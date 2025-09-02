Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Martedì 02 Settembre 2025

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
US Open – hard – (☀️ 25-15)
QF A. Muhammad / D. Schuurs vs S. Errani / J. Paolini 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Seville – terra – (☀️ 31-18)
R32 Forejtek – Giustino 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Genoa – terra – (⛈️ 23-19)
R32 Pellegrino – Bertola Inizio 10:00
ATP Genoa
Andrea Pellegrino [8]•
0
3
Remy Bertola
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Bertola
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 1-2
R. Bertola
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R32 Cecchinato – Popko 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Picchione – Martinez 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R16 Oradini /Romano – Pellegrino /Tirante Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Monteiro – Passaro Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Darderi – Arnaboldi Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Pennaforti – Gentzsch Inizio 10:00
ATP Genoa
Gabriele Pennaforti•
0
3
Tom Gentzsch
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
G. Pennaforti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Pennaforti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R32 Travaglia – Ajdukovic 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Budkov Kjaer – Cadenasso 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Herbert – Caniato 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Blancaneaux – Dalla Valle Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Bondioli /Travaglia – Fonio /Forti 2° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
R32 Guillen Meza – Fonio Inizio 10:00
ATP Genoa
Alvaro Guillen Meza•
40
4
Giovanni Fonio
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
G. Fonio
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
1-1 → 2-1
A. Guillen Meza
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Fonio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
R32 Forti – Compagnucci 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Bondioli – Michalski 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R16 Agamenone /Agostini – Guillen Meza /Popko Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Sanchez Izquierdo /Virgili – Holmgren /Ingildsen 2° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
CH Shanghai – hard – (⛅ 33-27)
R32 Zeppieri – Onclin Inizio 09:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Istanbul – hard – (☀️ 29-22)
R32 Kirci – Potenza 4° inc. ore 9
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cassis – hard – (🌤️ 24-18)
Q2 Moroni – De Schepper 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH Tulln – terra – (🌦️ 23-14)
R32 Paulson – Berrettini 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Kuzmanov – Maestrelli 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Montreux 125 – hard – (🌧️ 18-11)
1T Brancaccio – Astakhova 2 incontro dalle 11:00
WTA Montreux 125
Nuria Brancaccio
30
1
Darya Astakhova•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Darya Astakhova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
1T Spiteri – Rus ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Changsha 125 – terra – (⛅ 34-27)
1T Chang – Pieri ore 08:30
WTA Changsha 125
Hanna Chang
0
6
3
0
Jessica Pieri•
0
1
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Hanna Chang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Hanna Chang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jessica Pieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Hanna Chang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanna Chang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Hanna Chang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Hanna Chang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Guadalajara 125 – hard – (⛅ 26-16)
1T Fossa Huergo – Sousa Salazar ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
1T Stefanini – Arango ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
