ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Entry list Md. Almeno sei azzurri nel Md

19/08/2025 23:52 Nessun commento
Chengdu 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
Hangzhou 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì

ATP 250 Chengdu (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 19/08/2025 23:46

Main Draw (cut off: 59 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 5. J. Draper
  • 10. L. Musetti
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. B. Nakashima
  • 34. L. Darderi
  • 35. L. Sonego
  • 36. C. Norrie
  • 38. A. Muller
  • 39. G. Mpetshi Perricard
  • 40. S. Baez
  • 42. N. Borges
  • 45. M. Kecmanovic
  • 46. J. Munar
  • 49. Z. Bergs
  • 50. G. Monfils
  • 55. M. Giron
  • 56. D. Altmaier
  • 57. J. Thompson
  • 59. J. Fearnley
Alternates

  • 1. T. Atmane (69)
  • 2. Q. Halys (70)
  • 3. K. Majchrzak (78)
  • 4. C. O (79)
  • 5. E. Quinn (81)
  • 6. A. Walton (82)
  • 7. L. Nardi (83)
  • 8. J. Manuel Cer (85)
  • 9. S. Korda (86)
  • 10. A. Shevchenko (89)
  • 11. R. Safiullin (90)
  • 12. J. Brooksby (91)
  • 13. B. van de Zan (92)
  • 14. A. Vukic (93)
  • 15. M. Fucsovics (94)
  • 16. F. Misolic (95)
  • 17. R. Hijikata (96)
  • 18. T. Schoolkate (97)
  • 19. D. Svrcina (98)
  • 20. M. McDonald (102)
      ATP 250 Hangzhou (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 19/08/2025 23:47

      Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)

      • 9. K. Khachanov
      • 13. D. Medvedev
      • 15. A. Rublev
      • 24. A. Bublik
      • 41. C. Moutet
      • 43. C. Ugo Carabelli
      • 47. R. Bautista Agut
      • 48. L. Tien
      • 52. M. Berrettini
      • 58. T. Martin Etcheverry
      • 60. D. Dzumhur
      • 61. M. Cilic
      • 62. M. Arnaldi
      • 63. M. Bellucci
      • 68. D. Goffin
      • 71. A. Kovacevic
      • 72. L. Djere
      • 73. A. Mannarino
      • 74. M. Navone
      • 75. A. Cazaux
      Alternates

      • 1. Y. Bu (76)
      • 2. A. Rinderknec (77)
      • 3. C. O (79)
      • 4. E. Quinn (81)
      • 5. A. Walton (82)
      • 6. L. Nardi (83)
      • 7. J. Manuel Cer (85)
      • 8. S. Korda (86)
      • 9. A. Shevchenko (89)
      • 10. J. Brooksby (91)
      • 11. B. van de Zan (92)
      • 12. A. Vukic (93)
      • 13. M. Fucsovics (94)
      • 14. F. Misolic (95)
      • 15. R. Hijikata (96)
      • 16. T. Schoolkate (97)
      • 17. D. Svrcina (98)
      • 18. V. Royer (99)
      • 19. B. Coric (104)
      • 20. R. Collignon (105)
