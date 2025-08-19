Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Entry list Md. Almeno sei azzurri nel Md
Chengdu 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
Hangzhou 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Chengdu (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 19/08/2025 23:46
Main Draw (cut off: 59 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 5. J. Draper
- 10. L. Musetti
- 31. T. Griekspoor
- 32. B. Nakashima
- 34. L. Darderi
- 35. L. Sonego
- 36. C. Norrie
- 38. A. Muller
- 39. G. Mpetshi Perricard
- 40. S. Baez
- 42. N. Borges
- 45. M. Kecmanovic
- 46. J. Munar
- 49. Z. Bergs
- 50. G. Monfils
- 55. M. Giron
- 56. D. Altmaier
- 57. J. Thompson
- 59. J. Fearnley
Alternates
- 1. T. Atmane (69)
- 2. Q. Halys (70)
- 3. K. Majchrzak (78)
- 4. C. O (79)
- 5. E. Quinn (81)
- 6. A. Walton (82)
- 7. L. Nardi (83)
- 8. J. Manuel Cer (85)
- 9. S. Korda (86)
- 10. A. Shevchenko (89)
- 11. R. Safiullin (90)
- 12. J. Brooksby (91)
- 13. B. van de Zan (92)
- 14. A. Vukic (93)
- 15. M. Fucsovics (94)
- 16. F. Misolic (95)
- 17. R. Hijikata (96)
- 18. T. Schoolkate (97)
- 19. D. Svrcina (98)
- 20. M. McDonald (102)
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Hangzhou (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 19/08/2025 23:47
Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 9. K. Khachanov
- 13. D. Medvedev
- 15. A. Rublev
- 24. A. Bublik
- 41. C. Moutet
- 43. C. Ugo Carabelli
- 47. R. Bautista Agut
- 48. L. Tien
- 52. M. Berrettini
- 58. T. Martin Etcheverry
- 60. D. Dzumhur
- 61. M. Cilic
- 62. M. Arnaldi
- 63. M. Bellucci
- 68. D. Goffin
- 71. A. Kovacevic
- 72. L. Djere
- 73. A. Mannarino
- 74. M. Navone
- 75. A. Cazaux
Alternates
- 1. Y. Bu (76)
- 2. A. Rinderknec (77)
- 3. C. O (79)
- 4. E. Quinn (81)
- 5. A. Walton (82)
- 6. L. Nardi (83)
- 7. J. Manuel Cer (85)
- 8. S. Korda (86)
- 9. A. Shevchenko (89)
- 10. J. Brooksby (91)
- 11. B. van de Zan (92)
- 12. A. Vukic (93)
- 13. M. Fucsovics (94)
- 14. F. Misolic (95)
- 15. R. Hijikata (96)
- 16. T. Schoolkate (97)
- 17. D. Svrcina (98)
- 18. V. Royer (99)
- 19. B. Coric (104)
- 20. R. Collignon (105)
