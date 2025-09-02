Il derby Musetti – Sinner si giocherà domani a notte fonda a New York
Mano alla sveglia e pronto il caffè… L’attesissimo derby italiano nei quarti di finale di US Open 2025 tra il n.1 del mondo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si svolgerà a notte fonda, come secondo match della sessione serale, quindi indicativamente non prima delle 3. Si sperava che l’importanza dell’incontro per il nostro Paese e movimento fosse per così dire “premiato” dal Prime time serale in Europa, invece è stato inserito nel programma di domani come ultimo incontro, dopo la sfida di singolare femminile tra Muchova e l’ex campionessa Osaka. Nella sessione diurna invece apriranno De Minaur e Auger-Aliassime, seguiti dalla partita tra Anisimova e Swiatek.
Questo il programma completo di domani a US Open:
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
F. Auger-Aliassime vs A. de Minaur
A. Anisimova vs I. Swiatek
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
K. Muchova vs N. Osaka
J. Sinner vs L. Musetti
Programma a favore di Alcaraz lui gioca oggi i quarti, Sinner e Musetti giovedi alle 2, il giorno dopo le semifinali per entrambi, in pratica Alcaraz riposa tre giorni, Sinner 36 ore
Tour de force per Amanda Anisimova
@ Inox (#4473908)
Quindi non ci fai compagnia?
Io chiudo tutti i canali di informazione e lo guardo in replica ahahah
@ Oldcot@66 (#4473900)
Felice perché sai gia che vince Sinner?
@ zedarioz (#4473899)
Molte volte faccio anch’io così con Now con un massimo di 3 ore di ritardo dalla diretta.
@ libbio78 (#4473894)
Non riesco a guardarmi gli incontri in replica, in qualche maniera vengo sempre a sapere lo score.
Perfetto! Sveglia alle 2 e partenza alle 7,30 per prendere il traghetto…morirò ma felice
Avendo sky, vado con la registrazione, metto la sveglia un’ora prima e me la guardo. Se si tolgono i tempi morti tra un punto e l’altro e i cambi di campo, in un’ora si vedono 4 set… Si perdono le chiacchere inutili della Pero e questo mi consola.
Io andrò a letto con le galline nel senso che andrò a dormire nel pollaio con loro!!!
@ Kenobi (#4473893)
Anch’io bevo Borbone espresso.
Sarò in ferie e me la godrò 🙂
Invidiosi americani, hanno messo il ns derby Deluxe a notte fonda….. Gomblotto fu:(
PS: a parte gli scherzi, cmq effettivamente conviene puntare la sveglia, il match è imperdibile:)
replica la mattina con calma senza ascoltare tg o altro per qualche ora….impossibile alzarsi a quell’ora. Giocando di notte le possibilità di Musetti si riducono drasticamente…
Io ordino il Borbone per stare sveglio mentre altri che hanno bruciori forti ordinano il Maalox, sono le cose della vita.
…..inchia…!! Ma ci sarò ! 😛 Triplo Caffè, corretto con Courvoisier invecchiato 30 anni… A domani!
È vabbè ci toccherà andare a letto alle 21:00 per poi svegliarci alle 02:30.
Buono. Inizierò l’anno scolastico col botto