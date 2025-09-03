Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Mercoledì 03 Settembre 2025

Andrea Pellegrino nella foto
US Open – hard – (☀️ 25-16)
QF Sinner – Musetti 2° inc. ore 01
Il match deve ancora iniziare
SF Dabrowski / Routliffe vs Errani / Paolini 4° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Genova – terra – (🌤️ 26-20)
R16 Gentzsch – Forti Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Guillen Meza – Picchione Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Pellegrino – Sanchez Izquierdo Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Darderi /Darderi – Veldheer /Walkow Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Blancaneaux /Cukierman – Cadenasso /Carboni TBA
Il match deve ancora iniziare
Montreux 125 – hard – (☀️ 22-13)
QF Korpatsch /Moratelli – Selekhmeteva /Waltert ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
Changsha 125 – terra – (⛅ 36-28)
2T Tararudee – Pieri ore 04:00
WTA Changsha 125
Lanlana Tararudee [5]
0
6
7
0
Jessica Pieri
0
2
5
0
Vincitore: Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lanlana Tararudee
4-3 → 4-4
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Lanlana Tararudee
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
5-2 → 6-2
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Lanlana Tararudee
1-0 → 2-0
Guadalajara 125 – hard – (⛈️ 26-17)
2T Kozyreva – Trevisan 2 incontro dalle 19:00
Il match deve ancora iniziare
2T Kawa – Fossa Huergo ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Jessica si conferma comunque come la più forte delle due sorelle, checché ne dicesse il padre e nonostante i ritiri nei derby tra loro, tutti vinti da Tatiana per ritiro di Jessica
Buona settimana per Pieri