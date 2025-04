Raducanu perde uno dei suoi top sponsor

Continuano gli alti e bassi per Emma Raducanu, con segnali importanti di ripresa in campo ma anche la perdita di uno dei suoi sponsor principali. Secondo quanto riporta il tabloid britannico Mail on Sunday, la compagnia telefonica Vodafone non avrebbe rinnovato il suo accordo con Raducanu poiché, arrivati alla scadenza del contratto di sponsorizzazione, il management della tennista avrebbe richiesto una cifra per il rinnovo considerata “troppo elevata”. Questo contratto fu siglato nel dicembre del 2021 successivamente alla vittoria di Emma a US Open, portando nelle casse della tennista ben tre milioni di sterline l’anno, diventando il brand più remunerativo nel suo portafoglio. Vodafone tra l’altro sponsorizza Jack Draper, nuovo top10 britannico.

Raducanu esplose a livello globale con un’immagine fortissima dopo quell’incredibile trionfo negli USA, ottenuto a soli 19 anni – divenne la più giovane a vincere lo Slam di New York – ma da allora non è più riuscita a vincere un titolo WTA, finendo invece preda di moltissime incertezze sul piano tecnico, un vorticoso cambio di coach e soprattutto serissimi infortuni, incluse ben tre operazioni a polso e piedi. Le scorse settimane a Miami è tornata a brillare in torneo, con buone prestazioni che le sono valse l’approdo negli ottavi di finale e il ritorno tra le prime 50 WTA.

Nonostante le sue difficoltà in campo, Raducanu è rimasta una delle atlete più appetibili per partnership commerciali, tanto da esser stata nel 2024 la settima atleta più pagata con ben 14 milioni di dollari (dati Forbes), con accordi commerciali con brand del lusso come Dior e Tiffany & Co.

Emma ha dato forfait alle qualificazioni per la Billie Jean King Cup e anche all’Open di Rouen di questa settimana. Il suo rientro in campo è previsto per il WTA 1000 di Madrid.

Mario Cecchi