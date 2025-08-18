Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma delle finali. In campo Jannik Sinner e poi Jasmine Paolini
18/08/2025 00:00 4 commenti
P&G Center Court – ore 21:00
Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz
Loading ...
Iga Swiatek vs Jasmine Paolini (Non prima 00:00)
Loading ...
TAG: Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
4 commenti
Domani Jasmine e Jannik possono riscrivere un’altra pagina di storia del tennis italiano.
Il fattore J 🙂
@ Pippolivetennis (#4462178)
Grazie a te!
Sulla finale femminile ho votato Sinner 2-1…si va sul sicuro..
Ahahahahah…
Redazione si fa per scherzare…(c’è un errore sul 2-1 Swiatek)