Luca Nardi eliminato nelle qualificazioni di Miami: Atmane si impone in due set

Luca Nardi è stato eliminato al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Miami, sconfitto dal francese Titouan Atmane con il punteggio di 6-3, 7-6(4). Una prestazione altalenante quella dell’azzurro, numero 84 del ranking, che non è riuscito a sfruttare le occasioni più importanti contro il transalpino, classificato al numero 180 del mondo.

Nel primo set, Nardi ha sofferto particolarmente al servizio, cedendo la battuta nel quarto gioco e trovandosi rapidamente sotto per 2-5. L’italiano ha avuto una reazione d’orgoglio, riuscendo ad annullare ben quattro palle set dallo 0-40, ma nel gioco successivo non è riuscito a concretizzare tre palle break consecutive, permettendo ad Atmane di chiudere il parziale sul 6-3.

Il secondo set ha visto un Nardi più incisivo, capace di portarsi in vantaggio per 5-3. Tuttavia, proprio quando sembrava poter rimettere in equilibrio l’incontro, l’azzurro ha ceduto la battuta nel momento di servire per il set. Si è così arrivati al tie-break, dove Luca, dopo essere stato avanti per 3-2, ha subito un parziale di cinque punti ad uno, perdendo set e match per 7 punti a 4.

Una sconfitta amara per Nardi, che non riesce a ripetere l’exploit di Indian Wells dello scorso anno, quando da lucky loser riuscì a sorprendere Novak Djokovic al terzo turno e si subito arenato qui a Miami. Per il marchigiano, l’avventura a Miami si conclude prima ancora di iniziare, costringendolo a rinviare l’appuntamento con il tabellone principale del secondo Masters 1000 della stagione.

ATP Miami Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 3 6 Terence Atmane Terence Atmane 6 7 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 T. Atmane 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Nardi 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Atmane 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Nardi 🇮🇹 Atmane 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 257 281 Ace 7 3 Doppi falli 1 2 Prima di servizio 57/91 (63%) 42/78 (54%) Punti vinti sulla prima 40/57 (70%) 30/42 (71%) Punti vinti sulla seconda 14/34 (41%) 23/36 (64%) Palle break salvate 12/14 (86%) 7/8 (88%) Giochi di servizio giocati 10 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 86 123 Punti vinti sulla prima di servizio 12/42 (29%) 17/57 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 13/36 (36%) 20/34 (59%) Palle break convertite 1/8 (13%) 2/14 (14%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 16/18 (89%) 13/14 (93%) Vincenti 24 26 Errori non forzati 39 32 Punti vinti al servizio 54/91 (59%) 53/78 (68%) Punti vinti in risposta 25/78 (32%) 37/91 (41%) Totale punti vinti 79/169 (47%) 90/169 (53%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 206 km/h (128 mph) 211 km/h (131 mph) Velocità media prima 184 km/h (114 mph) 166 km/h (103 mph) Velocità media seconda 174 km/h (108 mph) 141 km/h (87 mph)





Francesco Paolo Villarico