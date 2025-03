Raducanu a Indian Wells sarà protetta ad un ex agente segreto

Emma Raducanu nel WTA 1000 di Indian Wells sarà seguita da un ex agente dei servizi segreti USA come protezione “rafforzata” per tutelare la sua incolumità, oltre alla presenza dei normali agenti di sicurezza del torneo. Dopo il brutto episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista a Dubai, quando in campo è scoppiata in lacrime dopo aver avvistato nelle prime file degli spalti uno stalker, la WTA è corsa ai ripari affidando la giovane britannica a Bob Campbell in persona, che attualmente è il vicepresidente della sicurezza del WTA Tour e che in passato a lavorato come coordinatore della sicurezza dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. La informazione è stata diffusa da Sky Sport UK, al momento non è dato a sapere se questa misura sarà applicata anche in altri tornei, come il successivo di Miami.

Con questo provvedimento la WTA alza letteralmente un moro di protezione intorno a Raducanu, uscita molto scossa dall’episodio di Dubai. Il suo coach attuale, Roman Kelecic, ha rivelato qualche dettaglio in più sullo stalker: pare che questo soggetto avesse già seguito la tennista nei tornei di Singapore, Abu Dhabi e Doha, senza tuttavia riuscire ad importunare da vicino Emma. Purtroppo per la campionessa di US Open 2021, in quel di Dubai è riuscito a trovare il modo di avvicinare la tennista il giorno precedente al suo incontro (fortunatamente senza conseguenze), provocando quindi la reazione di Raducanu quando se lo è ritrovato anche in tribuna a due passi dal campo. Emma avvertì subito la giudice di sedia, con la sicurezza del torneo che individuò rapidamente e cacciò dall’impianto lo stalker. La britannica riuscì a riprendere il match, uscendo tuttavia sconfitta.

Ricordiamo che Raducanu non è nuova ad episodi del genere. Un suo tifoso ossessivo nell’inverno del 2022 riuscì a trovare la sua abitazione e addirittura introdursi in casa (quando non c’era nessuno) trafugando qualche oggetto di Emma. Fu individuato dalle telecamere di sorveglianza, riconosciuto e quindi arrestato.

Mario Cecchi