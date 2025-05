Becker: “Se il pubblico francese è contro di te, non hai alcuna possibilità di vincere Roland Garros”

Boris Becker ritiene che il pubblico a Roland Garros sia molto importante, così decisivo che non hai chance di vincere se ti prende di mira ed è contro di te. Un’affermazione importante e singolare quella del sei volte campione Slam, mai arrivato oltre alla semifinale al Bois de Boulogne. Becker, oggi opinionista di Eurosport, ha parlato nel corso di un evento all’interno del torneo parigino, rilasciando alcune dichiarazioni interessanti oltre che sul pubblico anche su Alcaraz e Djokovic.

“Roland Garros è un torneo molto difficile da vincere perché devi trovare il modo di conquistare il pubblico parigino” afferma Boris. “Quando il pubblico ti è contro, credimi, non hai possibilità, è impossibile. Devi trovare un modo per connetterti con i parigini e portarli dalla tua parte; idealmente, otterrai il loro supporto.”

Becker, che vanta un titolo a Roland Garros come allenatore di Novak Djokovic, ha analizzato la situazione attuale del serbo. “Novak è come un fratello minore per me, gli voglio molto bene. Penso che abbia ancora del tennis dentro di sé, ma deve essere realista. Non sta ringiovanendo. Non può giocare per sempre; deve affrontare la realtà e chiedersi: ‘Per quanto tempo ancora voglio giocare?’. Ora ha la sfida di trovare qualcuno che possa stare a suo fianco e dal quale imparare qualcosa o essere da lui stimolato. Questa è la parte difficile.”

Becker ha anche parlato delle aspettative generate da Carlos Alcaraz. “Alcaraz è il ragazzo d’oro del tennis. Ha un gioco affascinante. E per quanto riguarda il suo documentario (trasmesso sul network Netflix, ndr) dimostra quanto sia difficile raggiungere la vetta, e che rimanerci lo è ancora di più. Vedremo dove sarà tra 10 o 15 anni. Spero che possa giocare a lungo e avere successo. Si farà strada da solo e non vedo l’ora di vederlo in campo nelle sue prossime sfide” conclude il tedesco.

Mario Cecchi