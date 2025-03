Emma Raducanu ancora senza allenatore: interrotta la collaborazione con Vladimir Platenik

Emma Raducanu non riesce a trovare stabilità nel suo team di lavoro e continua a non sentirsi a suo agio con i numerosi tecnici che ha messo alla prova. Dopo sole due settimane di collaborazione con Vladimir Platenik, entrambi hanno deciso di interrompere il loro rapporto professionale, ritenendo che la partnership non stesse prendendo la giusta direzione.

La tennista britannica continuerà quindi la sua ricerca di un allenatore che possa lavorare con lei con regolarità e con una visione a lungo termine, elemento che sembra essere mancato in tutte le sue precedenti collaborazioni tecniche.

Questa ennesima separazione aggiunge un altro capitolo alla lunga lista di coach che hanno affiancato brevemente la campionessa dello US Open 2021, evidenziando le difficoltà della giovane atleta nel costruire un rapporto duraturo con una figura tecnica di riferimento.

La mancanza di continuità nel lavoro tecnico rischia di compromettere la crescita della Raducanu, che nonostante l’indubbio talento fatica a trovare la stabilità necessaria per consolidare la sua posizione nel circuito WTA.





Francesco Paolo Villarico