Paolini, sconfitta amara a Dubai: infortunio alla caviglia contro Kenin (Video)

Si ferma al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Dubai. La tennista italiana è stata costretta ad un ritiro di fatto nel secondo set contro Sofia Kenin, dopo un infortunio alla caviglia che ha compromesso irrimediabilmente il match, perso con il punteggio di 6-4 6-0.

L’incidente è avvenuto all’inizio del secondo set, quando Paolini è scivolata durante uno spostamento verso sinistra, appoggiando male il piede destro. Un momento drammatico, con l’azzurra che è rimasta a terra in lacrime, ricevendo immediatamente l’intervento del fisioterapista.

La frayeur pour Jasmine Paolini… La cheville touché plus de peur que de mal ? pic.twitter.com/PGiE8oc8eX — WTAntho (@WTAntho) February 19, 2025

Nonostante il medical timeout e il tentativo di continuare, la numero 4 del seeding non è più riuscita a muoversi con efficacia, concludendo il match visibilmente sofferente. Prima dell’infortunio, Il primo set aveva mostrato un tennis di alto livello da entrambe le parti, con Paolini particolarmente efficace al servizio (3 ace) e capace di tenere testa all’americana nei primi game. Sul 2-3, però, Kenin è riuscita a strappare il servizio all’azzurra grazie a un rovescio lungolinea sulla riga. L’americana ha confermato immediatamente il break, mostrando quella qualità di gioco che l’aveva portata al titolo agli Australian Open 2020.

Paolini ha continuato a lottare, tenendo i suoi turni di servizio successivi, incluso un game combattuto sul 4-5 chiuso con un perentorio dritto anomalo. Kenin, tuttavia, è stata impeccabile nei suoi turni di battuta, chiudendo il parziale 6-4 con un eccellente dritto in corsa.

Particolare preoccupazione desta ora il recupero della toscana in vista dei prossimi impegni, in particolare il WTA 1000 di Indian Wells. L’azzurra, che fino all’incidente stava giocando un buon tennis con 4 ace messi a segno, dovrà valutare con attenzione le sue condizioni per non compromettere il prosieguo della stagione.

Un’uscita di scena amara per Paolini, che era chiamata a difendere i punti della vittoria dello scorso anno nel torneo di Dubai e che ora dovrà concentrarsi sul recupero dall’infortunio. Scenderà in classifica al n.6 del mondo.

WTA Dubai Sofia Kenin Sofia Kenin 0 6 6 0 Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 0 4 0 0 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi