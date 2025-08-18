Us Open: Ecco il tabellone del doppio misto. La Paolini dà forfait. Sinner “trova” la Siniakova. Presenza anche di Errani-Vavassori e Musetti

Alla vigilia della Fan Week, il torneo di New York ha ufficializzato il tabellone a 16 coppie del nuovo US Open Mixed Doubles Championship 2025, presentato da Vital Proteins. Un evento innovativo che mette in palio 1 milione di dollari e un titolo Slam, pronto ad accendere il pubblico dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Il format prevede partite sprint con set corti a 4 giochi, no-ad scoring e super tie-break a 10 punti al posto del terzo set fino alle semifinali. La finale, invece, si giocherà al meglio dei tre set tradizionali, sempre con no-ad scoring.

Le coppie al via

Sono otto le coppie entrate direttamente in tabellone, grazie ai ranking combinati:

* Jessica Pegula / Jack Draper

* Iga Swiatek / Casper Ruud

* Elena Rybakina / Taylor Fritz

* Amanda Anisimova / Holger Rune

* Belinda Bencic / Alexander Zverev

* Mirra Andreeva / Daniil Medvedev

* Madison Keys / Frances Tiafoe

* Karolina Muchova / Andrey Rublev

A queste si aggiungono otto wild card di lusso, che rendono il torneo un vero show mondiale:

* Olga Danilovic / Novak Djokovic

* Emma Raducanu / Carlos Alcaraz

* Katerina Siniakova / Jannik Sinner

* Taylor Townsend / Ben Shelton

* Sara Errani / Andrea Vavassori

* Venus Williams / Reilly Opelka

* Naomi Osaka / Gael Monfils

* Lorenzo Musetti / Caty McNally

I movimenti dell’ultima ora

Non sono mancati cambi di programma prima del sorteggio. Jannik Sinner, inizialmente iscritto con Emma Navarro (ritirata), giocherà con la regina del doppio Katerina Siniakova. Lorenzo Musetti, invece, ha dovuto cambiare partner dopo il forfait di Jasmine Paolini, impegnata fino in fondo a Cincinnati: giocherà con l’americana Caty McNally.

Wild card prestigiose sono andate anche a coppie dal fascino unico come Naomi Osaka con Gael Monfils, o la leggenda Venus Williams con Reilly Opelka.

Programma e location

Il torneo scatterà martedì 19 agosto con primo e secondo turno sui campi principali: Arthur Ashe Stadium e Louis Armstrong Stadium. L’accesso agli incontri di Armstrong sarà gratuito per i possessori dell’US Open Fan Access Pass.

Le semifinali e la finale sono in programma mercoledì 20 agosto in sessione serale, sempre a partire dalle 19:00 ET.

Us Open – tabellone principale doppio misto – hard

(1) J. Pegula / J. Draper vs E. Raducanu / C. Alcaraz

O. Danilovic / N. Djokovic vs M. Andreeva / D. Medvedev

(3) I. Swiatek / C. Ruud vs M. Keys / F. Tiafoe

N. Osaka / G. Monfils vs C. McNally / L. Musetti

K. Siniakova / J. Sinner vs B. Bencic / A. Zverev

T. Townsend / (4) B. Shelton vs (4) A. Anisimova / (4) H. Rune

V. Williams / R. Opelka vs K. Muchova / A. Rublev

S. Errani / (2) A. Vavassori vs (2) E. Rybakina / (2) T. Fritz