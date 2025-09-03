Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Mercoledì 03 Settembre 2025

03/09/2025 08:33 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto

USA US Open – hard – (☀️ 25-16)
QF Sinner ITA – Musetti ITA 2° inc. ore 01

Il match deve ancora iniziare

SF Dabrowski CAN / Routliffe NZL vs Errani ITA / Paolini ITA 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Genova – terra – (🌤️ 26-20)
R16 Gentzsch GER – Forti ITA Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Guillen Meza ECU – Picchione ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Pellegrino ITA – Sanchez Izquierdo ESP Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Darderi ITA/Darderi ITA – Veldheer NED/Walkow POL Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Blancaneaux FRA/Cukierman ISR – Cadenasso ITA/Carboni ITA TBA

Il match deve ancora iniziare



FRA Montreux 125 – hard – (☀️ 22-13)
QF Korpatsch GER/Moratelli ITA – Selekhmeteva RUS/Waltert SUI ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Changsha 125 – terra – (⛅ 36-28)
2T Tararudee THA – Pieri ITA ore 04:00

WTA Changsha 125
Lanlana Tararudee [5]
0
6
7
0
Jessica Pieri
0
2
5
0
Vincitore: Tararudee
Mostra dettagli



MEX Guadalajara 125 – hard – (⛈️ 26-17)
2T Kozyreva RUS – Trevisan ITA 2 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare

2T Kawa POL – Fossa Huergo ITA ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Federico 03-09-2025 10:01

Jessica si conferma comunque come la più forte delle due sorelle, checché ne dicesse il padre e nonostante i ritiri nei derby tra loro, tutti vinti da Tatiana per ritiro di Jessica

 2
Andreas Seppi 03-09-2025 09:50

Buona settimana per Pieri

 1
