Fajing Sun [3]
3
3
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
6
6
Vincitore: Uesugi / Watanabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Christopher Romios / Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
K. Uesugi / Watanabe
3-4 → 3-5
M. Christopher Romios / Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Christopher Romios / Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
1-2 → 1-3
M. Christopher Romios / Sun
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
M. Christopher Romios / Sun
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Christopher Romios / Sun
2-5 → 3-5
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Christopher Romios / Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
2-3 → 2-4
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. Christopher Romios / Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-2 → 1-3
K. Uesugi / Watanabe
1-1 → 1-2
M. Christopher Romios / Sun
0-1 → 1-1
K. Uesugi / Watanabe
0-0 → 0-1
Petr Bar Biryukov / Beibit Zhukayev vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 07:00
Yasutaka Uchiyama vs Arthur Gea
ATP Shanghai
Yasutaka Uchiyama
7
6
Arthur Gea
5
4
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Gea
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Gea
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Uchiyama
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
A. Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Gea
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Rio Noguchi vs Yosuke Watanuki
ATP Shanghai
Rio Noguchi
6
7
Yosuke Watanuki [2]
4
5
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Y. Watanuki
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
5-5 → 6-5
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Noguchi
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Watanuki
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Y. Watanuki
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Watanuki
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
James McCabe / Bernard Tomic vs Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
ATP Shanghai
James McCabe / Bernard Tomic
0
2
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe / Tomic
1-3 → 2-3
K. Isomura / Shimizu
1-2 → 1-3
J. McCabe / Tomic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
K. Isomura / Shimizu
1-0 → 1-1
J. McCabe / Tomic
0-0 → 1-0
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang vs Yosuke Watanuki / Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – 2° turno, terra battuta
In attesa…
1 commento
Speriamo che oggi gli azzurri a Genova giochino ancora …Forti e Picchione 😆 e facciano fare agli avversari la figura del Pellegrino…