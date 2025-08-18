Le finali di Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma delle finali. In campo Jannik Sinner e poi Jasmine Paolini

18/08/2025 00:00 4 commenti
Jannik Sinner e Jasmine Paolini - Foto getty images
P&G Center Court – ore 21:00
Jannik Sinner ITA vs Carlos Alcaraz ESP

Iga Swiatek POL vs Jasmine Paolini ITA (Non prima 00:00)

4 commenti

matl 18-08-2025 01:48

Domani Jasmine e Jannik possono riscrivere un’altra pagina di storia del tennis italiano.

 4
Bah (Guest) 18-08-2025 00:11

Il fattore J 🙂

 3
LiveTennis.it Staff 18-08-2025 00:11

@ Pippolivetennis (#4462178)

Grazie a te!

 2
Pippolivetennis 18-08-2025 00:10

Sulla finale femminile ho votato Sinner 2-1…si va sul sicuro..
Ahahahahah…
Redazione si fa per scherzare…(c’è un errore sul 2-1 Swiatek)

 1
