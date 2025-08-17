US Open 2025: tutte le date chiave da segnare in agenda
L’attesa sta per finire: lo US Open 2025 è pronto a prendere vita a New York, con un calendario ricco di appuntamenti che scandiranno le giornate fino al via ufficiale del tabellone principale.
Si parte domenica 17 agosto, oggi, con il sorteggio del tabellone di doppio misto, preludio a una settimana intensa di qualificazioni: da lunedì 18 a giovedì 21 agosto centinaia di tennisti proveranno a strappare un pass per il main draw. Nel frattempo, il titolo del Mixed Doubles Championship sarà in palio tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto.
Giovedì 21 agosto sarà invece la giornata più attesa dai fan: il sorteggio ufficiale del tabellone principale di singolare, che determinerà i cammini dei grandi favoriti e degli outsider. Il giorno dopo, venerdì 22 agosto, sarà la volta del Media Day, con i protagonisti che incontreranno la stampa mondiale.
Tradizione rispettata anche nel 2025 con l’Arthur Ashe Kids’ Day, in programma sabato 23 agosto, evento che unisce spettacolo, musica e divertimento per i più piccoli.
Infine, si parte: il tabellone principale di singolare scatterà domenica 24 agosto, dando ufficialmente il via all’ultimo Slam della stagione.
US Open 2025 – Date chiave
Mixed Doubles Draw: Domenica 17 agosto
Qualifying Matches: Lunedì 18 – Giovedì 21 agosto (sorteggio oggi)
Mixed Doubles Championship: Martedì 19 – Mercoledì 20 agosto
Main Draw Singles Draw: Giovedì 21 agosto
Media Day: Venerdì 22 agosto
Arthur Ashe Kids’ Day: Sabato 23 agosto
Main Draw Singles Begins: Domenica 24 agosto
TAG: Us Open, Us open 2025
Giochera il doppio con la ex fidanzata. E’ uscito l’articolo sul messaggero on line pochi minuti fa
Proprio in tema di Mixed Doubles: Sinner ha tempo fino alle ore 21 italiane (14 in NY) a comunicare la sua nuova compagna.
Qui fa noi siamo poco sensibili a questo tema mentre a livello internazionale stanno uscendo le tesi più incredibili:
– Emma si è ritirata per nascondere la sua attuale relazione sentimentale con Sinner;
– proposta Eva Lys (che in ucraino significa VOLPE);
– Sabalenka senza Grigor avrebbe accettato solo Berrettini;
– Coco Gauff bloccata da sponsor (, Barilla?);
– Sinner ha chiesto ad Emma di andare a Monterrey per riposarsi e non dover correre a NY in 12 ore;
– eccetera.
Insomma tutti criticano questa strana edizione del mixed ma l’interesse resta davvero altissimo, per la gioia degli sponsor.