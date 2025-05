Rybakina e l’attesa: “Giocare dopo gli uomini è complicato, non sai mai quanto durerà”

Elena Rybakina continua la sua avventura al Roland Garros 2025 con rinnovata fiducia dopo il successo a Strasburgo, il primo titolo della stagione che ha segnato una svolta in un’annata finora difficile per la kazaka. L’ex numero 3 del mondo ha parlato delle sue sensazioni attuali e delle difficoltà affrontate in questa stagione particolare.

“Decisamente non è l’inizio di stagione che avevo solitamente prima. Normalmente, dopo la pre-season giocavo molto bene. Questa volta è stato diverso. L’anno scorso mi sono persa la fine di tutta la stagione, mi serve tempo per tornare dove voglio essere, ma poco a poco credo che stiamo andando nella direzione giusta, lavorando praticamente su tutto per essere migliore ogni giorno,” ha spiegato Rybakina in conferenza stampa.

La kazaka ha dovuto affrontare anche le difficoltà logistiche di giocare dopo un match maschile che si è prolungato oltre le aspettative: “Ho fatto il riscaldamento alle 12:30, e poi ero già pronta alle 13:00. Stava piovendo un po’. Questo non ha cambiato molto l’orario, ma la partita precedente, quella degli uomini, è durata decisamente di più.”

Rybakina ha descritto la lunga attesa: “Non ho fatto molto. Solo riscaldamento, mi sono cambiata, ho pranzato, ho parlato un po’ con il team e poi ho aspettato la mia partita. Ho fatto un pisolino, cosa che non faccio di solito. Ma la partita precedente è stata davvero molto lunga.”

La campionessa di Wimbledon 2022 ha sottolineato le complicazioni di giocare dopo gli uomini: “Se giochi dopo gli uomini, non sai mai cosa succederà perché giocano al meglio dei cinque set. È un po’ complicato. Devi essere preparata. Se vai a riscaldarti e la partita continua, aspetti e torni a riscaldarti. Questo è il massimo che puoi fare. È quello che c’è. Cerchi di farlo nel miglior modo possibile.”

Un tema delicato affrontato è stato quello riguardante Stefano Vukov, il suo ex allenatore con cui continua a lavorare in forma non ufficiale seguendo le indicazioni della WTA: “Normalmente ci alleniamo insieme tra i tornei, non quando il torneo è in corso.”

Rybakina ha chiarito che Vukov rimane parte del suo team, anche se in una forma diversa rispetto al passato, gestendo una situazione complessa che ha caratterizzato gran parte della sua stagione.





Francesco Paolo Villarico