Sinner: nuovi record dopo il dominio su Bublik e l’accesso ai quarti a US Open

Grande è stata l’eco della vittoria schiacciante di Jannik Sinner su Alexander Bublik negli ottavi di finale di US Open. Una partita senza storia, dominata sotto ogni punto di vista dall’azzurro che così continua la sua difesa del titolo a New York (…anche se lui non vuol sentirne parlare, andando solo a caccia di nuovi titoli e non conferme) e allo stesso tempo lo porta a far segnare nuove statistiche record. Ormai è diventata una piccola interessante abitudine segnalare nuovi primati di Jannik, dati che lo avvicinano sempre più ai grandi della disciplina di ogni epoca. Tra i tanti, vi segnaliamo quattro statistiche molto interessanti che sottolineano la grandezza delle prestazioni di Sinner, nel torneo e a livello assoluto.

Jannik Sinner è il primo giocatore dal 2015 a concedere tre o meno game in un incontro della seconda settimana del singolare maschile di US Open dai tempi di Novak Djokovic, che ne concesse tre contro il campione in carica Marin Cilic.

Nel secondo rilievo, Sinner supera un primato di precocità di Djokovic: con i suoi 24 anni e 8 giorni (conto dell’età a inizio torneo), Jannik è diventato il giocatore più giovane dell’Era Open ad aver raggiunto i quarti di finale in singolare maschile in tutti e quattro i tornei dello Slam in due stagioni consecutive, superando il serbo che ci riuscì a 24 anni e 99 giorni.

La vittoria su Bublik a New York è stata la n.75 da n.1 del mondo per Sinner su 82 partite disputate da leader in classifica mondiale. Da quando esiste il ranking redatto al computer (1973), soltanto tre giocatori sono arrivati più velocemente a settantacinque successi da numero del mondo: Borg (con 78 partite disputate!), Connors e Federer (81 match da n.1). Dato questo davvero strabiliante che conferma la costanza di rendimento al massimo livello del nostro campione di Sesto Pusteria.

Impressionante anche la velocità con la quale Sinner ha battuto Bublik, solo 81 minuti. Nella seconda settimana di US Open (Era Open), solo Federer è riuscito a fare di meglio con i 79 minuti sufficienti a battere Goffin negli ottavi del 2016. Un razzo.

Marco Mazzoni