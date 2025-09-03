US Open, Djokovic: “Non mi sentivo bene, ma ho vinto col cuore. Ora Alcaraz, poi chissà…”. Fritz amareggiato dopo l’ennesima sconfitta con Djokovic: “Ho avuto le mie chance, ma nei momenti chiave lui è imbattibile”. Alcaraz show contro Lehecka: “Ho giocato un match quasi perfetto”

Continua a vincere, continua ad accumulare record, continua a respingere giovani avversari con la stessa ambizione del primo giorno. A 38 anni Novak Djokovic ha raggiunto la semifinale del quarto Slam consecutivo in questo 2025, dopo aver superato Taylor Fritz in quattro set. In conferenza stampa, il serbo ha raccontato sensazioni e difficoltà di una sfida più dura del previsto, guardando già al prossimo appuntamento contro Carlos Alcaraz.

Sul piano fisico Djokovic non ha nascosto qualche fatica: “Non mi sento molto fresco adesso, ma per fortuna ho due giorni liberi prima della semifinale. Spero che questo tempo mi aiuti a recuperare”.

Analizzando il match con Fritz, Nole ha ammesso di essersi trovato spesso in difficoltà: “Nel secondo e terzo set lui è stato migliore. Io non sentivo la palla bene come in altre partite. Taylor è il tipo di giocatore che, se lo lasci giocare, detta il ritmo e ti punisce. Ho cercato di resistere, di rimanere negli scambi. Nel quarto set ho servito meglio nei momenti importanti e ho aspettato con pazienza l’occasione, arrivata nell’ultimo game. Mi ha regalato la partita con una doppia fallo, ma fino a quel momento è stata una lotta vera”.

Djokovic ha parlato anche della tensione del gioco finale: “Avevo già avuto due match point e li ho sprecati. In quel game lui ha perso più prime palle che in tutto il set, così sono potuto entrare negli scambi. All’inizio ero troppo passivo, poi ho cambiato posizione in risposta e credo che questo lo abbia messo in difficoltà, fino all’errore finale. È stato un finale duro per lui, ma l’intensità è stata incredibile”.

Ora l’attenzione si sposta sulla semifinale contro Carlos Alcaraz, un confronto che promette spettacolo: “Quello che mi aspetta non sarà più facile, questo è certo (ride). Voglio prepararmi bene, perché so che ci saranno scambi lunghi e servirà il miglior tennis possibile. Mi piace giocare le grandi partite su grandi palcoscenici, e questa è una di quelle”.

Infine, Djokovic ha parlato anche del possibile incrocio con Jannik Sinner in finale: “Non servono parole per descrivere lui e Carlos, sono i due migliori del mondo in questo momento. Tutti si aspettano una loro finale, io cercherò di rovinare i piani (sorride). Sinner sta giocando il miglior tennis di chiunque in questo torneo, è dominante dall’inizio. Io però non entro mai in campo con la bandiera bianca. Sono stato molto costante quest’anno negli Slam, ed è qui che mi piace dare il meglio. Spero di arrivare pronto e di essere all’altezza di Carlos”.

Per Taylor Fritz la notte newyorkese si è trasformata in un déjà vu amaro. Ancora una volta, come già accaduto in tutte le undici sfide precedenti, l’americano è stato costretto ad arrendersi a Novak Djokovic, questa volta nei quarti di finale degli US Open 2025. Una sconfitta che pesa, soprattutto perché arrivata nonostante una prestazione convincente e con il pubblico dalla sua parte, ma che conferma l’impossibilità, per ora, di superare il muro serbo.

In conferenza stampa, Fritz ha analizzato con lucidità il suo match: “Nel terzo set ho servito molto meglio, ma da fondo campo non credo di aver giocato diversamente rispetto ai primi due. Il quarto set è stato quello in cui ho espresso il miglior livello, anche se lui ha alzato il suo. Nei primi parziali non mi sono girate bene le cose: di solito basta convertire una palla break e servire bene per vincere un set, ma non è successo”.

Il grande rammarico resta quello delle occasioni mancate: “Credo che la statistica fosse 0 su 10 nelle palle break, ma in realtà è peggio di così se pensiamo a tutte le volte in cui sono arrivato 15-30 o 30-30. Ho avuto tantissime opportunità, ma nei punti decisivi ho giocato male. A volte sono stato troppo conservativo, altre ho forzato nei momenti sbagliati. In cinque o sei occasioni Novak ha fatto cose incredibili, ma le altre sono errori miei. È frustrante, perché non serviva giocare molto meglio per vincere almeno un set, bastava gestire meglio quei momenti”.

Sul servizio di Djokovic, Fritz ha riconosciuto l’efficacia del serbo: “Con la prima ottiene tanti punti gratis, ma il vero problema è la seconda. Cambia direzione, varia molto, ed è difficile attaccarlo. Nel lato sinistro del campo ama tirare quel servizio a tre quarti, lo fa ogni volta che giochiamo. È imbarazzante quante volte lo aspettassi e non riuscissi comunque a rispondere. A volte è più difficile attaccare un colpo apparentemente facile, perché ti aspetti che arrivi qualcosa di più pesante”.

Fritz non ha nascosto la delusione, ma anche la consapevolezza di aver avuto le sue chance: “Il quarto set è stato il più alto livello di entrambi. Lui ha servito meglio, ha sbagliato meno e ha fatto la differenza. Questi sono i grandi giocatori: vincono i punti importanti. Io non sono riuscito a toglierglieli, e senza quello non puoi batterlo”.

Infine, uno sguardo al futuro e alla rivalità che aspetta Djokovic in semifinale contro Alcaraz o Sinner: “Conoscendo Novak, so che sarà entusiasta di affrontare una sfida del genere. È un grande competidor e questi sono i match che lo motivano. Per me era un’occasione fantastica affrontarlo di nuovo, magari poi sfidare Carlos o Jannik. Adoro queste sfide, ma oggi la differenza l’hanno fatta quei pochi punti”.

Carlos Alcaraz ha incantato l’Arthur Ashe Stadium con una delle sue migliori prestazioni in carriera sul cemento di New York. Lo spagnolo ha dominato i quarti di finale contro Jiri Lehecka con un netto 6-4, 6-2, 6-4, conquistando la sua nona semifinale Slam e confermandosi uno dei protagonisti assoluti di questo US Open 2025.

Il murciano ha messo in mostra tutto il suo repertorio: colpi spettacolari, ritmo incessante e un linguaggio del corpo che trasmetteva forza e freschezza. “Credo di aver giocato una partita davvero perfetta, o quasi perfetta. Ai quarti di un Major mi sento così, come se mancassero solo due passi al traguardo. Mi sento bene e ho tanta voglia di riuscirci”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Uno dei punti chiave del suo successo è stato il servizio, un fondamentale sul quale ha lavorato a lungo in questa stagione: “Ho migliorato molto, sto cercando di essere più costante. Nel tennis a volte un giorno servi benissimo e quello dopo ti senti perso, quindi provo a mantenere sempre la concentrazione e a ripetere i movimenti con sicurezza. Finora il servizio è stato molto importante per il mio gioco, spero di continuare a crescere in questo aspetto”.

Non sono mancati i colpi “impossibili”, veri marchi di fabbrica del 22enne: “A volte perdo punti cercando il colpo spettacolare, ma quando entra ti dà una fiducia enorme. Bisogna provarci, a volte funziona, a volte no, ma oggi per fortuna è andata bene”.

Alcaraz ha anche sottolineato il valore della comunicazione non verbale durante un match: “Giochiamo due partite allo stesso tempo: quella dei punti e quella del linguaggio del corpo. Mostrare al rivale che sei fresco, anche quando sei stanco, è fondamentale. Io cerco sempre di far capire che posso giocare ore e ore, che sarà durissima per chi mi affronta. È un messaggio chiaro: per battermi bisogna sudare e correre molto”.

Infine, nessuna anticipazione sul prossimo avversario, che sarà Novak Djokovic o Taylor Fritz (sarà Djokovic(: “Hanno un match molto duro, non voglio parlare prima del tempo. Guarderò la partita e vedremo cosa succede. Li rispetto entrambi, quindi per me conta solo prepararmi e arrivare pronto a venerdì”.