Il derby Musetti – Sinner si giocherà domani a notte fonda a New York

Mano alla sveglia e pronto il caffè… L’attesissimo derby italiano nei quarti di finale di US Open 2025 tra il n.1 del mondo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si svolgerà a notte fonda, come secondo match della sessione serale, quindi indicativamente non prima delle 3. Si sperava che l’importanza dell’incontro per il nostro Paese e movimento fosse per così dire “premiato” dal Prime time serale in Europa, invece è stato inserito nel programma di domani come ultimo incontro, dopo la sfida di singolare femminile tra Muchova e l’ex campionessa Osaka. Nella sessione diurna invece apriranno De Minaur e Auger-Aliassime, seguiti dalla partita tra Anisimova e Swiatek.

Questo il programma completo di domani a US Open:

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

F. Auger-Aliassime vs A. de Minaur



Il match deve ancora iniziare

A. Anisimova vs I. Swiatek



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

K. Muchova vs N. Osaka



Il match deve ancora iniziare

J. Sinner vs L. Musetti



Il match deve ancora iniziare