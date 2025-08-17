Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali femminili e finale doppi. Swiatek doma Rybakina e vola in finale a Cincinnati: prima volta nell’ultimo atto in Ohio. In campo Jasmine Paolini e Musetti-Sonego (LIVE)

17/08/2025 21:08 139 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Alla terza occasione, Iga Swiatek ce l’ha fatta. Dopo due semifinali consecutive, la polacca conquista per la prima volta la finale del WTA 1000 di Cincinnati, superando Elena Rybakina con il punteggio di 7-5, 6-3 e confermandosi in uno stato di forma che la rilancia come una delle principali favorite in vista dello US Open.
Il match è stato intenso, soprattutto nel primo set, quando la kazaka sembrava avere in mano le chiavi dell’incontro. Rybakina, forte al servizio e incisiva con il dritto, ha trovato il break nel momento giusto, portandosi a servire per il parziale. Proprio lì, però, è arrivata la reazione di Swiatek, che con determinazione e ritmo ha recuperato lo svantaggio e chiuso 7-5, ribaltando completamente l’inerzia della sfida.

Nel secondo set la numero 3 del mondo ha alzato ulteriormente il livello, dominando gli scambi più lunghi e muovendo la rivale da una parte all’altra del campo. Rybakina ha provato a restare aggrappata al match, ma la solidità e l’intensità di Swiatek l’hanno fatta progressivamente vacillare. Decisivo il settimo game, dove la polacca ha salvato due palle del controbreak e ha consolidato il 5-2, chiudendo poco dopo l’incontro con autorità.
Per Swiatek si tratta della prima finale in carriera a Cincinnati, raggiunta con un tennis rapido, intenso e un servizio sorprendentemente efficace, un’arma che nelle ultime settimane si è rivelata fondamentale. Dopo il trionfo a Wimbledon, la polacca continua a mostrare segnali di crescita e ambizione, candidandosi seriamente anche al titolo nello Slam newyorkese.

In finale troverà Jasmine Paolini o Veronika Kudermetova, pronte a contenderle il trofeo in Ohio. Qualunque sarà l’avversaria, Swiatek si presenta come la donna da battere.

USA Combined Cincinnati – Semifinali singolare e finale doppi – hard – 🌦️

P&G Center Court – ore 19:00
(9) Elena Rybakina KAZ vs (3) Iga Swiatek POL
WTA Cincinnati
Elena Rybakina [9]
0
5
3
0
Iga Swiatek [3]
0
7
6
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

Veronika Kudermetova RUS vs (7) Jasmine Paolini ITA Non prima 21:00

WTA Cincinnati
Veronika Kudermetova
40
3
7
2
Jasmine Paolini [7]
40
6
6
4
Mostra dettagli

Nikola Mektic GBR / Rajeev Ram USA vs Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Erin Routliffe NZL Non prima 01:30

Il match deve ancora iniziare

139 commenti.

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
piper 17-08-2025 23:21

Servono 3 ottime prime.

 139
Replica | Quota | 0
Sinner@Raducanu 17-08-2025 23:17

Dai Jasmine sono appena arrivato.
FORZA!!!

 138
Replica | Quota | 1
+1: Marco M.
piper 17-08-2025 23:15

Ma porc palett con sti slice.

 137
Replica | Quota | 1
+1: Marco M.
Az67 (Guest) 17-08-2025 22:59

Che patimento, jas!!! Forza! E vero che vk adesso sbaglia meno, ma il killer instinct sul 5/4! Alé

 136
Replica | Quota | 0
Marco M. 17-08-2025 22:59

Scritto da Maury
Se perde questa partita, si deve mangiare gomiti, racchetta e la Alè Alè alè che continuo a non capire del perché la Paolini non le chieda cortesemente di andarsene.

Ovviamente eri troppo impegnato a scrivere contro la Errani per esserti accorto del “sermone” tra il secondo e terzo set dove ha battezzato Jasmine e si è visto dal primo game quanto sia servito…

 135
Replica | Quota | 0
+1: Detuqueridapresencia
-1: digeritor
piper 17-08-2025 22:56

Scritto da piper
Ora Veronika sbaglia decisamente meno.

Come scritto ha fatto 2 gratuiti.

 134
Replica | Quota | 1
+1: Marco M.
piper 17-08-2025 22:54

Ora Veronika sbaglia decisamente meno.

 133
Replica | Quota | 0
Maury (Guest) 17-08-2025 22:52

Se perde questa partita, si deve mangiare gomiti, racchetta e la Alè Alè alè che continuo a non capire del perché la Paolini non le chieda cortesemente di andarsene.

 132
Replica | Quota | -1
+1: digeritor
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
piper 17-08-2025 22:51

Scritto da Oldcot@66
C’è stato del dolo

No, Mirano.

 131
Replica | Quota | 6
+1: Marco M., Alexpivi, drummer, renzopii, Detuqueridapresencia, pablito
Don Budge fathers 17-08-2025 22:48

Sara detta la tabellina di marcia del 3° set.

Forza Gelsomina.

 130
Replica | Quota | 1
+1: Marco M.
Maxiclimb (Guest) 17-08-2025 22:47

Masterclass su come resuscitare i cadaveri.
Il Dr. Frankenstein non avrebbe saputo far di meglio, forse solo un tizio in Palestina tanti anni fa c’è riuscito, o così dicono.

Scherzi a parte, purtroppo anche questa non è una grossa novità in campo femminile, e bisogna accettarlo.

 129
Replica | Quota | -1
-1: Kenobi
Oldcot@66 17-08-2025 22:45

C’è stato del dolo

 128
Replica | Quota | 0
Alexpivi 17-08-2025 22:43

purtroppo jasmine sta giocando veramente male e la veronika quasi ancora peggio !
se continua ad avere paura per jasmine è veramente dura …
forza JASSS !!!

 127
Replica | Quota | 0
Marco M. 17-08-2025 22:43

Scritto da Petergabriel
Sarà Errani…ale’ale’ale’poi?

A me non da fastidio se qualcuno critica, me ne da molto chi gode quando le cose non vanno benissimo…

 126
Replica | Quota | 2
+1: Etor, renzopii, Detuqueridapresencia
-1: digeritor
-1: digeritor
Stefan Navratil (Guest) 17-08-2025 22:42

Jasmine che disastro!!! Ora resettare e ripartire (più) convinta!

 125
Replica | Quota | 0
Marco M. 17-08-2025 22:41

Al break del decimo game mi è arrivato sul bracciolo della poltrona lo spirito di Germano Mosconi e mi ha fatto le congratulazioni…

 124
Replica | Quota | 1
+1: Detuqueridapresencia
Razzotto 17-08-2025 22:41

E niente, inutile provare a spiegarsi ste situazioni nel tennis. Purtroppo non c’è modo di farsene una ragione

 123
Replica | Quota | 3
+1: Marco M., renzopii, Mats
piper 17-08-2025 22:41

Si va al 3° set, tutto da rifare.

 122
Replica | Quota | 1
+1: Marco M.
Petergabriel (Guest) 17-08-2025 22:39

Sarà Errani…ale’ale’ale’poi?

 121
Replica | Quota | -3
+1: digeritor
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Giampieur77, renzopii
piper 17-08-2025 22:37

Buon trend nei tiebreak per Veronika in questa stagione.

 120
Replica | Quota | 0
Don Budge fathers 17-08-2025 22:36

Scritto da piper

Scritto da Don Budge fathers
Forza Gelsomina portiamo il 2° set al tb…

E al tiebreak ci siamo.

Ora andiamo in finale…

 119
Replica | Quota | 1
+1: piper
piper 17-08-2025 22:35

Scritto da Don Budge fathers
Forza Gelsomina portiamo il 2° set al tb…

E al tiebreak ci siamo.

 118
Replica | Quota | 2
+1: Detuqueridapresencia, Don Budge fathers
Marco M. 17-08-2025 22:35

Tie Break: shhhh

 117
Replica | Quota | 1
+1: Detuqueridapresencia
Giambi (Guest) 17-08-2025 22:34

Scritto da Detuqueridapresencia
Jas andiamo a chiudere senza paura!

Ed invece ha servito con paura. Un classico del tennis non perdi mai il servizio e lo perdi quando vai a servire per la finale. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che succederà.

 116
Replica | Quota | 1
+1: renzopii
piper 17-08-2025 22:33

Così Jas senza paura.

 115
Replica | Quota | 1
+1: Detuqueridapresencia
Stefan Navratil (Guest) 17-08-2025 22:33

Jasmine che mi combini! Forza!

 114
Replica | Quota | 0
Don Budge fathers 17-08-2025 22:32

Forza Gelsomina portiamo il 2° set al tb…

 113
Replica | Quota | 2
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Luca (Guest) 17-08-2025 22:32

Non concedere una palla break tutta la partita e perdere il servizio nel game che può chiuderla

La definizione del/della tennista pi_ppa

 112
Replica | Quota | 0
+1: digeritor
-1: renzopii
Detuqueridapresencia 17-08-2025 22:31

“Malakina” le ha detto il marito

Grande

Mannaggia ora rischiamo al servizio

 111
Replica | Quota | 0
Razzotto 17-08-2025 22:31

Come resuscitare i morti

 110
Replica | Quota | 3
+1: Detuqueridapresencia, Oldcot@66, Mats
Detuqueridapresencia 17-08-2025 22:29

Si è inceppata Jas sul più bello e sta sbagliando l’impossibile

 109
Replica | Quota | 0
piper 17-08-2025 22:29

Jas sta rimettendo in partita Ver.

 108
Replica | Quota | 1
+1: Detuqueridapresencia
Daniele (Guest) 17-08-2025 22:28

Ma che sta combinando? Inguardabile

 107
Replica | Quota | 0
Detuqueridapresencia 17-08-2025 22:28

Mannaggia la pupazza …. tutto da rifare

 106
Replica | Quota | 0
piper 17-08-2025 22:28

Noooooooooooooooo!

 105

Detuqueridapresencia 17-08-2025 22:27

Fiuuuu 40-40 … forzaaaaa

 104
Replica | Quota | 0
Adrien Ouilecoup (Guest) 17-08-2025 22:26

Raccattapalle meno agee’ ce ne sono in quel di Cincinnati ?

 103
Replica | Quota | -1
-1: renzopii
Detuqueridapresencia 17-08-2025 22:26

Noooooooo Jas …. nooo

Due PB….

 102
Replica | Quota | 0
piper 17-08-2025 22:25

Azz Jas.

 101
Replica | Quota | 1
+1: Detuqueridapresencia
« Commenti più vecchi (100 precedenti)