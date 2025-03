“Voglio diventare numero 1”: Federico Cinà e l’esordio nel tennis dei grandi a Miami (Video – parlano anche Paolini, Sonego e Arnaldi)

È il giorno dell’esordio nel circuito ATP per il 17enne palermitano Federico Cinà. A Miami si apre il tabellone maschile del Masters 1000, orfano di Jannik Sinner, vincitore dell’ultima edizione, ma con otto italiani al via.

C’è grande curiosità per il giovane siciliano classe 2007, reduce dalla finale raggiunta nel Challenger di Hersonissos, che affronterà il qualificato argentino Francisco Comesana.

Al microfono dI Angelo Mangiante per SkySport, Cinà ha condiviso le sue ambiziose aspirazioni: “In futuro il mio sogno è quello di diventare numero 1 del mondo e di vincere quanti più Slam possibili.”

Il giovane tennista ha anche parlato della sua preparazione: “Quest’anno ho fatto 7 settimane di preparazione, abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico e muscolare. Lavoriamo tanto sul dritto, per renderlo più efficace, e sul servizio soprattutto.”

Cinà è consapevole delle sfide mentali che lo attendono: “Il passo più importante da fare è mantenere tutti i giorni in tutti negli allenamenti sempre la stessa testa e concentrazione. È il passo più difficile, ma è troppo importante.”





Marco Rossi