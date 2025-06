La WTA torna a Chennai: nel 2025 di nuovo il grande tennis femminile in India

Il calendario del tennis femminile 2025 si arricchisce di una tappa tanto attesa quanto simbolica: il circuito WTA farà nuovamente tappa a Chennai, in India, con un torneo WTA 250 che si disputerà la settimana del 27 ottobre su campi in cemento all’aperto. La notizia, ufficializzata lunedì, è stata accolta con entusiasmo sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi locali, che da anni sognavano il ritorno del grande tennis nella loro città.

L’ultima edizione del torneo femminile a Chennai risale al 2022. Da allora, la voglia di tennis non si è mai spenta in India e la popolazione ha continuato a dimostrare una passione straordinaria per questo sport. Dopo anni di trattative e sforzi organizzativi, la città potrà finalmente ospitare di nuovo alcune delle migliori giocatrici del circuito mondiale.





