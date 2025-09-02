l’Italia scrive la storia: coppia di azzurri nei quarti di tutti gli Slam 2025

Il 2025 si conferma un anno da incorniciare per il tennis italiano. Con la qualificazione di due azzurri ai quarti di finale dello US Open, l’Italia è diventata ufficialmente la quarta nazione (dal 1969 in poi) capace di portare almeno una coppia di tennisti nei quarti di tutti i tornei dello Slam nella stessa stagione a livello ATP.

Un traguardo che certifica la crescita costante del movimento maschile italiano e che si inserisce in un momento d’oro per il tennis azzurro, sempre più protagonista sui palcoscenici più prestigiosi del circuito mondiale. Dopo aver centrato risultati storici a Melbourne, Parigi e Wimbledon, l’impresa si è completata a New York, confermando l’Italia tra le potenze del tennis globale.

L’impresa non è soltanto statistica: testimonia la profondità del livello raggiunto dai giocatori italiani, capaci non solo di imporsi nei grandi tornei, ma anche di farlo con continuità, indipendentemente da superficie e condizioni di gioco.

I quarti di finale in tutti e quattro i Major 2025

Australian Open: Sinner e Sonego approdano ai quarti poi Jannik vince anche il torneo

Roland Garros: Sinner e Musetti arrivano in semifinale, con Sinner che perde in finale da Alcaraz

Wimbledon: Sinner e Cobolli sono ai quarti con Jannik che poi vincerà il torneo

US Open: Sinner e Musetti hanno entrambi conquistato un posto nei quarti, realizzando la storica doppia azzurra.

Un derby tutto italiano in corso

Al momento, il quarto di finale agli US Open vedrà affrontarsi due italiani, Sinner e Musetti: un momento storico aggiuntivo che conferma la forza del movimento e la profondità dei suoi interpreti.

Un dato che, fino a pochi anni fa, sembrava impensabile e che ora entra di diritto nella storia dello sport azzurro.