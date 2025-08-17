Jasmine Paolini lotta e vola in finale al WTA 1000 di Cincinnati
Che battaglia sul cemento di Cincinnati. Jasmine Paolini firma un’altra vittoria e approda per la terza volta in carriera in una finale WTA 1000, superando Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-3, 6-7(2), 6-3 in un match durissimo e ricco di emozioni, durato oltre due ore e mezza.
La partita era iniziata nel migliore dei modi per l’azzurra, molto concentrata fin dai primi scambi. Con un tennis aggressivo e un servizio sempre incisivo, Paolini ha preso subito in mano il ritmo del match, muovendo la russa da una parte all’altra del campo e strappando il primo set con autorità (6-3).
Nel secondo parziale sembrava poter chiudere rapidamente i conti: avanti 5-3 e a un passo dalla vittoria, Jasmine si è però complicata la vita. Kudermetova, fino a quel momento troppo fallosa in risposta, ha improvvisamente cambiato tattica, affidandosi a un rovescio slice profondo che ha tolto ritmo all’azzurra. Paolini ha iniziato a sbagliare qualche colpo di troppo e la russa, ritrovata fiducia, ha approfittato della situazione portando il set al tie-break, dominato con autorità.
A quel punto il match si è trasformato in una vera e propria maratona psicologica e fisica. Paolini avrebbe potuto accusare il contraccolpo, ma ancora una volta ha mostrato una tenuta mentale da grande campionessa. Nel terzo set, quando la tensione era alle stelle, è stata proprio l’azzurra a riprendere in mano il gioco. Solida nei turni di battuta e coraggiosa negli scambi più duri, Jasmine ha trovato vincenti nei momenti chiave, mentre Kudermetova è tornata a commettere errori pesanti. Con il pubblico in crescente sostegno, l’italiana ha piazzato l’allungo decisivo nel sesto gioco (annullando poi tre pericolose palle break sul 4 a 2) e chiudendo la partita per 6-3, lasciandosi andare a un urlo liberatorio che ha fatto esplodere la sua gioia.
Questa vittoria porta Paolini a vivere una finale prestigiosa: sfiderà Iga Swiatek, capace a sua volta di piegare Elena Rybakina nella prima semifinale. Sarà una sfida di altissimo livello tra due giocatrici che hanno raggiunto complessivamente cinque finali negli ultimi sette Slam, un dato che conferma quanto siano oggi tra le protagoniste assolute del circuito.
Marco Rossi
TAG: Jasmine Paolini, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
Visto fino allo sparegGioco, in differetta.
Poi basta perché l’amico da cui guardo a scrocco aveva sonno e mi invitò gentilmente alla porta.
In quel momento ci speravo tanto e ci credevo meno, ma Gelsomina è CinCinRi-nata!
Certo che la Polacca stasera purtroppo il rovescio lo saprà giocare meglio della Russa.
Che getti il cuore oltre l’ostacolo, come sicuramente farà.
Tra loro chi ha più da perdere è la Polacca.
Se scenderà in campo a cuor leggero e convinto, ci spero come ieri, ci credo tanto quanto.
Alè Gelsomina!
@ Roger Rose (#4462172)
Quoto tutto.
In un anno solare, tra paolini schiavone e pennetta,mi prenderei sempre jasmine .
Una continuità e un sorriso che catturano, 2 caratteristiche che nessuna delle altre ha mai avuto.
E pensare che a inizio carriera non ci avrei scommesso 1 euro,la vedevo in top 30 max 20 anche per via del fisico minuto. Le vere imprese le sta facendo questa ragazza
A livello vittorie Slam Schiavone e Pennetta, nei Mille comanda Paolini…
Ciao a tutti, sono a Cincinnati. Grande Jasmine. Davvero un orgoglio italiano. Questi risultati scriveranno la storia del tennis. P.s. Sara Errani determinante. Ho osservato attentamente e durante tutta la partita ha parlato solo lei, praticamente mai Gaio. Ha fatto da incitatore ma guida tutto lei
Ogni volta che vedo Jas giocare mi chiedo come sia possibile che sia così forte, sembra davvero il paradosso del calabrone ( che é falso ma é bello crederci), comunque vada sarà un successo.
Da molto si capisce poi che Saretta sa cosa dirle tatticamente nei momenti di difficoltà e Gelsomina con la sua intelligenza esperienza ma soprattutto bravura fa tutto alla perfezione.
Oltre ogni limite, encomiabile.
Ormai si fa fatica a tenere il conto delle finali che raggiungono i nostri tra singolari maschili o femminili doppi doppi misti. Quando Fognini vinse il 1000 di Montecarlo non molti anni fa ci mancava poco che venisse invitato al Quirinale. Ora dobbiamo solo sperare che in questi anni venga fuori un’altra Paolini io ne vedo una all’orizzonte che potrà darci soddisfazioni.
Quando ce la abbiamo mai avuta una giocatrice con questi risultati nella storia italiana? Mai
Jasmine, Jasmine! Io ti voglio tanto bene e tifo sempre per te. Ma dopo la fine del secondo set ho spento. Non ce la facevo più! Perché mi fai soffrire così?! E meno male che alla fine mi hai reso felice…
Jas torna a volare e centra la prestigiosa finale di Cincinnati. Dopo un periodo grigio in cui la nostra azzurra sembrava aver smarrito il suo tennis scintillante, finalmente si ritrova e torna protagonista, ruolo che le calza a pennello. Torneo e partita stile montagne russe, ma che importa. Contava vincere, arrivare in fondo e ritrovare fiducia e sorriso. Adesso la fortissima Iga, ma chi crede in Jas, tiri una riga..
W il sorriso della nostra Gelsomina, giocoso argine contro le aggressive energumene. A casa tutte le Kudermetove e i loro coach vampireschi.
Vero che doveva chiuderla un’ora prima, ma è vero pure che mi sono fatto due birre in più.