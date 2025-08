Alexandr Binda conquista la prima finale Challenger ad Astana dopo una battaglia contro Shelbayh

Alexandr Binda (n.420 ATP) scrive una pagina indimenticabile della sua giovane carriera centrando la prima finale nel circuito Challenger, al termine di una semifinale combattutissima nel Challenger 50 di Astana. L’azzurro si è imposto sul giordano Abdullah Shelbayh (n.386) con il punteggio di 7-6(6) 4-6 7-5 dopo quasi tre ore di gioco e mille emozioni, conquistando un traguardo che resterà a lungo nella sua memoria.

Nel primo set, Binda ha saputo resistere nei momenti di massima pressione, annullando una palla set nel tie-break prima di chiudere per 8-6 e portarsi avanti nel match. Il secondo parziale ha visto la pronta reazione di Shelbayh, che ha conquistato il set per 6-4 e riportato tutto in equilibrio.

Il terzo set è stato un autentico romanzo: Binda si era guadagnato subito un break di vantaggio ma lo perdeva, dopo una lunga interruzione per pioggia, si è ritrovato a dover fronteggiare due palle break consecutive sul 3-4 che avrebbero mandato a servire per il match il giocatore giordano. L’azzurro ha stretto i denti, annullato entrambe le chance, e sul 5 pari ha approfittato di un sanguinoso doppio fallo di Shelbayh per ottenere il break decisivo.

Nel game finale, Binda ha dovuto superare anche la tensione e qualche brivido di troppo: mancati tre match point, poi annullata una palla del controbreak, ma al quarto tentativo è riuscito a chiudere per 7-5, lasciandosi andare a una comprensibile esultanza.

Ora lo attende la sua prima finale Challenger contro il vincente del match tra Shintaro Imai (JPN) e Nicolai Budkov Kjaer (NOR): comunque vada, per Alexandr Binda sarà già un risultato storico e una base solida su cui costruire il futuro.

ATP Astana Abdullah Shelbayh [7] Abdullah Shelbayh [7] 6 6 5 Alexandr Binda Alexandr Binda 7 4 7 Vincitore: Binda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Binda 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 A. Binda 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Shelbayh 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Binda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Binda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Binda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Binda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Shelbayh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Binda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Binda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Shelbayh 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 4-3 A. Binda 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 A. Shelbayh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 A. Binda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Shelbayh 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Binda 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Binda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Binda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 A. Shelbayh 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Binda 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 A. Shelbayh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Binda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Binda 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Binda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico