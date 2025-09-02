US Open 2025, Sinner dopo il successo su Bublik: “Un derby con Musetti è speciale, la pressione è su di me” (Video)

Il tanto atteso ottavo di finale dell’US Open 2025 tra Jannik Sinner e Alexander Bublik si è rivelato molto meno equilibrato del previsto. In appena un’ora e mezza l’azzurro ha dominato il kazako, regalando meno spettacolo del previsto agli spettatori dell’Arthur Ashe Stadium.

In conferenza stampa, Sinner ha analizzato la partita e le possibili ragioni della prova opaca del suo avversario: “Io posso solo controllare ciò che accade dal mio lato del campo. Ho cercato di fare il meglio possibile e credo di aver giocato un gran tennis. Ho preso subito un break e questo mi ha dato fiducia. È stato un match rapido, ma capisco che il pubblico voglia battaglie lunghe. Per quanto mi riguarda, sono contento della mia prestazione”.

L’altoatesino ha poi difeso Bublik, apparso spento sin dall’inizio: “Non dobbiamo dimenticare che veniva da un match durissimo in cinque set con Tommy Paul, finito molto tardi. È normale che a volte non si riesca a recuperare. Il tennis è così: ci sono giorni buoni e altri meno. Io ho provato a muoverlo, a metterlo alla prova fisicamente. La chiave è stata la costanza”.

Il successo regala a Sinner un quarto di finale tutto italiano contro Lorenzo Musetti, al suo miglior risultato a New York: “Sarà un match speciale, perché quando si affrontano due connazionali è sempre diverso. Lui è un giocatore straordinario, molto talentuoso, e ora si trova in un ottimo stato di forma. La pressione sarà tutta su di me, ma sono abituato a conviverci. Per l’Italia è fantastico: un semifinalista ci sarà comunque. Ormai sembra normale, ma non lo è. Arrivare così avanti in uno Slam resta difficilissimo”.

Sinner ha parlato anche del suo rapporto con Carlos Alcaraz, spesso paragonato a lui per talento e rivalità: “Abbiamo un bel rapporto fuori dal campo. Non serve avere nemici: siamo rivali in campo, ma poi tutto finisce con la stretta di mano. Entrambi abbiamo vite normali, passioni come il golf, squadre che ci sostengono. Essere un buon tennista è una cosa, essere una buona persona un’altra: credo che entrambi abbiamo un po’ di entrambe”.

Infine, l’azzurro si è soffermato sull’esperienza di giocare in sessione serale all’Arthur Ashe: “È sempre speciale. C’è più attenzione, un’atmosfera diversa, più rumorosa. È stato il mio primo match notturno qui quest’anno, ed è stato bellissimo. Di notte le condizioni cambiano, oggi faceva ancora caldo, ma in generale ci si sente privilegiati a scendere in campo nello stadio più grande del mondo”.