Raducanu si ritrova a Miami: “La mia vittoria più grande è avere di nuovo fame mentre gioco, sentire lo spirito combattivo”

Era da molto tempo che Emma Raducanu non giocava quel tennis rapido e con angoli improvvisi che la portò a stupire il mondo della racchetta e vincere US Open nel 2021, diventando la più giovane campionessa dello Slam di New York. La britannica si è ritrovata a Miami, con l’ottima vittoria su Anisimova che l’ha portata nei quarti di finale del WTA 1000 della Florida, suo miglior risultato da mesi e mesi, passati tra mille problemi e incertezze. Troppi i suoi errori di gestione con un vortice perverso fatto di cambi di coach, la difficoltà conseguente nel dare struttura al suo tennis ancora acerbo e infortuni gravi, comprese tre operazioni tra polso e caviglie. Un quadro a tinte fosche che l’ha lasciata ai margini del grande tennis, deludendo le (troppe) aspettative dei suoi tantissimi tifosi, ammalati da un gioco interessante e anche dalla sua indubbia bellezza. A Miami afferma che è scattato qualcosa dentro, ha sentito come un “clic” che ha acceso la luce sul suo tennis, tornato a tratti travolgente. Emma parlando alla stampa ha confessato di essere felice per i risultati, ma che la sua vera vittoria è tornare a sentirsi competitiva e affamata di nuovi successi.

“Sono molto felice di aver vinto questo match contro Amanda, lei è in ottima forma e ha vinto tante partite quest’anno, è tra le prime 20. Sono molto orgogliosa di come sono stata attiva su ogni palla fin dal primo punto, lavorando molto duro in ogni scambio. racconta Raducanu. “Mi sento a mio agio. Sento che adesso nel mio ambiente, con le persone con cui sto, posso essere me stessa, mi posso esprimere apertamente ed essere fedele a quella che sento di essere. Questo è molto importante per me, sentire come stanno le cose fuori dal campo mi aiuta a rendere anche durante la partita. Ho una serenità che riesco a trasferire nel mio tennis.”

La chiave di questa svolta in positivo parte da sensazioni interne, che hanno dato a Raducanu grande voglia di competere, e vincere. Cosa che i tanti problemi affrontati nel recente passato avevano un po’ sopito. “La cosa di cui sono più orgogliosa è aver ritrovato lo spirito competitivo, essere presente su ogni palla in ogni scambio. Questo è quello che mi è mancato negli ultimi mesi, dire anche negli ultimi anni. La mia vittoria più grande è avere fame, sentirmi competitiva in campo, aver voglia di correre su tutte le palle“.

“Adesso entro in campo sapendo che sarò lì a lottare su singolo ogni punto, che non lascerò correre via nessuna palla. Finora ha funzionato. Sono molto felice di questa situazione. Penso anche di meno, il che probabilmente è un bene, e cerco di far emergere la mia creatività perché penso che così riesco ad esprimere il mio miglior tennis. Non penso a troppe cose… mi concentro solo sulla palla, sul lottare in ogni scambio e mi lascio trasportare dal mio istinto” conclude Emma. Effettivamente negli ultimi mesi le sue prestazioni denotavano un certo caos tattico, il non saper gestire il momento e lo stesso scambio. Forse il ritrovare un gioco più istintivo e naturale è forse quel che era mancato. Del resto, quando vinse a New York, giocava su di una nuvola, leggera e spensierata. Non può sempre stare così bene, ma forse nella sua dimensione è quello che fa rendere al massimo, di puro istinto e sensazione.

Una bella dichiarazione quella di Raducanu, di ritrovata serenità dopo i tanti problemi (ultima la brutta vicenda con lo stalker a Dubai) e il suo tennis in partita ne ha subito beneficiato. Tornata anche in buona forma fisica – aveva affermato di aver svolto la miglior preparazione invernale della sua vita – questo WTA 1000 di Miami le ha reso il sorriso. Nei quarti Emma affronterà Pegula, tennista consistente ma non sempre stabile. Se Raducanu confermerà quanto di buono visto in questo torneo, il tennis femminile potrebbe aver ritrovato una grande protagonista e sarebbe davvero una bella notizia per tutti.

Marco Mazzoni