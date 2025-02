Sinner nel periodo di sospensione può allenarsi al Country Club di Monte Carlo (escluso il periodo del Masters 1000)

Jannik Sinner non dovrà cercare un luogo “speciale e nascosto” per continuare la preparazione nel periodo di sospensione che, relativamente agli allenamenti, terminerà il prossimo 13 aprile. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, il circolo dove generalmente effettua i suoi allenamenti vicino a casa, il Monte Carlo Country Club, è a tutti gli effetti una struttura privata e non affiliata ad alcuna federazione, nemmeno quella francese (per pochi metri la struttura è sita appena al di fuori dello stato monegasco, a Roquebrune sul territorio francese). C’è tuttavia una sola eccezione: nel periodo in cui il fascinoso club della Costa Azzurra ospiterà il Masters 1000 ATP, allora le porte per Sinner saranno chiuse come da regolamento WADA.

Quindi l’azzurro dovrà traslocare dal 5 al 13 aprile, quando andrà in scena il primo torneo 1000 su terra battuta in calendario, proprio sui campi del Monte Carlo Country Club. Sinner in quel periodo potrebbe tornare in Spagna, probabilmente in quel Marbella o Alicante, sempre in una struttura privata, già in passato scelta per qualche sessione di preparazione invernale.

Sembrano così essere del tutto decadute le ipotesi di un Sinner pronto a stazionare nelle prossime settimane a Dubai (dove è solito trascorrere qualche settimana per allenarsi in inverno) o magari negli Stati Uniti (dove vive Darren Cahill), visto che è assai più comodo restare vicino alla sua residenza in una struttura di massimo livello, che conosce alla perfezione e discretamente riservata. Ovviamente non potrà condividere il campo con altri professionisti o tesserati nelle prossime settimane, ma potrà avvalersi dei membri del suo team, Simone Vagnozzi, Darren Cahill, Marco Panichi e Ulises Badio.

Skiing, golf, PR and home training for 3 months. Life is good e il tempo vola ⌛️ pic.twitter.com/kuz7ykIH6J — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) February 26, 2025

Dopo qualche giorno passato in famiglia in Alto Adige ed aver sciato con familiari ed amici sulle montagne vicino a casa, Sinner è stato fotografato ieri a Milano alla fashion week, presenziando agli eventi di uno dei sponsor principali. Molto probabilmente farà rientro a casa per riprendere la preparazione con l’obiettivo di farsi trovare in grande forma atletica agli Internazionali d’Italia, dove tornerà finalmente in competizione all’inizio di maggio.

