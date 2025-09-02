US Open 2025, Alcaraz in semifinale: battuto Lehecka, ora sogna il numero 1

Risultato nella logica delle cose a Flushing Meadows: Carlos Alcaraz supera Jirí Lehecka 6-4 6-3 6-4 e si qualifica per le semifinali dello US Open 2025. Un successo lineare, costruito senza fuochi d’artificio ma con grande solidità, in una partita che lo spagnolo ha scelto di interpretare in maniera pragmatica, massimizzando il rendimento e risparmiando energie in vista del penultimo atto. Nei primi due set lo spartito è stato simile: break immediato in apertura, poi gestione lucida dei turni di battuta. Alcaraz ha rinunciato spesso alla giocata spettacolare per privilegiare un tennis essenziale, fatto di scambi intensi da fondo e di costanza assoluta. Con oltre il 60% di prime in campo e più dell’80% dei punti conquistati sulla prima, lo spagnolo ha blindato il servizio, concedendo pochissimo a un Lehecka comunque combattivo.

Il ceco, n.21 ATP, si è confermato giocatore solido, coerente con la tradizione tennistica del suo Paese – la stessa di Berdych – capace di grande rigore ma meno incline alla fantasia. Ha lottato con generosità, cercando soluzioni aggressive, ma la differenza di livello con Alcaraz è emersa in maniera chiara.

Per Carlos si trattava della tredicesima presenza nei quarti di finale di uno Slam, record assoluto per un giocatore così giovane. Il murciano, leader della Race davanti a Jannik Sinner, ha già conquistato nel 2025 sei titoli, compreso il Roland Garros e tre Masters 1000. Negli ottavi aveva impressionato dominando Arthur Rinderknech con 36 vincenti e soli 11 errori non forzati, confermando la sua condizione fisica e mentale nonostante qualche piccolo fastidio al ginocchio. Dall’altra parte, Lehecka (23 anni) ha confermato la sua crescita: già vincitore di Adelaide 2024 e Brisbane 2025, qui a New York ha firmato un ottimo percorso fino ai quarti, eliminando Adrian Mannarino in quattro set. Ma contro Alcaraz il successo ottenuto a Doha a inizio stagione non è bastato a riaprire i giochi.

Alcaraz parte forte, poi controlla: un set in gestione contro Lehecka. Un Carlos Alcaraz conservativo ma estremamente solido mette in cassaforte il primo set contro Jiri Lehecka. Dopo il break immediato in apertura, lo spagnolo si è limitato a controllare gli scambi e a gestire con autorità i turni di battuta, senza forzare più del necessario. Con il minimo sforzo, il n.2 del mondo ha mostrato sicurezza e concretezza, lasciando poche briciole al ceco, che non ha mai dato la sensazione di poter realmente scalfire il muro murciano.

Il copione non cambia: anche nel secondo set Carlos Alcaraz mette subito le mani sull’iniziativa con un break in apertura, gestisce senza patemi i suoi turni di battuta e, quando decide di alzare il ritmo, piazza l’affondo decisivo che lo porta al doppio break. Il n.2 del mondo domina con lucidità e varietà, lasciando a Jiri Lehecka soltanto le briciole. Con un parziale senza storia, lo spagnolo archivia la frazione 6-2 e vola avanti due set a zero.

Alcaraz piazza l’allungo decisivo: terzo set 6-4 e semifinale conquistata. Dopo due parziali lineari, anche il terzo set segue la stessa trama, con i servizi che dominano fino al momento della verità. Jiri Lehecka parte bene, resta concentrato e difende con fatica i propri turni, ma quando Carlos Alcaraz decide di accelerare la partita cambia direzione. Lo spagnolo piazza la zampata al nono gioco e, senza esitazioni, chiude la pratica al servizio. Con un altro 6-4, il murciano stacca il pass per la semifinale dello US Open 2025.

Ora lo spagnolo attende in semifinale il vincente del quarto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. Qualunque sia l’avversario, Alcaraz si presenterà con i favori del pronostico, deciso a puntare sia al titolo che alla vetta del ranking mondiale.

La cronaca

1° set Al servizio Lehecka apre con due doppi falli che spalancano subito le porte a Carlos. Lo spagnolo non perdona: con una palla corta precisa trasforma la seconda chance e strappa il break in avvio (0-1). Solida conferma al servizio e Alcaraz sale 2-0. Lehecka rompe il ghiaccio e tiene il suo primo turno (1-2), ma l’iberico continua a macinare gioco: servizio tenuto a zero e vantaggio mantenuto (3-1). Il ceco resta in scia, pur senza mai trovare spiragli concreti per rientrare (2-3). Alcaraz cede appena un quindici alla battuta e si porta 4-2, mentre Lehecka continua a inseguire senza graffiare davvero (3-4). Nel decimo gioco, lo spagnolo serve per il set. Qualche esitazione sulla prima palla e due set point sfumati, ma Carlos resta lucido: una seconda carica e la chiusura a rete fissano il punteggio sul 6-4.

Primo set punti salienti

1° gioco: due doppi falli di Lehecka, Alcaraz piazza la smorzata vincente e ottiene subito il break (1-0).

2° gioco: lo spagnolo tiene a zero e consolida il vantaggio (2-0).

10° gioco: qualche rischio per Alcaraz alla battuta, ma il n.2 del mondo chiude al terzo set point (6-4).

2° set Lehecka in battuta apre con qualche incertezza, sbaglia una volée e concede subito due palle break: Alcaraz è rapidissimo a rete e trasforma la chance (0-1). Il murciano conferma senza problemi il vantaggio (0-2), mentre il ceco prova a restare in scia con un turno tenuto a zero (1-2). Il ritmo cresce, gli scambi si allungano, ma Carlos continua a mostrare la sua autorità: ace per il 3-1, poi un game lottato in risposta, con Lehecka che annulla una palla break e si salva per il 2-3. È solo un’illusione: nel settimo gioco, sotto pressione, il n.21 del mondo commette un doppio fallo sulla palla break e regala il secondo strappo (2-5).Al servizio per chiudere, Alcaraz non trema: ace finale per il 6-2 e il raddoppio nel conto dei set.

Secondo set punti salienti

1° gioco: subito aggressivo Alcaraz, break immediato (1-0).

2° gioco: conferma solida al servizio (2-0).

5° gioco: Lehecka annulla una palla break e resta agganciato (2-3).

7° gioco: doppio fallo fatale del ceco, secondo break spagnolo (5-2).

8° gioco: Alcaraz chiude senza esitazioni con l’ace finale (6-2).

3° set Lehecka apre il parziale con un turno solido al servizio (1-0), Alcaraz replica con un ace per l’1-1. Il ceco prova ad affidarsi alla rete e resta avanti 2-1. L’equilibrio regna sovrano: entrambi i giocatori difendono con autorità i propri turni fino al 3-3. Nel settimo gioco, Alcaraz costruisce un’occasione con una risposta profonda, ma Lehecka si salva con la prima palla e rimane in vantaggio (4-3). È però l’ultimo sussulto del ceco: Carlos tiene a zero il proprio turno (4-4) e nell’ottavo game aumenta i giri, difendendo con incredibile tenacia e trasformando la palla break (4-5). Al servizio per il match, il murciano non lascia scampo: altro game a zero e 6-4 in archivio. Semifinale raggiunta con autorità.

Terzo set punti salienti

7° gioco: Lehecka annulla una pericolosa palla break e resta avanti (4-3).

9° gioco: difesa straordinaria di Alcaraz, arriva il break decisivo (5-4).

10° gioco: lo spagnolo chiude a zero e conquista il match (6-4).





Enrico Milani

J. Lehecka vs C. Alcaraz

