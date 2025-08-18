Us Open: Ecco il tabellone del doppio misto. La Paolini dà forfait. Sinner “trova” la Siniakova. Presenza anche di Errani-Vavassori e Musetti
Alla vigilia della Fan Week, il torneo di New York ha ufficializzato il tabellone a 16 coppie del nuovo US Open Mixed Doubles Championship 2025, presentato da Vital Proteins. Un evento innovativo che mette in palio 1 milione di dollari e un titolo Slam, pronto ad accendere il pubblico dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Il format prevede partite sprint con set corti a 4 giochi, no-ad scoring e super tie-break a 10 punti al posto del terzo set fino alle semifinali. La finale, invece, si giocherà al meglio dei tre set tradizionali, sempre con no-ad scoring.
Le coppie al via
Sono otto le coppie entrate direttamente in tabellone, grazie ai ranking combinati:
* Jessica Pegula / Jack Draper
* Iga Swiatek / Casper Ruud
* Elena Rybakina / Taylor Fritz
* Amanda Anisimova / Holger Rune
* Belinda Bencic / Alexander Zverev
* Mirra Andreeva / Daniil Medvedev
* Madison Keys / Frances Tiafoe
* Karolina Muchova / Andrey Rublev
A queste si aggiungono otto wild card di lusso, che rendono il torneo un vero show mondiale:
* Olga Danilovic / Novak Djokovic
* Emma Raducanu / Carlos Alcaraz
* Katerina Siniakova / Jannik Sinner
* Taylor Townsend / Ben Shelton
* Sara Errani / Andrea Vavassori
* Venus Williams / Reilly Opelka
* Naomi Osaka / Gael Monfils
* Lorenzo Musetti / Caty McNally
I movimenti dell’ultima ora
Non sono mancati cambi di programma prima del sorteggio. Jannik Sinner, inizialmente iscritto con Emma Navarro (ritirata), giocherà con la regina del doppio Katerina Siniakova. Lorenzo Musetti, invece, ha dovuto cambiare partner dopo il forfait di Jasmine Paolini, impegnata fino in fondo a Cincinnati: giocherà con l’americana Caty McNally.
Wild card prestigiose sono andate anche a coppie dal fascino unico come Naomi Osaka con Gael Monfils, o la leggenda Venus Williams con Reilly Opelka.
Programma e location
Il torneo scatterà martedì 19 agosto con primo e secondo turno sui campi principali: Arthur Ashe Stadium e Louis Armstrong Stadium. L’accesso agli incontri di Armstrong sarà gratuito per i possessori dell’US Open Fan Access Pass.
Le semifinali e la finale sono in programma mercoledì 20 agosto in sessione serale, sempre a partire dalle 19:00 ET.
Us Open – tabellone principale doppio misto – hard
(1) J. Pegula / J. Draper vs E. Raducanu / C. Alcaraz
O. Danilovic / N. Djokovic vs M. Andreeva / D. Medvedev
(3) I. Swiatek / C. Ruud vs M. Keys / F. Tiafoe
N. Osaka / G. Monfils vs C. McNally / L. Musetti
K. Siniakova / J. Sinner vs B. Bencic / A. Zverev
T. Townsend / (4) B. Shelton vs (4) A. Anisimova / (4) H. Rune
V. Williams / R. Opelka vs K. Muchova / A. Rublev
S. Errani / (2) A. Vavassori vs (2) E. Rybakina / (2) T. Fritz
Senza essersi mai allenati ne aver fatto un doppio la vedo molto dura per Alcaraz e Sinner in coppia battere i migliori doppisti al mondo. Poi certo che singolarmente non ci sia storia ma si tratta di un altro sport e che necessita di pratica
Il fatto che Sinner non meriti di giocare il doppio misto perché non ha punteggio mi pare un attimo fiscale! Ok non gioca in doppio quasi mai nel circuito ma guarda caso in Davis spesso gli si chiede un doppio extra vincente. Non mi pare che in doppio sia scarso fino a che porta l’ insalatiera quando conta!
Se Sinner e Alcaraz non hanno rinunciato, malgrado debbano giocare il giorno dopo la finale di Cincinnati (peraltro 4 potenziali match in due giorni, seppur con set accorciati e deciding point), evidentemente partecipano solo per spirito goliardico (non credo che a loro cambi qualcosa il premio di un milione di dollari, diviso a metà, per i vincitori) e a livello fisico non si spremeranno certo…
Forse non erano così interessati a vincere…
Hai visto Sinner-Berettini in Davis contro coppie tra le più forti?
Sono sicuro che in Davis i 2 azzurri batterebbero anche Cash-Glasspool.
Se non ricordo male fecero anche la super coppia Federer Nadal e persero,,,il doppio non è facile da interpretare anche se molti pensano il contrario
Forza sinner in doppio misto.
Senza fare polemica fa un po’ ridere che i giocatori si lamentano del calendario e dopo fanno questi tornei immediatamente dopo una finale oppure le esibizione varie in Arabia o la Laver Cup. Alla fine non è proprio una questione di calendario ma una questione di quello che conviene di più a loro a livello commerciale e allora dovrebbero chiaramente dirlo
Esibizione non esibizione, una cosa è certa ha catturato l’interesse cosa mai avvenuta per il torneo di doppio misto.
Durerà due giorni , si farà sul serio probabilmente da mercoledì sera quando si giocherà il torneo .
Non una bella notizia per Vavassori che ora dovrà giocarsi il torneo su cui punta , con giocatori veri
La storia di Siniakova non stava in piedi, nel senso che il “misto” non ha ranking e in sostanza è una specie di esibizione (non credo che i maschi servano a 220-230 kmh sulle femminucce, ci sarebbe il rischio di mandare qualcuna all’ospedale).
Poi mi chiedo: i doppisti sono più bravi dei singolaristi?
Allora perché si accontentano di guadagnare così (davvero TANTO) meno?
Poi vedi una coppia improvvisata come Muso-Sonny arrivare in finale in un 1000 (che avrebbero potuto vincere se Lollo non avesse perso la bussola nel tie-break decisivo).
Il doppio misto è purtroppo una specialità quasi estinta come attenzione mediatica e ritorno di pubblico, con questa trovata l’hanno ravvivato, almeno per qualche tempo ancora.
A vedere i partecipanti, almeno è gente che ha diritto di cittadinanza nel tennis che conta e ci sono anche doppiati di livello, sarà una baracconata, vero, ma almeno fatta secondo me con criterio.
Vero, come per la Laver Cup
Andiamoci piano, sono giocatori tutti in top-ranking di singolare che non giocano il doppio per questione di tempo, energie e soldi.
Pensi che Cash-Glasspool (#1 e #2 del doppio) possano battere Sinner-Alcaraz in un match con premio da 5 milioni?
Io credo di no…
Tra l’altro, l’ultimo ban che mi appare prima dei commenti, riporta una dichiarazione al vetriolo di Siniakova che attacca gli organizzatori perché non avevano inserito i numeri uno del doppio(maschile e femminile)tra i partecipanti. Jannik deve averlo letto e si è intenerito….
Non come a Carlos, a giudicare dalle numerose insensate esibizioni che gioca Alcaraz…
Ben venga una novità che cerca sia di attirare interesse,sia di dare nuova linfa ad una specialità finita in naftalina. Nel bene o nel male è un mese che si parla di questo mixed double. Sinceramente sono curioso, e credo ci saranno match divertenti e interessanti.
Se non accedi per merito, non è sport.
Non mi stupirei di vedere la coppia Sin-Sin (il soprannome sui social) tutta vestita da Nike.
Non per caso Anna era passata a Nike durante la sua love-story con il Divino.
Una defezione (o epurazione?) importante è quella di Kyrgios, sostituito da Monfils.
La sua posizione contro il #1 non sembra pagare fuori dai social…
Invece a Jannik i soldi fanno schifo. Ancora non è finito il processo di santificazione?
Che bella cosa ..
Gli organizzatori hanno già vinto e così gli sponsor, con un interesse incredibile del pubblico e dei social.
Riuscire a portare Jannik e Carlos dopo una finale giocata poche ore prima… sa di miracolo (in dollari).
Draper che rientra da infortunio.
Musetti pure forzato nei tempi.
Zverev pare messo in camera iperbarica.
Monfils senza moglie.
Pegula e Siniakova integrate e zittire…
C’è lo zampino di Trump?
Ahahahah (*-*)
Io non ci credo che Sinner si presenti a NY per questa pagliacciata il giorno dopo una finale di un 1000… aspetta solo che finisca la finale per annunciare il ritiro, suonerebbe male farlo prima. Forse Alcaraz ci sarà perché è attaccato ai soldi in maniera morbosa.
Sono contento che sinner abbia scelto una specialista del doppio anche se credo abbia poche possibilità contro coppie come Errani/vava o anche la Townsend con shelton
Jannik ormai dal punto di vista economico è una multinazionale a tutti gli effetti,la Nike e la Head avranno fatto carte false per far giocare il Benzinaio…
Katerina ottima tennista di doppio,bionda e di bella presenza.
Ci sarà da divertirsi.
Sospetto una gran pagliacciata con zero agonismo, tante risate e con i giocatori che prenderanno questo evento promozionale come momento di relax e di primo contatto con i campi. Uno slam svilito ad esibizione, mah.
Qualche? Una fila….
madoo meglio di così non poteva, che grande
E pensare che qualche giornale (non faccio nomi) ieri aveva pubblicato la fake news di Jannik in coppia con la ex Kalinskaya…. 🙂