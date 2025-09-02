Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Martedì 02 Settembre 2025

02/09/2025 08:19 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
USA US Open – hard – (☀️ 25-15)
QF A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA 3° inc. ore 17





ESP CH 125 Seville – terra – (☀️ 31-18)
R32 Forejtek CZE – Giustino ITA 3° inc. ore 17





ITA CH 125 Genoa – terra – (⛈️ 23-19)
R32 Pellegrino ITA – Bertola SUI Inizio 10:00

ATP Genoa
Andrea Pellegrino [8]
0
3
Remy Bertola
30
3


R32 Cecchinato ITA – Popko KAZ 2° inc. ore 10



R32 Picchione ITA – Martinez ESP 3° inc. ore 10



R16 Oradini ITA/Romano ITA – Pellegrino ITA/Tirante ARG Non prima 15:30



R32 Monteiro BRA – Passaro ITA Non prima 18:30



R32 Darderi ITA – Arnaboldi ITA Non prima 20:30



R32 Pennaforti ITA – Gentzsch GER Inizio 10:00

ATP Genoa
Gabriele Pennaforti
0
3
Tom Gentzsch
0
2


R32 Travaglia ITA – Ajdukovic CRO 2° inc. ore 10



R32 Budkov Kjaer NOR – Cadenasso ITA 3° inc. ore 10



R32 Herbert FRA – Caniato ITA 4° inc. ore 10



R32 Blancaneaux FRA – Dalla Valle ITA Non prima 16:00



R16 Bondioli ITA/Travaglia ITA – Fonio ITA/Forti ITA 2° inc. ore 16



R32 Guillen Meza ECU – Fonio ITA Inizio 10:00

ATP Genoa
Alvaro Guillen Meza
40
4
Giovanni Fonio
15
3


R32 Forti ITA – Compagnucci ITA 3° inc. ore 10



R32 Bondioli ITA – Michalski POL 4° inc. ore 10



R16 Agamenone ITA/Agostini ITA – Guillen Meza ECU/Popko KAZ Non prima 16:00



R16 Sanchez Izquierdo ESP/Virgili ITA – Holmgren DEN/Ingildsen DEN 2° inc. ore 16





CHN CH Shanghai – hard – (⛅ 33-27)
R32 Zeppieri ITA – Onclin BEL Inizio 09:30





TUR CH 75 Istanbul – hard – (☀️ 29-22)
R32 Kirci TUR – Potenza ITA 4° inc. ore 9





FRA CH 75 Cassis – hard – (🌤️ 24-18)
Q2 Moroni ITA – De Schepper FRA 2° inc. ore 10





AUT CH Tulln – terra – (🌦️ 23-14)
R32 Paulson CZE – Berrettini ITA 3° inc. ore 10



R32 Kuzmanov BUL – Maestrelli ITA 4° inc. ore 10





FRA Montreux 125 – hard – (🌧️ 18-11)
1T Brancaccio ITA – Astakhova RUS 2 incontro dalle 11:00

WTA Montreux 125
Nuria Brancaccio
30
1
Darya Astakhova
0
2


1T Spiteri ITA – Rus NED ore 11:00





CHN Changsha 125 – terra – (⛅ 34-27)
1T Chang USA – Pieri ITA ore 08:30

WTA Changsha 125
Hanna Chang
0
6
3
0
Jessica Pieri
0
1
6
5




MEX Guadalajara 125 – hard – (⛅ 26-16)
1T Fossa Huergo ITA – Sousa Salazar MEX ore 19:00



1T Stefanini ITA – Arango COL ore 19:00



