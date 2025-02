Tensione a Dubai: uno stalker di Raducanu è in tribuna, Emma crolla per la tensione (video)

Emma Raducanu protagonista suo malgrado di un bruttissimo episodio al WTA 1000 Dubai. Nel corso del secondo game dell’incontro che la opponeva alla ceca Muchova, la britannica improvvisamente sembra crollare emotivamente, piange e si avvicina alla sedia dell’arbitro. Un breve colloquio e il gioco di ferma. Raducanu ha visto nelle prime file sugli spalti e sentito le parole di uno stalker che già lunedì era riuscito ad avvicinarla mostrando un comportamento ossessivo, inseguendola nell’area del torneo. Il soggetto si era dileguato, per poi riapparire tra il pubblico nella partita di Emma. Fortunatamente questo personaggio è stato subito individuato e sbattuto fuori dall’impianto, ma Raducanu è stata colpita duramente sul piano emotivo della faccenda, venendo alla fine sconfitta da Muchova (tennista di grande qualità).

Purtroppo Raducanu non è nuova ad attenzioni morbose del genere. Già in passato, dopo il suo clamoroso successo a US Open 2021 che l’aveva portata in prima pagina da giovanissima, aveva subito un altro episodio terribile, scoprendo che un molestatore era riuscito addirittura ad intrufolarsi a casa sua in Inghilterra, trafugando qualche oggetto personale dalla sua abitazione (delinquente poi arrestato dalla polizia).

Dopo il grave episodio, è arrivata una dichiarazione della WTA sull’accaduto. “Lunedì 17 febbraio, Emma Raducanu è stata avvicinata in un luogo pubblico da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo. Lo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita di Emma martedì al Dubai Duty Free Tennis Championships e successivamente espulso. Sarà bandito da tutti gli eventi WTA in attesa di una valutazione della minaccia. La sicurezza delle giocatrice è la nostra massima priorità e i tornei sono informati sulle migliori pratiche di sicurezza per gli eventi sportivi internazionali. La WTA sta lavorando attivamente con Emma e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario. Restiamo impegnati a collaborare con i tornei e i loro team di sicurezza in tutto il mondo per mantenere un ambiente sicuro per tutti i giocatori”.

WTA statement on the security incident in Dubai: On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis… — wta (@WTA) February 19, 2025

Emma era stata brava a reagire all’accaduto, recuperando ben due break nel primo set, rimontando da 0-4 e portando il set al tiebreak, dove Muchova ha giocato meglio i punti decisivi. L’incontro è terminato 7-6 6-4 per Karolina, ma tutti i nostri pensieri vanno a Raducanu, vittima di una vicenda assurda e che non vorremmo mai più rivedere.

Mario Cecchi