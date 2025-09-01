CTB Emilbanca Gardens Cup: Francesco Rastelli brilla nelle qualificazioni, martedì al via il tabellone principale

È Francesco Rastelli il protagonista del primo turno delle qualificazioni della CTB Emilbanca Gardens cup, il torneo ITF (15mila dollari di montepremi) cominciato lunedì mattina al Circolo Tennis Bologna. Sui campi in terra rossa di viale Rino Cristiani il tennista di casa piega in rimonta Cosimo Banti col punteggio di 4-6, 6-0, 10-5, chiudendo in grande crescendo il match. Niente da fare, invece, per l’altro bolognese Sergio Badini, tesserato per i modenesi della Pol. Sacca, sconfitto dal pugliese Alessandro Coccioli in poco più di un’ora per 6-2, 6-0. In precedenza, sempre sul campo 1, il piemontese Edoardo Zanada domina il primo set per poi reggere al ritorno di Lorenzo Ferri e imporsi 6-0, 7-5. Leonardo Angeloni ha la meglio al super tie-break sullo sloveno Nik Mikovic (6-4, 3-6, 10-4); analoga sorte per Jacopo Borsoi, che sul centrale doma Vito Dell’Elba per 7-5, 6-7, 10-3. Sfida equilibrata quella tra il toscano Emanuele Mazzeschi e Gabriele Piano, col primo che ha la meglio 7-5, 7-6; Giulio Perego fa valere il pronostico favorevole contro Matteo Mesaglio (7-5, 6-1) mentre Aljz Jeran ha la meglio nel derby sloveno con il connazionale Matic Dimic con un duplice 6-3.

Nel pomeriggio di martedì scatta il tabellone principale: il russo Kirill Kivattsev, testa di serie numero 1 del tabellone, affronterà Andrea Meduri (1142 del ranking ATP), mentre nella parte bassa il 32enne Jiri Vesely, ex 35 del mondo, attende un qualificato. Stefano Napolitano, che nel 2024 ha raggiunto il suo best ranking toccando il numero 121, ha pescato la wild card Filippo Mazzola, mentre il numero 4 Leonardo Rossi se la vedrà con il romagnolo Noah Perfetti. L’alfiere di casa Enrico Baldisserri affronterà Leonardo Malgaroli; il cremonese, ma reggiano d’adozione, Lorenzo Bocchi, numero 6, incontrerà infine l’allievo di Riccardo Piatti, l’iraniano Kasra Rahmani, seguito nella trasferta bolognese dall’ex Davisman azzurro Cristian Brandi. I match si disputeranno durante tutto l’arco della giornata con ingresso libero: previsto un match serale a partire dalle 19 sul campo 1.