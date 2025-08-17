Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali femminili e finale doppi. Swiatek doma Rybakina e vola in finale a Cincinnati: prima volta nell’ultimo atto in Ohio. In campo Jasmine Paolini e Musetti-Sonego (LIVE)

Alla terza occasione, Iga Swiatek ce l’ha fatta. Dopo due semifinali consecutive, la polacca conquista per la prima volta la finale del WTA 1000 di Cincinnati, superando Elena Rybakina con il punteggio di 7-5, 6-3 e confermandosi in uno stato di forma che la rilancia come una delle principali favorite in vista dello US Open.

Il match è stato intenso, soprattutto nel primo set, quando la kazaka sembrava avere in mano le chiavi dell’incontro. Rybakina, forte al servizio e incisiva con il dritto, ha trovato il break nel momento giusto, portandosi a servire per il parziale. Proprio lì, però, è arrivata la reazione di Swiatek, che con determinazione e ritmo ha recuperato lo svantaggio e chiuso 7-5, ribaltando completamente l’inerzia della sfida.

Nel secondo set la numero 3 del mondo ha alzato ulteriormente il livello, dominando gli scambi più lunghi e muovendo la rivale da una parte all’altra del campo. Rybakina ha provato a restare aggrappata al match, ma la solidità e l’intensità di Swiatek l’hanno fatta progressivamente vacillare. Decisivo il settimo game, dove la polacca ha salvato due palle del controbreak e ha consolidato il 5-2, chiudendo poco dopo l’incontro con autorità.

Per Swiatek si tratta della prima finale in carriera a Cincinnati, raggiunta con un tennis rapido, intenso e un servizio sorprendentemente efficace, un’arma che nelle ultime settimane si è rivelata fondamentale. Dopo il trionfo a Wimbledon, la polacca continua a mostrare segnali di crescita e ambizione, candidandosi seriamente anche al titolo nello Slam newyorkese.

In finale troverà Jasmine Paolini o Veronika Kudermetova, pronte a contenderle il trofeo in Ohio. Qualunque sarà l’avversaria, Swiatek si presenta come la donna da battere.

