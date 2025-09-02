Il derby Musetti – Sinner si giocherà domani a notte fonda a New York

Il programma sarà aperto dal quarto Auger-Aliassime - De Minaur ATP, Copertina

02/09/2025 18:33 18 commenti
Mano alla sveglia e pronto il caffè… L’attesissimo derby italiano nei quarti di finale di US Open 2025 tra il n.1 del mondo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si svolgerà a notte fonda, come secondo match della sessione serale, quindi indicativamente non prima delle 3. Si sperava che l’importanza dell’incontro per il nostro Paese e movimento fosse per così dire “premiato” dal Prime time serale in Europa, invece è stato inserito nel programma di domani come ultimo incontro, dopo la sfida di singolare femminile tra Muchova e l’ex campionessa Osaka. Nella sessione diurna invece apriranno De Minaur e Auger-Aliassime, seguiti dalla partita tra Anisimova e Swiatek.

Questo il programma completo di domani a US Open:

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
F. Auger-Aliassime CAN vs A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

A. Anisimova USA vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
K. Muchova CZE vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs L. Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

18 commenti. Lasciane uno!

Aquila. 02-09-2025 19:14

Programma a favore di Alcaraz lui gioca oggi i quarti, Sinner e Musetti giovedi alle 2, il giorno dopo le semifinali per entrambi, in pratica Alcaraz riposa tre giorni, Sinner 36 ore

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
WinItaly_ex_Berga 02-09-2025 19:11

Tour de force per Amanda Anisimova

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 02-09-2025 19:08

@ Inox (#4473908)

Quindi non ci fai compagnia?

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 02-09-2025 19:06

Io chiudo tutti i canali di informazione e lo guardo in replica ahahah

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 02-09-2025 18:58

@ Oldcot@66 (#4473900)

Felice perché sai gia che vince Sinner?

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 02-09-2025 18:56

@ zedarioz (#4473899)

Molte volte faccio anch'io così con Now con un massimo di 3 ore di ritardo dalla diretta.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 02-09-2025 18:53

@ libbio78 (#4473894)

Non riesco a guardarmi gli incontri in replica, in qualche maniera vengo sempre a sapere lo score.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Oldcot@66 02-09-2025 18:53

Perfetto! Sveglia alle 2 e partenza alle 7,30 per prendere il traghetto…morirò ma felice

 11
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, piper, Inox
zedarioz 02-09-2025 18:52

Avendo sky, vado con la registrazione, metto la sveglia un'ora prima e me la guardo. Se si tolgono i tempi morti tra un punto e l'altro e i cambi di campo, in un'ora si vedono 4 set… Si perdono le chiacchere inutili della Pero e questo mi consola.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 02-09-2025 18:51

Scritto da piper
È vabbè ci toccherà andare a letto alle 21:00 per poi svegliarci alle 02:30.

Io andrò a letto con le galline nel senso che andrò a dormire nel pollaio con loro!!!

 9
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, pablito, andrewthefirst, Palu, Massi, Inox, Squalo_Bianco97
piper 02-09-2025 18:51

@ Kenobi (#4473893)

Anch'io bevo Borbone espresso.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 02-09-2025 18:51

Sarò in ferie e me la godrò 🙂

 7
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Inox, piper
Tutto Dritto 02-09-2025 18:51

Invidiosi americani, hanno messo il ns derby Deluxe a notte fonda….. Gomblotto fu:(
PS: a parte gli scherzi, cmq effettivamente conviene puntare la sveglia, il match è imperdibile:)

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
libbio78 02-09-2025 18:49

replica la mattina con calma senza ascoltare tg o altro per qualche ora….impossibile alzarsi a quell'ora. Giocando di notte le possibilità di Musetti si riducono drasticamente…

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Kenobi 02-09-2025 18:48

Io ordino il Borbone per stare sveglio mentre altri che hanno bruciori forti ordinano il Maalox, sono le cose della vita.

 4
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, Marco M., il capitano, Massi, Inox
Irlandero 02-09-2025 18:44

…..inchia…!! Ma ci sarò ! 😛 Triplo Caffè, corretto con Courvoisier invecchiato 30 anni… A domani!

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano, Palu, Inox
piper 02-09-2025 18:41

È vabbè ci toccherà andare a letto alle 21:00 per poi svegliarci alle 02:30.

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, Marco M., il capitano
Manu09 02-09-2025 18:39

Buono. Inizierò l'anno scolastico col botto

 1
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, Marco M., il capitano, Inox

Lascia un commento